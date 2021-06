Le champion du monde argentin Brian Castaño affrontera le champion du monde unifié Jermell Charlo

SAN ANTONIO, Texas. (16 juin 2021) – Le champion du monde unifié WBC, WBA et IBF Jermell Charlo et le champion du monde WBO Brian Castaño se battront pour être le champion incontesté des super poids welters lorsque chacune des quatre ceintures de la division des 154 livres est en litige pour la première fois de l’histoire le samedi 17 juillet, en direct sur SHOWTIME depuis le AT&T Center de San Antonio dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING commencera à 21 h HE / 18 h HP et mettra également en vedette le champion par intérim des poids légers WBA Rolando “Rolly” Romero affrontant Austin Dulay dans le co-événement principal, et le poids moyen uruguayen invaincu Amilcar Vidal contre le vétéran Immanuwel Aleem dans un Concours de 10 rondes qui lancera l’action de la nuit.

Les billets pour l’événement, promus par Lions Only Promotions et TGB Promotions, sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés sur www.attcenter.com. Romero contre Dulay est promu conjointement avec Mayweather Promotions.

Après des années de combats impressionnants, mémorables et dramatiques, la division des super-welters couronnera un champion incontesté le 17 juillet lorsque Charlo mettra ses trois ceintures et son titre de champion unifié en jeu contre un puissant champion du monde comme Castaño. Le gagnant de ce concours deviendra le premier champion avec quatre ceintures en sa possession dans l’histoire de la division des 154 livres.

« Ce sera un événement historique et monumental le 17 juillet au AT&T Center de San Antonio », a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. «Charlo et Castaño chercheront à devenir le premier champion incontesté des 154 livres depuis que les quatre ceintures existent. Ce sera un bon moment pour la boxe en général et je m’attends à ce que les deux fassent de leur mieux pour réaliser quelque chose d’épique. Celui qui gagnera le 17 juillet assurera son héritage en tant que meilleur boxeur incontesté dans l’une des divisions les plus talentueuses de toute la boxe. »

Charlo (34-1, 18 KO) est un boxeur de 31 ans originaire de Houston, au Texas. Il est devenu un champion unifié en battant Jeison Rosario lors de son combat le plus récent après l’avoir envoyé trois fois sur la toile en route vers un KO au huitième round qui lui a valu les titres WBA et IBF. Auparavant, Charlo a pu venger la seule perte de sa carrière en regagnant sa ceinture de champion WBC en éliminant Tony Harrison au onzième round de l’un des meilleurs combats de 2019. Charlo est entraîné par Derrick James à Dallas et a remporté son premier titre. Dans son combat d’ouverture sous la tutelle de James, éliminant John Jackson au huitième round d’une soirée en 2016. Il a poursuivi cette victoire avec trois défenses réussies d’affilée, éliminant Erickson Lubin et Charles Hatley et battant l’ancien champion du monde Austin Truite sur pointes.

“Je suis plus que excité pour le 17 juillet”, a déclaré Charlo. « J’ai tellement de potentiel et je m’efforce de m’améliorer jour après jour. J’ai plus faim que jamais car je sais que je suis très proche de remporter le titre incontesté et c’est quelque chose que personne n’a accompli auparavant à 154 livres. Il n’y a personne qui soit aussi rapide, fort et insaisissable que moi. Castaño n’a rien que je n’aie jamais vu auparavant, et nous verrons s’il est capable de résister au pouvoir et à la douleur que je lui offrirai. Il n’y a rien qui m’inquiète dans ce combat. Je m’entraîne dur et agressivement, prenant les choses un jour à la fois. Je suis tellement prêt pour ça, et il finira sûrement devant chaque coup de poing que je jette.

Castaño (17-0-1, 12 KOs) a 31 ans et vient d’éblouir en dominant Patrick Teixeira pour arracher la ceinture de champion du monde WBO par décision unanime. Le natif de Buenos Aires, en Argentine, allait marquer l’histoire de la boxe argentine. Avant de remporter le titre, Castaño avait affronté le champion du monde en deux divisions Erislandy Lara dans un combat bourré d’action en 2019, et avait également prévalu contre Michel Soro, Cedric Vitu et Wale Omotoso. Castaño était également un amateur très expérimenté, battant le champion poids welter unifié Errol Spence Jr. et le meilleur boxeur poids moyen Sergiy Derevyanchenko avant de devenir pro.

“C’est l’opportunité d’une vie, et je ne vais pas la laisser filer”, a déclaré Castaño. «Je vais faire souffrir Charlo plus qu’il ne pourrait jamais imaginer. Je m’entraîne avec un seul objectif en tête, et c’est de sortir du ring avec toutes les ceintures en ma possession le 17 juillet ».

Romero (13-0, 11 KO) est une perspective montante de l’écurie Mayweather Promotions qui a remporté son titre intérimaire en août 2020 après avoir battu Jackson Marinez, alors invaincu, par décision unanime. L’Américain de 25 ans a poursuivi cette victoire avec un TKO notable d’Avery Sparrow en janvier de cette année. Représentant sa ville natale de Las Vegas, Romero, invaincu, a commencé sa carrière en tant que professionnel en remportant 10 de ses 11 premiers combats par KO.

“J’ai vu des extraits des combats de Dulay, et il ne voudra certainement pas absorber mon pouvoir”, a déclaré Romero. “Mon entraîneur Bullit Cromwell et mon père sont toujours à mes côtés, donc nous n’avons pas beaucoup changé, juste un réglage fin. Les gens disent que je possède tout ce pouvoir, alors j’ai porté Sparrpw tout au long du dernier combat pour montrer un autre côté de mes capacités. Mais je ne pense pas avoir besoin de faire ça dans ce combat. »

Dulay (14-2, 10 KOs) entrera dans ce combat après avoir remporté trois de ses quatre combats les plus récents et cherche à mettre un point d’exclamation sur sa carrière en gagnant contre Romero le 17 juillet. Dulay a 25 ans et vient de battre José Gallegos par décision unanime en novembre 2020 après avoir perdu contre l’ancien prétendant au titre Diego Magdaleno. Dulay est hors de Nashville, Tennessee et n’a connu qu’une nouvelle fois la défaite contre le champion intérimaire des super-plumes Chris Colbert.

“Je suis passé à l’entraînement à Atlanta pour me concentrer pleinement sur ce combat”, a déclaré Dulay. « Je vais tout quitter pour cette opportunité que j’attends depuis plus de 20 ans. Mon temps est venu! “

Vidal (12-0, 11 KO) est originaire de Montevideo, en Uruguay, et s’entraîne actuellement à Coachella, en Californie. L’Uruguayen vient de vaincre des adversaires invaincus lors de ses trois derniers combats. Le boxeur de 25 ans a combattu aux États-Unis pour la première fois en novembre 2019 et a arrêté Zach Prieto avant de revenir deux mois plus tard et d’éliminer Leopoldo Reyna en janvier 2020. Son dernier engagement en novembre 2020 et là, il a arrêté le poids moyen invaincu. Edward Ortiz.

“La préparation du 17 juillet a été excellente”, a déclaré Vidal. « Cela a été la meilleure préparation de ma vie. Je vais être plus fort et frapper plus fort que jamais, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Immanuwel Aleem. Les fans voudront voir ce combat car je vais leur montrer un KO spectaculaire. Mon adversaire est très bon et très expérimenté, mais je sais que la puissance de mes coups et mon adresse m’aideront à le vaincre. C’est une autre grande opportunité pour moi. Enfant, je rêvais de faire exactement cela sur le ring, de me battre aux États-Unis contre de grands rivaux qui me mettraient à l’épreuve. C’est l’occasion de faire un pas de plus vers la réalisation de mon objectif d’être un champion du monde uruguayen, et je ne vais pas le manquer ».

Aleem (18-2-2, 11 KO) a 27 ans et s’est entraîné avec le champion du monde des poids moyens WBC Jermall Charlo alors qu’il se prépare à revenir sur le ring. Le natif d’East Meadow, à New York, réside actuellement à Richmond, en Virginie, et cherche à se racheter après avoir fait match nul contre Matvey Korobov et perdu une décision majoritaire contre Ronald Ellis lors de ses deux derniers combats. Aleem était invaincu lors de ses 19 premiers matchs et impressionné par l’arrêt d’Ievgen Khytrov, alors invaincu, dans un combat mémorable de 2017.

“Je suis ravi de profiter de cette opportunité le 17 juillet”, a déclaré Aleem. « Vidal est invaincu, donc je sais qu’il arrivera confiant pour un grand combat. Ils verront la meilleure version de moi dans ce combat et je ferai de mon mieux pour voir mon bras levé ».