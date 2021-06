Le champion en deux divisions Badou Jack affrontera le Vénézuélien Dervin Colina

Dans le cadre du co-événement principal Showtime PPV® ce dimanche 6 juin

MIAMI – Le champion du monde des deux divisions prise Badou affrontera les invaincus Colline Dervin dans un combat poids mi-lourd de 10 rounds dans le cadre de l’affrontement Mayweather vs. Paul SHOWTIME PPV ce dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Colina remplacera Jean Pascal, qui allait combattre Jack avant d’échouer à un test de dépistage de drogue avant le combat.

La diffusion à la carte commencera en direct à 20 h HE / 17 h HP et mettra en vedette l’ancien champion unifié de 154 livres. “Swift” Jarrett Hurd tête à tête 10 rounds avec Luis Arias, et avec l’ancien receveur vedette de la NFL tchad johnson débuts en tant que boxeur contre le polyvalent Brian Maxwell.

Les billets pour l’événement sont déjà en vente en entrant Ticketmaster.com.

Jack (22-3-3, 13 KOs) est né à Stockholm et a représenté la Gambie, le pays natal de son père, lors des Jeux olympiques de 2008. Il réside maintenant à Las Vegas et vient de battre Blake McKernan par décision unanime en novembre 2020 après avoir perdu étroitement à Pascal en 2019.

Jack a remporté le titre mondial des 168 livres en battant Anthony Dirrell par décision majoritaire en 2015 et a défendu avec succès sa ceinture à trois reprises avant de tirer une décision majoritaire contre James DeGale dans l’un des meilleurs combats de 2017.

Jack a remporté le titre WBA des poids lourds légers en battant Nathan Cleverly lors de son premier combat de 175 livres avant de tirer une décision majoritaire contre Adonis Stevenson, le champion WBC de l’époque, en mai 2018.

La Vénézuélienne Colina (15-0, 13 KOs) a 33 ans et est originaire de la ville de Medellín, en Colombie. Son arrivée à la dernière minute pour combattre Jack sera ses débuts aux États-Unis. Colina a concouru à la fois chez les super-moyens et les poids lourds légers ces dernières années et entre dans ce concours avec une séquence de six KO consécutifs lors du rendez-vous du 6 juin. Colina s’entraîne depuis deux mois sous la direction de la célèbre entraîneure Stacy McKinley à Pompano Beach, en Floride.

À PROPOS DE MAYWEATHER VS. LOGAN PAUL

Mayweather contre Logan Paul est un combat d’exposition spéciale présenté par Mayweather Promotions, FANMIO et Mavathltcs qui aura lieu le dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride. La diffusion de la soirée sera produite par SHOWTIME PPV, débutera à 20 h HE / 17 h HP et peut être achetée en allant sur SHOWTIME.com et FANMIO.com.

La carte préliminaire mettra en vedette Badou Jack contre Dervin Colina invaincu dans un combat de 10 rounds, et l’ancien champion unifié des super poids welters “Swift” Jarrett Hurd contre Luis Arias dans un concours de 10 rounds. De plus, l’ancien receveur vedette de la NFL, Chad Johnson, fera partie d’un quatrième combat à la carte lors de ses débuts en boxe lors d’un combat d’exposition contre le boxeur polyvalent Brian Maxwell. Billets en vente sur Ticketmaster.com.