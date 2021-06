Le champion du monde poids plume Patricio Pitbull affronte AJ McKee

LOS ANGELES – Et puis il n’en restait plus que deux…

Ce qui a commencé comme une compétition entre 16 athlètes poids plume à la recherche d’un prix d’un million de dollars s’est retrouvé avec deux finalistes pour le BELLATOR World Featherweight Grand Prize : Patricio Pitbull (32-4) et AJ McKee (17 -0).

Ce grand concours du samedi 31 juillet se tiendra au Forum à Inglewood, en Californie et culminera le concours de près de deux ans pour le World Featherweight Grand Prix lorsque le plus grand athlète de l’histoire de BELLATOR apparaîtra enfin au premier plan. le meilleur produit de la pépinière de l’entreprise de tous les temps

BELLATOR 263 : Pitbull contre McKee peut être vu en direct sur SHOWTIME à 22 h HE / 19 h HP, et les billets pour l’événement seront mis en vente ce vendredi 18 juin sur BELLATOR.com et sur Ticketmaster.com avec une vente en avant-première qui aura lieu ce jeudi.

Patricio est l’un des deux célèbres frères Pitbull et est considéré comme le joyau de la couronne BELLATOR MMA car il se classe au sommet du classement livre pour livre. La marque remarquable de ce combattant de 33 ans avec 32 victoires et 4 défaites, dont des victoires sur des adversaires d’élite tels que Pat Curran, Juan Archuleta, Daniel Weichel (x2) et plus récemment une deuxième victoire consécutive contre Emmanuel Sánchez, ils affirmer comme le roi du poids plume. De plus, il a réussi à remporter la ceinture des poids légers en 2019 en battant Michael Chandler pour devenir seulement le deuxième athlète BELLATOR avec deux titres simultanés en sa possession. Ses 23 victoires en 36 combats en tant que professionnel démontrent la valeur et la grande habileté d’un double champion de longue date.

AJ McKee a une fiche parfaite de 17-0 et a dépassé les attentes déjà élevées pour lui depuis qu’il a fait ses débuts professionnels à 20 ans. Six ans plus tard, ses six KO et ses six soumissions lui ont valu une réputation de combattant rapide et mortel, neuf d’entre eux arrivant au premier tour. “The Mercenary” a remporté des victoires dominantes sur chacun de ses rivaux, y compris les anciens champions Pat Curran, Georgi Karakhanyan et Darrion Caldwell, que McKee a récemment dominé avec une attaque au cou qui a ensuite été surnommée “McKee-otina”. Le produit de Long Beach affrontera le rival qu’il a voulu affronter depuis son arrivée chez BELLATOR lorsqu’il a affronté Patricio Pitbull lors de la finale du Grand Prix mondial des poids plume.

La partie préliminaire de l’événement sera en direct à 19 h HE / 16 h HP sur la chaîne YouTube de BELLATOR, la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports et également sur Pluto TV et mettra en vedette l’ancien prétendant au titre poids plume et classé n ° 2 Emmanuel Sánchez (20-5 ) contre le Danois classé n°8 Mads Burnell (15-3) et le combat des poids coq entre le n°3 Magomed « Tigre » Magomedov (18-1) et le n°4 Raufeon « Supa » Stots (16-1).

De plus, la soirée préliminaire verra un match léger entre l’invaincu Usman Nurmagomedov (12-0) contre Manny Muro (12-6).

Carte principale BELLATOR 263 : Pitbull vs. McKee :

Samedi 31 juillet – En direct sur SHOWTIME

22 h HE / 19 h HP

Main Event pour le titre mondial des poids plume : C-Patricio Pitbull (32-4) vs. #1-AJ McKee (17-0)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

19 h HE / 16 h HP

Combat poids plume : # 2-Emmanuel Sanchez (20-5) vs. # 8-Mads Burnell (15-3)

Combat poids coq: # 3-Magomed Magomedov (18-1) vs. # 4-Raufeon Stots (16-1)

Combat léger : Usman Nurmagomedov (12-0) contre. Manny Muro (12-6)

* Panneau d’affichage sujet à changement.