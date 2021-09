Le champion en titre élabore un plan de transfert pour le milieu de terrain lié à Man Utd

L’Inter Milan viserait à remporter la course pour le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, qui a également été lié à Manchester United, en 2022.

Tolisso est dans la dernière année de son contrat avec le Bayern, il semble donc qu’il devra bientôt réfléchir à ses options. Un passage en Premier League est spéculé depuis un certain temps pour le vainqueur de la Coupe du monde 2018. Le trio londonien d’Arsenal, West Ham et Tottenham a tous été lié. Mais Man Utd semble être ses principaux prétendants anglais.

Trouver un nouveau milieu de terrain sera l’une des tâches prioritaires de United l’année prochaine après avoir négligé l’opportunité de le renforcer cet été. Si Paul Pogba ne signe pas de nouveau contrat, ils devront alors ajouter plus de profondeur et de qualité – même si cela peut même être une exigence s’il reste.

Ils envisagent toujours Declan Rice pour renforcer la position, mais ils sont conscients de la perspective de signer Tolisso gratuitement.

Cependant, il en va de même pour les champions italiens de l’Inter, qui travaillent toujours avec un budget limité en raison de problèmes financiers qui remontent à plus loin que – mais n’ont certainement pas été aidés par – la pandémie.

Ils ont dû sacrifier certains de leurs atouts clés cet été pour les remplacer par des options à bas prix. En toute honnêteté, ils ont trouvé des solutions astucieuses, comme Hakan Calhanoglu, qu’ils ont acquise gratuitement. Ils devront peut-être répéter cette stratégie l’année prochaine.

Dans cet esprit, signer Tolisso gratuitement serait idéal pour eux. Selon Tuttosport, il est devenu une cible importante pour les Nerazzurri.

S’ils décident de renforcer leur milieu de terrain, il sera l’un des premiers noms pour lesquels ils chercheront un accord. Par conséquent, si United souhaite sérieusement le signer également, il devra faire une meilleure offre.

Aujourd’hui âgé de 27 ans, les progrès de Tolisso ces dernières années ont souffert d’une série de blessures. Mais son talent est toujours là et il a fait trois apparitions jusqu’à présent cette saison. Pourtant, il semble que cela pourrait être son dernier dans un maillot du Bayern.

Tolisso pourra signer un accord de pré-contrat avec n’importe quel club hors d’Allemagne à partir de janvier. Il aura apparemment beaucoup d’options à considérer.

Le milieu de terrain de Man Utd nie parler de sortie

Pendant ce temps, un milieu de terrain actuellement à la disposition de Man Utd a parlé de son propre avenir.

Donny van de Beek insiste sur le fait qu’il n’a jamais été sur le point de quitter Manchester United cet été et a eu des entretiens « vraiment positifs » avec le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

L’avenir du milieu de terrain néerlandais à Old Trafford était sous les projecteurs tout au long de la dernière fenêtre de transfert après avoir effectué seulement quatre départs lors de sa première campagne en Premier League. Un déménagement à Everton était une possibilité, par exemple. Mais Van de Beek voit toujours son avenir à United et veut prouver que ses sceptiques ont tort ce trimestre.

Lorsqu’on lui a demandé si le passage à Goodison Park était proche avant la date limite, le joueur de 24 ans a déclaré à Rio Ferdinand’s Vibe avec la chaîne YouTube FIVE : “Non. J’ai parlé avec le manager et le club, et ils ont dit qu’ils voulaient que je reste ici.

“Le manager était vraiment positif à mon sujet et il a dit ‘J’ai besoin de toi et je veux te garder ici’.

“Il a également déclaré:” Ce que je vois de vous tous les jours à l’entraînement, c’est un Donny différent maintenant “.

“Le manager était vraiment positif à mon sujet, et maintenant je me sens bien, je suis en bonne forme et j’espère pouvoir montrer aux fans que je me suis beaucoup amélioré.

“Il a dit qu’il voyait une grande différence, peut-être que je suis un peu plus fort maintenant et il peut voir que j’ai un an d’expérience en Angleterre maintenant.”

