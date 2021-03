Le champion du monde brésilien Branco, admis avec Covid

18/03/2021 à 18:40 CET

L’ancien ailier brésilien Cláudio Ibraim Vaz Leal «Branco», champion de la coupe du monde de football 1994 aux Etats-Unis, est admis avec le covid-19 dans un hôpital de Rio de Janeiro, selon les informations publiées par le groupe O Globo.

L’état de santé de Branco, qui est actuellement coordinateur des catégories inférieures de l’équipe brésilienne, n’a pas été divulgué par l’hôpital CopaStar, où il reste hospitalisé. Des sources hospitalières ont confirmé jeudi à Efe que l’ancien joueur était admis et n’ont pas nié qu’il était dû au covid-19. De son côté, la Confédération brésilienne de football (CBF) a choisi de ne pas commenter la question.

Selon le portail ‘GloboEsporte’, Branco est l’un des six infectés par le SRAS-CoV-2 détecté à ce jour, qu’il a récemment voyagé avec l’équipe brésilienne U18 dans la ville de Recife, dans le nord-est du pays, pour une série de séances d’entraînement et de matchs amicaux.

Selon les médias précités, toutes les personnes infectées «ont un bon rétablissement» et sont isolées, ainsi que le reste des membres de la délégation qui se sont révélés négatifs aux tests effectués à leur retour de Recife.

Parmi les personnes touchées par le virus figurent également l’entraîneur de l’équipe brésilienne U18, Dudu Patetuci, ainsi que l’entraîneur physique Igor Cotrim.

Champion du monde sans ‘eau bénite’

Branco Il a été l’une des pièces fondamentales de l’équipe qui a été proclamée championne de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, sous le commandement de l’entraîneur. Carlos Alberto Parreira et conduit sur le terrain par l’attaquant Romário de Souza.

Quatre ans plus tôt, lors de la Coupe du monde en Italie, l’arrière gauche a joué dans un moment controversé et mystérieux en huitièmes de finale contre l’Argentine, qui a opté en faveur de l’Albiceleste grâce au but solitaire des deux. Claudio Cannigia.

Dans l’épisode connu sous le nom d’Agua Bendita, il est dit que le physiothérapeute argentin Miguel di Lorenzo offert des jerrycans d’eau aux joueurs, y compris Branco, qui a dit qu’il se sentait étourdi après avoir bu dans les bouteilles. Plus tard, le défenseur brésilien a dénoncé qu’ils auraient pu jeter de la substance dans l’eau et même Maradona est venu en plaisanter, mais le technicien Image de balise Carlos Alberto Bilardo nié.