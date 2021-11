Le champion du monde WBC des poids coq Nonito Donaire affronte le concurrent invaincu Reymart Gaballo

Samedi 11 décembre en direct sur Showtime® du Carson’s Dignity Healthy Sports Park

Billets en vente aujourd’hui à 12 h HP !

CARSON, CALIFORNIE – Le champion du monde des poids coq WBC et futur membre du Temple de la renommée, Nonito Donaire, défendra son titre contre un concurrent invaincu et compatriote en tant que champion par intérim des poids coq WBC Reymart Gaballo, fer de lance de l’action qui suit. Vous pourrez regarder en direct sur SHOWTIME le samedi 11 décembre dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions au Dignity Health Tennis Stadium de Carson.

Billets en vente à partir de ce mardi 2 novembre à 12 h PT via AXS.com.

