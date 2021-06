Le champion du monde incontesté Josh Taylor fait l’éloge de l’entraîneur Ben Davison et met en garde ses rivaux

Lorsque Josh Taylor a été hissé dans le ciel de Las Vegas quelques instants après être devenu champion du monde incontesté, il y avait une pure extase gravée sur le visage de chacun de ses coéquipiers.

La victoire sur Jose Ramirez a cimenté l’Écossais comme le meilleur combattant de la planète à 140 livres, mais elle a également justifié sa décision de confier à Ben Davison les clés de sa carrière.

Taylor a atteint le sommet du sport, grâce à l’aide de Davison

C’était Davison qui frappait l’air peut-être avec plus d’enthousiasme que n’importe quel autre membre de l’équipe de Taylor lors de cette fameuse nuit, l’entraîneur normalement calme et recueilli une image de pure exaltation.

Le «Tartan Tornado» avait déjà travaillé avec Shane McGuigan après être devenu professionnel en 2015 et s’était déjà imposé comme l’un des meilleurs combattants britanniques au monde.

Pourtant, lorsque l’opportunité de travailler avec Davison s’est présentée, le joueur de 30 ans de Prestonpans n’a eu aucun scrupule à travailler avec l’homme qui a ressuscité la carrière de Tyson Fury.

Malgré ses années tendres, Davison est déjà reconnu par les joueurs comme l’un des esprits les plus vifs du moment et il devient également un ami solide de Taylor tout en conquérant la division des super-légers.

. – .

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

“Cela se transforme en une très bonne relation”, a déclaré Taylor à talkSPORT.com. « Ce n’est pas seulement une relation de travail, mais aussi une amitié.

« C’est une très, très bonne personne ; un gars vraiment bien, il fait tout son possible pour s’assurer que vous allez bien et passe du temps avec vous loin de la salle de gym et des trucs comme ça.

«Nous avons donc appris à nous connaître assez bien au cours des 18 derniers mois à cause de la pandémie, nous avons passé beaucoup de temps ensemble.

« Côté entraîneur, c’est un très bon entraîneur. Je pense qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et il a tout compris. La façon dont il décompose les combats et les observateurs des combattants pour le décomposer et élaborer un plan de match dans les styles et la façon dont je veux boxer.

«Il a ramené mon cerveau de boxe et mon QI de boxe. Lors de mes deux derniers combats, j’ai en quelque sorte négligé ma défense et j’ai tenu mes pieds et je l’ai serrée alors que j’aurais pu me faciliter la tâche en boxant et en bougeant sans me faire toucher.

C’est Davison qui a aidé Fury à revenir à son meilleur niveau après des années hors du ring

En plus de travailler avec Fury, Davison a travaillé avec Billy Joe Saunders et Devin Haney au cours de sa courte, mais réussie, carrière et ses compétences en tant qu’expert ont déjà beaucoup impressionné.

Travailler avec l’un des boxeurs les plus décorés d’Écosse peut sembler une tâche facile, mais Taylor reconnaît à quel point l’influence de son jeune entraîneur a été importante après seulement deux combats.

Là où il boxait comme un guerrier auparavant, le champion olympique et du Commonwealth est revenu aux fondamentaux qui l’ont amené au plus haut niveau et les a exécutés avec un aplomb typiquement dévastateur.

Taylor a ajouté: «Il a ramené à la vie les choses que j’ai bien faites et a ramené les principes de base du jeu et les a fait correctement.

Frank Warren

Le duo a déjà noué une relation incroyable et est également de bons amis

Le Tartan Tornado a utilisé son jab sur Ramirez avec un effet dévastateur

« Quand je fais à nouveau toutes les bases, je commence à faire d’autres choses que je fais très bien. Je vais de mieux en mieux.

« Il a également développé mon jab. Je n’avais pas un mauvais coup quand je l’ai utilisé, mais je ne l’ai jamais utilisé ! Ce combat là [Ramirez fight] Je piquais beaucoup et je l’utilisais pour le garder à portée et varier le jab.

“Il m’a beaucoup amélioré.”