Le champion du monde poids plume WBC Gary Russell, Jr. défendra sa couronne contre un concurrent de premier plan

En tant que Mark Magsayo en direct sur Showtime® le samedi 22 janvier lors d’un événement Premier Boxing Champions à Atlantic City Borgata

Billets en vente !

Atlantic City, New Jersey – Le champion du monde poids plume WBC Gary Russell Jr. défendra son titre mondial et affichera sa vitesse incroyable de la main contre le meilleur concurrent et challenger obligatoire WBC Mark Magsayo en tête d’affiche de l’action en direct sur SHOWTIME ce samedi 22 avril. Janvier dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du Borgata Hotel Casino & Spa à Atlantic City, New Jersey.

Le triple titre SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra en vedette un match revanche exceptionnel entre deux prétendants super légers tels que le Portoricain Subriel Matías et Petros Ananyan dans le co-événement principal, et avec les puissants poids plume Tugstsogt Nyambayar et Vic Pasillas s’affrontent sur 10 tours lors du concours inaugural de la télédiffusion.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont maintenant en vente sur Ticketmaster.com.

« Gary Russell Jr. a été une puissance dans la division poids plume affichant ses capacités prodigieuses depuis des années maintenant, et il défendra son titre contre un adversaire prometteur et avide de gloire comme Mark Magsayo en direct sur SHOWTIME le samedi 22 janvier », a déclaré Tom. Brown, président de TGB Promotions. «Magsayo a remporté ce combat en éliminant Juluio Ceja de manière impressionnante au 10e round de leur combat en août, et il cherche à prouver qu’il est l’avenir de la division des 126 livres en détrônant le roi des poids plume. Russell a défendu avec succès son titre à cinq reprises et a montré qu’il était à la hauteur de son trône. Combinez ce combat avec les deux soirées préliminaires pleines d’action, cette soirée de boxe à Atlantic City sera électrique. »

Russell (31-1, 18 KOs) est originaire de Capitol Heights, Maryland et détient son titre WBC Featherweight depuis qu’il a arrêté le champion multi-division Jhonny Gonzalez pour gagner avec insistance sa ceinture en 2015. Le vétéran Le joueur de 33 ans fait partie de l’une des familles les plus prestigieuses de la boxe et s’entraîne sous la tutelle de son père Gary Sr., tout en restant affûté aux côtés de ses deux jeunes frères: Gary Antuanne super léger invaincu et poids coq invaincu Gary Antonio. Russell vient de battre le champion en titre des poids plume Kiko Martinez par KO technique en 2019 et l’ancien champion du monde Joseph Diaz Jr. par décision unanime en 2018. Plus récemment, Russell a devancé Tugstsogt Nyambayar, invaincu auparavant, aux points de sa cinquième défense de titre réussie en février 2020 .

« Je suis prêt et j’ai hâte de revenir sur le ring pour libérer mes talents », a déclaré Russell. «Mon adversaire est l’un des combattants d’une légende de la boxe comme Manny Pacquiao, et je suis presque sûr que (Pacquiao) a un bon œil pour découvrir le talent. Je suis sûr qu’il a fait venir Magsayo pour quelque chose. Je sais que je serai face à un gars qui est prêt à tout mettre en jeu, puisqu’il a tout à gagner et rien à perdre ».

La sensation philippine Magsayo (23-0, 16 KOs) est originaire de Pasig City, Metro Manila et a remporté la meilleure victoire de sa carrière en août de cette année en éliminant l’ancien champion Julio Ceja au 10e round d’un combat qu’il allait perdre le tableaux de bord Le combattant de 26 ans combattra aux États-Unis pour la sixième fois le 22 janvier, et ce sera sa première chance pour le titre. Magsayo s’entraîne sous Freddie Roach dans le sud de la Californie et compte des victoires en 12 rounds contre Shoto Hayashi et Ramiro Robles, ainsi qu’une victoire par élimination directe en sixième manche contre l’ancien prétendant au titre Chris Avalos.

« Je suis très reconnaissant pour cette opportunité de me battre pour le titre mondial WBC sur SHOWTIME », a déclaré Magsayo. «C’est le combat que je voulais et que j’attendais depuis des années. J’arriverai prêt à gagner et à profiter au maximum de ma chance. Pour quelque chose, Gary est le champion, et pour quelque chose je suis aussi le challenger obligatoire. Ce combat sera spectaculaire et servira à montrer la valeur des Philippins au monde entier ».

Matías (17-1, 17 KOs) cherchera à venger sa seule défaite en carrière contre Ananyan aux points en 2020. Le natif de Fajardo, à Porto Rico, s’est remis de cette trébuchement avec deux victoires impressionnantes consécutives sur SHOWTIME. Il a arrêté Malik Hawkins, invaincu auparavant, en octobre 2020 et a forcé Batyrzhan Jukembayev, auparavant invaincu, à jeter l’éponge après huit rounds en mai de cette année. Matías a arrêté ses 15 premiers adversaires avant la cloche finale et n’a pas encore eu besoin que les juges lèvent le bras.

« Tout le monde sait à quel point j’avais envie de ce match revanche », s’est exclamé Matías. «Je suis très excité par cette opportunité. Cette défaite m’a retenu, mais il était nécessaire d’atteindre mon but ultime. Si je ne gagne pas ce match revanche contre Ananyan, alors cela signifie que je ne mérite pas encore d’être champion. »

Ananyan (16-2-2, 7 KO) a 33 ans et a fait ses débuts aux États-Unis en décembre 2019, perdant une décision majoritaire face à Kareem Martin après avoir battu Arkadi Harutyunyan en avril 2019. Né à Abovyan, en Arménie, il s’entraîne dans le sud de la Californie. et avait un record immaculé lors de ses 15 premiers combats professionnels depuis 2015. Ananyan a poursuivi sa grande réussite en carrière contre Matías en battant Daniel González aux points en octobre de cette année. .

« Je tiens à remercier mon équipe de m’avoir donné cette opportunité de montrer mes compétences à la télévision nationale. De cette façon, je montrerai que ma victoire sur Subriel Matías l’année dernière n’était pas une coïncidence », a déclaré Ananyan. « Le match revanche sera aussi intense que le combat d’ouverture. Je suis de retour à l’entraînement avec d’excellents partenaires d’entraînement en Amérique et ma confiance en moi est à son comble. Je vais battre Matías une fois de plus le 22 janvier ».

Nyambayar (12-2, 9 KOs) a remporté la médaille d’argent en représentant sa Mongolie natale aux Jeux olympiques de Londres de 2012, et réside et s’entraîne actuellement dans le sud de la Californie sous l’œil vigilant de John Pullman. Le boxeur de 29 ans a gravi les échelons du classement des poids plumes après sa longue carrière amateur contre Harmonito Dela Torre, alors imbattable, et l’ancien champion par intérim Oscar Escandón. Son premier combat pour le titre est survenu après avoir battu l’ancien champion Claudio Marrero en janvier 2019 avant de perdre contre Russell sur SHOWTIME. Nyambayar revient dans la division poids plume après avoir défié l’un des meilleurs 130 livres Chris Colbert à une date qu’il a perdue aux points en juillet de cette année.

« Le 22 janvier sera une grande opportunité pour moi. Je suis excité et prêt à monter sur le ring », a déclaré Nyambayar. «Ce sera un grand spectacle sur toute la carte, et je veux offrir un grand combat aux fans. Ce sera une bataille dès la cloche d’ouverture et je suis confiant de pouvoir obtenir la victoire ».

Pasillas (16-1, 8 KOs), est originaire d’East Los Angeles et reviendra à l’action après avoir perdu son invaincu contre Ra’eese Aleem en janvier sur SHOWTIME. Maintenant, Pasillas reviendra au poids plume le 22 janvier, et ses souvenirs récents y sont attachés à un KO dominant au sixième tour de Ranfis Encarnacion, alors invaincu, en septembre 2020. Pasillas possède une puissance remarquable et a connu une séquence de six KO consécutifs avant de se heurter à Alem.

« Je prévois de me racheter et je suis prêt à le faire avec une performance exceptionnelle contre Nyambayar », a déclaré Pasillas. «Mes meilleurs combats ont été au poids plume, et je suis beaucoup plus fort à ce poids. Je suis très heureux que mon équipe ait réussi à me donner cette opportunité. Tout le monde verra la différence dans ce combat. J’ai plus faim et plus fort que jamais ».

# # #

Pour plus d’informations, visitez www.SHO.com/sports et www.PremierBoxingChampions.com, suivez-nous sur Twitter à @ShowtimeBoxing, @PremierBoxing et @TGBPromotions, sur Instagram à @ShowtimeBoxing, @PremierBoxing et @TGBPromotions, ou devenez fan sur Facebook en vous connectant à www.Facebook.com/SHOBoxing.