Le champion du Super Bowl et héros des Denver Broncos Demaryius Thomas décède, à l’âge de 33 ans, six mois après avoir pris sa retraite de la NFL

Demaryius Thomas, vainqueur du Super Bowl avec les Broncos de Denver, est décédé à l’âge de 33 ans.

L’ancien receveur large a été retrouvé mort à son domicile à cause d’un problème médical et aucun acte criminel n’est suspecté, a confirmé le service de police de Roswell (Géorgie) dans une déclaration à NFL Media.

Thomas était un receveur vedette des Broncos de Denver

Thomas n’avait officiellement pris sa retraite du football américain qu’en juin après une belle carrière de 10 ans.

Un communiqué de la NFL a déclaré: « La famille de la NFL pleure la perte tragique de Demaryius Thomas et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Thomas a réalisé 63 attrapés de touché au cours de sa carrière de 10 ans et a terminé avec 724 attrapés pour 9 763 verges.

Un choix de première ronde des Broncos lors du repêchage de la NFL 2010, il a fait des débuts époustouflants lors d’une victoire contre les Seahawks de Seattle, avec huit réceptions pour 97 verges sur réception et un touché sur réception.

Thomas a capté une passe de touché lors de la défaite des Broncos au Super Bowl contre les Seahawks de Seattle

Thomas, cependant, a aidé les Broncos à remporter le Super Bowl 50

Les blessures signifient que son impact a été réduit lors de ses deux premières campagnes, mais est rapidement devenu un acteur clé.

Il aiderait les Broncos au Super Bowl XLVIII et au Super Bowl 50, remportant ce dernier.

Thomas est le deuxième de tous les temps pour la plupart des verges sur réception et des touchés avec les Broncos.

Thomas a été échangé aux Texans de Houston en 2018 et a joué pour la dernière fois avec les Jets de New York au cours de la saison 2019.