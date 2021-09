MIAMI – 7 septembre 2021 – Le champion du monde cubain WBA des poids mi-moyens Yordenis Ugás a reçu la « Clé de la ville » de Miami des mains du maire Francis Suarez lors d’une cérémonie qui s’est tenue ce mardi après-midi au conseil municipal du maire Suarez.

Ugás a battu le légendaire champion du monde des huit divisions et sénateur philippin Manny “Pacman” Pacquiao pour conserver sa ceinture de champion, la même qu’il a vue pour la première fois depuis ce concours épique mardi, lors d’un combat regardé par des millions de personnes dans le monde.

“Ugás aurait pu utiliser sa tribune pour parler de lui”, a déclaré le maire Suarez. « Mais il a choisi de mettre l’accent sur l’oppression et la dictature brutale subie par son peuple à Cuba. C’est quelque chose pour lequel nous devrions être éternellement reconnaissants.

« C’est plus un activiste qu’un boxeur à cet égard, et cela me semble vraiment impressionnant. J’ai su à ce moment précis que je devais l’inviter et lui donner la clé de la ville. Il l’a mérité ».

«Cela me remplit d’émotion de recevoir la clé de la ville de Miami par le maire Suarez. J’ai remporté une grande victoire contre une légende de la boxe comme Manny Pacquiao et j’ai pu montrer l’oppression que mon peuple doit endurer à Cuba. Je me battrai toujours pour la liberté non seulement de mes compatriotes à Cuba, mais aussi dans le monde entier. Je remercie tous ceux qui me soutiennent et m’accompagnent depuis le début. Aujourd’hui a été un grand jour pour moi, et je lui serai éternellement reconnaissant ».

Ugás rejoindra un club sélect d’athlètes d’élite qui ont reçu cette distinction dans le sud de la Floride, se faisant une place parmi les sommités et les anciens récipiendaires tels que le lanceur cubain et champion des World Series avec les Marlins de Floride Livan Hernández, les super champions NBA stars Dwyane Wade et Shaquille O’Neal, des superstars de la musique mondiale comme Shakira et Jennifer Lopez, et l’acteur Will Smith parmi d’autres qui ont été honorés au fil des ans.