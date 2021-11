Le champion du monde Fortnite Bugha remporte le deuxième titre FNCS et remporte le Grand Royale avec Mero et Dukez

Le champion du monde Fortnite Kyle « SEN Bugha » Giersdorf a réalisé sa deuxième série consécutive de champions Fortnite (FNCS).

Le vainqueur de la Coupe du monde 2019 a participé à la finale de la Grande Royale du FNCS à 5 millions de dollars USD ce week-end comme l’un des favoris. Bugha et Mero ont remplacé leur coéquipier du championnat de la saison 8, Muz, après un différend personnel, occupant finalement sa place avec le champion de la saison 7 Dukez, une décision discutable pour certains. Muz avait fait ses preuves en Océanie et est devenu un élément essentiel de la victoire de Bugha et Mero au FNCS.

La finale du Grand Royale de ce week-end prouverait si Bugha et Mero ont fait le bon choix. De plus, les fans assisteraient à un retour exceptionnel du champion du monde en titre et à un autre chapitre de son héritage. Ce fut une fin fascinante pour le tournoi de 5 millions de dollars US et mérite d’être regardé à plusieurs reprises.

Travail rapide dans les qualifications FNCS Grand Royale

pic.twitter.com/wp4CVpYEMD – Bugha (@bugha) 13 novembre 2021

Avec Dukez à leurs côtés, Bugha et Mero ont fait leurs preuves lors des épuisants Grand Royale Qualifiers le week-end dernier. Le format complexe a chargé tous les trios de se classer parmi les 33 premiers dans le tour « Charger la session ». Une troisième place était plus que suffisante pour l’équipe de Bugha, mais vient ensuite la partie la plus difficile des qualifications : le « Chemin de la victoire ». Le seul objectif du Victory Path est une Victory Royale, que Bugha, Mero et Dukez ont atteint lors de leur premier match.

Ce détail solitaire signifiait le monde, car les trois joueurs pouvaient recharger leurs batteries pour la finale du Grand Royale. Ce qui s’est passé le week-end dernier appartient aux livres d’histoire de Fortnite. Bugha, Mero et Dukez se sont solidifiés comme peut-être les meilleurs de la saison 8.

Stabiliser le navire le premier jour

3e jour 1, je dois sortir demain pic.twitter.com/G9moCNYURx – Bugha (@bugha) 20 novembre 2021

Le premier jour a assez bien commencé pour Bugha et compagnie. Le Misty Meadows Trio a joué régulièrement lors de ses six premiers matchs, terminant avec un classement moyen de 9,67 mais bien en deçà des attentes du point de vue des éliminations, n’en gérant que 23. Bugha, Mero et Dukez auraient une montagne apparemment haute à gravir. Ils étaient à 73 points du premier et du premier jour, FS Zlem, TNG Chukky et TNG Tkay semblaient avoir le contrôle.

Un retour impressionnant pour compléter le back-to-back

1ÈRE PLACE FINALE GRAND ROYALE (285 000 $) @MeroFN @dukezfn LE PLUS GRAND A JAMAIS LE FAIRE BRO LAISSE GOOOOO pic.twitter.com/4qkFsSbZYw – Bugha (@bugha) 21 novembre 2021

Comme lors de la deuxième journée de la finale européenne, les points doublés sont devenus l’élément critique dans la région NA Est. Les éliminations vaudraient quatre au lieu de deux, ce que toutes les équipes chercheraient à exploiter. Les points de placement ont également doublé, ce qui signifie que le classement pourrait changer de main rapidement. Cela s’est concrétisé, car apparemment toutes les meilleures équipes de NA East ont trouvé leur place dans le top cinq.

Six équipes différentes, dont Bugha, Mero et Dukez, ont remporté une Victory Royale le deuxième jour. Les trois joueurs ont commencé lentement le dernier jour, terminant 17e et 15e avant de franchir un cap dans les matchs trois à six. Bugha, Mero et Dukez ont remporté leur seule victoire dans le quatrième match avec 12 éliminations.

Le vainqueur du tournoi serait déterminé lors du match final. En tête, l’équipage de Bughas avait 452 points et une avance de 24 points. Cependant, pratiquement toutes les équipes du top six avaient une chance de gagner, y compris l’éventuelle deuxième équipe de LG Jamper, Deyy et NOVA Tragix. Tous les trios sont tombés autour d’eux dans les derniers instants du match 12. Leur effort a finalement abouti à une troisième place avec six éliminations.

Le jeu s’est terminé, et c’était indiscutable : Bugha et Mero ont officiellement remporté deux victoires consécutives au FNCS. L’ajout de Dukez a profité au Trio, qui a terminé deuxième du peloton avec un total de 61 éliminations. Bugha a élevé son stock déjà élevé et se trouve actuellement au sommet du totem dans Fortnite compétitif.

Le champion du monde fait encore ses preuves

Frapper ces coups de tête clés à la fin et @MeroFN @bugha @dukezfn sécuriser la Victory Royale dans le jeu 9 💪💪💪 pic.twitter.com/x0Vqu6IvVt – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 21 novembre 2021

Les gens ont souvent la plus grande discussion de tous les temps (GOAT) sur les sports électroniques et les sports traditionnels. Bugha pourrait être exactement cela dans Fortnite compétitif. Depuis qu’il a remporté la toute première Coupe du monde, Bugha n’a fait que lutter pour les titres FNCS au cours des deux dernières années. Cela a pris du temps – onze saisons, en fait – mais la mentalité du champion du monde est impénétrable. Bugha a remporté sa deuxième victoire consécutive au FNCS et s’est bien comporté dans tous les formats qui lui ont été lancés.

Ses stages FNCS sont les suivants; 26e, 21e, cinquième, quatrième, troisième, 21e, huitième, premier et premier. C’est un placement moyen de dixième, presque jamais vu dans Fortnite compétitif. Ne négligeons pas Mero et Dukez, qui ont tous deux remporté cinq victoires combinées au FNCS au cours des saisons passées. Nous commençons à voir la prochaine race de Fortnite compétitif, et 2022 promet d’être l’un des meilleurs de l’histoire.

Pour Bugha, espérons que les LAN reviennent en force l’année prochaine. Aucun fan ne contesterait que le champion du monde concourant enfin devant une foule électrique serait exceptionnel. Dans l’intervalle, Bugha est une star absolue de Fortnite et continuera de prospérer quel que soit le format.

Image caractéristique : Sentinelles