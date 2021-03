Le champion du monde Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez et le qualifié mondial Jean ‘Lobo’ Torres feront partie d’un jeu vidéo de boxe innovant

(De gauche à droite) Jean Torres, José De la Cruz et Wilfredo Méndez

Las Vegas, NEVADA – Après 10 ans d’absence des jeux de boxe sur console, un projet ambitieux est venu compenser tout ce temps perdu.

La société Steel City Interactive lancera sur le marché, à une date à venir, son jeu vidéo de boxe appelé ‘eSports Boxing Club’, qui pourra être apprécié sur Steam, PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One .

«Je suis très heureux que les fans de jeux vidéo puissent me voir. C’est comme un rêve devenu réalité parce que quand j’étais enfant et adolescent, je jouais à beaucoup de jeux vidéo où je pouvais jouer avec mes héros, mais maintenant je suis l’un des éléments du jeu. C’est incroyable et vraiment motivant », a déclaré le champion du monde poids minimum de la World Boxing Organization Wilfredo Méndez, qui s’entraîne à Las Vegas au ‘Mayweather Boxing Club’, se dirigeant vers sa troisième défense de départ à une date et un lieu à confirmer.

Le monde de 140 livres classé et la nouvelle acquisition de Mayweather Promotions, Jean ‘Lobo’ Torres a déclaré: «Dans le jeu vidéo, vous pourrez choisir la maison du promoteur à laquelle vous souhaitez appartenir, l’entraîneur, le lieu de l’événement. , le «cutman», il y a des contrats avec des stipulations. C’est un jeu très interactif et de haute qualité. A ceux qui vont acheter le jeu vidéo, je leur conseille de me choisir pour gagner par KO », a déclaré Jean ‘Lobo’ Torres en riant.

Le président de Spartan Boxing et représentant de Torres y Méndez, Raúl Pastrana a indiqué que, «Nous avions été contactés par José De La Cruz du ‘eSports Boxing Club’ au sujet de son intérêt à étendre le jeu vidéo au monde entier, il a donc besoin d’un Présence portoricaine et nous sommes parvenus à un accord et maintenant le jeu vidéo aura le seul champion du monde appartenant à Porto Rico avec la figure de Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez et le plus fort puncheur à 140 livres Jean ‘Lobo’ Torres, qui est un boxeur qui a beaucoup de fanatiques ».

Certains des boxeurs et entraîneurs confirmés pour le jeu vidéo sont: Rocky Marciano, Terence «Bud» Crawford, Joe Frazier, Eddy Reynoso, Oscar Valdez Jr., Juan Manuel Márquez, Virgil Ortiz Jr., Oleksandr Usyk, Roy Jones Jr., Eric «Butterbean» Esch, Shawn «Showtime» Porter, Sugar Ray Robinson, Ben Davison, Josh Taylor, Juan Francisco Estrada, Roman «Chocolatito» Gonzalez, Tim Bradley Jr., Ricky Hatton, Jaime Munguía, Daniel Jacobs, Gabriel Rosado, Arturo Gatti, Jack Dempsey, Joe Gallagher, entre autres.

