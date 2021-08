Le champion du monde Wilfredo Méndez consacrera sa troisième défense de départ à la médaillée d’or olympique Jasmine Camacho-Quinn

(Photo : Victor Planas)

Trujillo Alto, PORTO RICO – Le seul champion du monde de boxe professionnel masculin que possède actuellement Porto Rico, Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, de Trujillo Alto, effectuera sa troisième défense de départ le samedi 14 août au Ford Center at The Star, situé dans la ville de Frisco, État du Texas.

‘Bimbito’ (16-1, 6 KOs) exposera son titre mondial de la World Boxing Organization (WBO) dans la catégorie des 105 livres contre le Nicaraguayen Carlos Buitrago (32-6-1, 18 KOs).

L’undercard qui sera télévisé en direct sur DAZN, à partir de 21 h HE, mettra en vedette Vergil Ortiz Jr, qui défendra son titre WBO International des poids welters contre Egidijus Kavaliauskas.

“Buitrago vient de combattre McWilliams Arroyo à 112 livres et le champion du monde Elwin Soto à 108 livres. Maintenant, il va plus fort à 105 livres, son poids, pour me faire face et ce sont les défis que nous voulons. On veut des adversaires motivés pour que les fans sortent des combats satisfaits », a déclaré Wilfredo Méndez.

« Ce sera mon premier combat aux États-Unis et sur DAZN. Beaucoup de gens qui ne m’ont jamais vu combattre pourront me voir et c’est très motivant. Je me sens dans ma meilleure condition en ce moment pour revenir à nouveau avec le titre à Porto Rico ».

Dédicace spéciale :

«Je veux dédier ce combat à Jasmine Camacho-Quinn parce que son sacrifice a donné des résultats incroyables aux Jeux olympiques avec la médaille d’or qu’elle a remportée pour Porto Rico. Vous nous avez unis en tant que peuple champion et c’est quelque chose qui doit arriver plus souvent pour motiver les générations futures. Merci pour tant et nous savons que vous continuerez à réaliser de plus grandes réalisations pour votre peuple ».