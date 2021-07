Le Champion du Peuple : Kane Williamson a construit l’équipe Kiwi à son image où victoire, défaite sont vues avec sérénité

Le Néo-Zélandais Kane Williamson avec le trophée et ses coéquipiers après la victoire finale au Championnat du monde de test ICC (Image: .)

Pour commencer, une finale de championnat du monde d’essais (WTC) en trois matchs n’est pas une idée très intelligente. Les finales sont des affaires ponctuelles, qui ajoutent à l’intrigue. Le capitaine indien Virat Kohli et l’entraîneur-chef Ravi Shastri sont d’avis qu’une finale du WTC en trois matches serait une évaluation plus juste des deux finalistes. Mais il y a un cycle de deux ans qui fait l’évaluation, alors que les deux meilleures équipes atteignent la finale. Les finales se jouent pour l’argenterie et l’équipe qui joue le mieux le jour donné ou sur cinq jours met la main sur le trophée.

Même dans les tournois qui sont joués dans des formats de ligue, les finales sont uniques. La Ligue des champions se joue en championnat pendant la phase de groupes, suivie de matchs à domicile et à l’extérieur en huitièmes de finale. Mais la finale est unique et ne se joue pas à domicile et à l’extérieur. Le capitaine néo-zélandais Kane Williamson avait donc tout à fait raison lorsqu’il a parlé de l’imprévisibilité qu’offre une finale.

Après avoir remporté la finale du WTC en battant l’Inde à Southampton, Williamson a été interrogé sur son point de vue sur une finale de trois matchs lors de la conférence de presse d’après-match. « Oui, je veux dire, je suppose que la partie excitante de la finale est que tout peut arriver. Nous savons à quel point le cricket est instable et nous l’avons vu dans d’autres compétitions, dans d’autres Coupes du monde et dans tous les autres morceaux », a déclaré le capitaine néo-zélandais.

“Je suppose qu’il y a des arguments pour les deux parties, et je suppose que le défi serait de planifier”, a-t-il ajouté.

Heureusement que l’International Cricket Council (ICC) n’aura pas de finale de trois matchs dans les prochaines éditions du WTC. Un programme Future Tours (FTP) exigu le permet difficilement.

Pour en revenir à la Nouvelle-Zélande et à Williamson, probablement pour la première fois, nous avons vu que les joueurs ne couraient pas sur le terrain après avoir remporté un tournoi majeur. En fait, le vestiaire était le lieu de la joie de vivre des BLACKCAPS. Leur victoire était classe et la célébration plus classe. Williamson a construit l’équipe à son image où la victoire et la défaite sont considérées avec sérénité. Il y a deux ans, après le chagrin final de la Coupe du monde (format 50-over) – ils ont perdu le match contre l’Angleterre sur le décompte des limites et n’ont pas visé l’ICC pour ne pas avoir de rediffusion – la Nouvelle-Zélande a accepté le résultat avec grâce . Alors qu’il entrait dans le presseur d’après-match, Williamson a reçu une ovation debout. La victoire finale du WTC a été la guérison d’une blessure de deux ans. Williamson et ses hommes étaient la grâce personnifiée. La démonstration d’émotion de Williamson reposait sa tête sur les épaules de Kohli. Classer.

Comme l’a dit l’ancien meneur de course néo-zélandais Simon Doull dans un commentaire télévisé : « Les gentils garçons finissent parfois premiers ». Et quand ils le font, pour emprunter à Neville Cardus, ils honorent leur sport. « Au niveau de notre équipe et de nos comportements, nous essayons de nous engager sur ce qui est important pour nous. Je suppose que les gens peuvent commenter cela ou nous taguer comme ils le voudraient, mais il ne s’agit pas d’être autre chose que d’être authentique avec nous en tant que groupe et le genre de cricket que nous voulons jouer et les comportements qui sont importants pour nous au quotidien, journée », a déclaré Williamson. L’un des grands des temps modernes et un gentleman, le capitaine néo-zélandais respire l’honnêteté.

Le cricket néo-zélandais a connu une augmentation constante au cours de la dernière demi-décennie. Ils ont disputé des finales de Coupe du monde consécutives en 2015 et 2019, et remporter le WTC inaugural serait certainement leur couronnement. En chemin, ils ont déniché un joyau, Kyle Jamieson. Depuis ses débuts en février de l’année dernière, le polyvalent a remporté 46 guichets en huit tests avec une moyenne de 14,17. Il a également marqué 256 points avec une moyenne de plus de 42. Un décompte de neuf guichets en sept matches dans la Premier League indienne de cette année, avant le report du tournoi, s’est également avéré utile dans des conditions de bowling défavorables. Mais le plus gros gain pour la Nouvelle-Zélande de cette montée en flèche est que le cricket a une fois de plus capturé l’imagination d’un pays de 5 millions d’habitants. Alors que les joueurs rentraient chez eux, des photos montraient des fans, même des agents de l’immigration et du personnel de sécurité, attendaient de prendre des selfies avec eux. “Quelle équipe! Félicitations @blackcapsnz Vous nous avez tous rendus fiers… encore une fois ! #worldchampions », a écrit la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern dans un post Instagram. Comme l’a déclaré l’entraîneur des BLACKCAPS, Gary Stead: “Le cricket est de nouveau à la une des journaux.”

Espérons que l’équipe en ait fait assez pour que le cricket néo-zélandais donne la priorité au cricket d’essai. La Nouvelle-Zélande joue généralement des séries à deux tests et si les rapports sont exacts, leur plateau de cricket ne préfère pas une série plus longue. Les séries de tests en Nouvelle-Zélande ne sont commercialement viables que lorsque l’Inde est en tournée. Mais ce triomphe devrait encourager les autorités du cricket à vendre le meilleur format du jeu. Oui, le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande est un obstacle en termes d’audience mondiale élevée, mais les administrateurs peuvent désormais être aux avant-postes lorsqu’ils traitent avec les diffuseurs.

Pour les Big Three également – ​​l’Inde, l’Angleterre et l’Australie – c’est une opportunité s’ils se soucient vraiment du cricket d’essai. La Nouvelle-Zélande est un favori des fans et plus de matches de test avec eux seront positifs pour les revenus. À son tour, cela rendra le format le plus long du jeu plus sain.

