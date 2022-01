Le champion du monde de boxe élite Mairis Briedis, qui a donné à Oleksandr Usyk son combat le plus difficile, a critiqué pour s’être fait tatouer pour appeler Jake Paul

Mairis Briedis fait face à la colère de nombreux fans de boxe après s’être fait tatouer pour appeler Jake Paul.

Le triple champion du monde d’élite détenait auparavant les titres WBC et WBO cruiserweight, et possède maintenant les ceintures IBF et Ring Magazine.

Mairis Briedis – Instagram

Briedis s’est montré en train de se faire tatouer en vidéo

Mairis Briedis – Instagram

Il se lit comme suit : « Le mauvais karma de Jake »

Briedis règne sans doute comme le meilleur cruiserweight au monde aujourd’hui et a donné au champion désormais poids lourd Oleksandr Usyk son combat le plus difficile en 2018.

Les fans de boxe espéraient voir le Letton dans de grands combats d’unification ces derniers mois – en particulier avec le champion britannique Lawrence Okolie.

Cependant, Briedis se lance à la poursuite du YouTuber devenu boxeur Jake, dont les combats se déroulent dans la division cruiserweight.

Lundi, le champion a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il se montrait en train de se faire tatouer pour interpeller l’Américain.

Il se lit comme suit : « Le mauvais karma de Jake. »

Jake n’a même pas reconnu Briedis

Cela a incité le monde de la boxe à réagir avec consternation.

Tout d’abord, Okolie lui-même a tweeté: « Il n’y a aucun moyen qu’un vrai tatouage. »

Il a ajouté avec plus d’incrédulité: « Ce ne peut pas être un vrai tatouage… sûrement? »

D’autres fans de boxe ont qualifié la vidéo de « embarrassante » et de « grincer des dents »

Mark Robinson / Matchroom Boxe

Okolie est le champion du monde WBO cruiserweight

L’un d’eux a commenté : « Avez-vous pensé à combattre les autres champions de votre division au lieu de mendier des combats de Jake Paul que vous n’obtiendrez jamais ?

Tandis qu’un autre ajoutait : « C’est putain de embarrassant. Combattez votre mandataire puis unifiez-vous avec Okolie ou Ilunga Makabu.

Un troisième a déclaré : « Un e-mail aurait été plus simple et moins embarrassant. »