Le champion en titre fait ses débuts contre Metz

08/08/2021 à 14h00 CEST

Le LOSC Lille, Champion en titre de Ligue 1 après un exploit historique, entame la défense du titre contre Metz à Saint-Symphorien. Les Gaulois ont perdu du potentiel sur ce marché estival et les renforts pharaoniques du PSG laissent l’équipe hors de la liste des candidats au titre. Sauf surprise majeure, le PSG de Mauricio Pochettino régnera à nouveau dans le football français.

Ceux de Gourvennec, qui maintiennent une grande partie du bloc champion et Ils ont arraché la Supercoupe de France au PSG, ont subi quelques mois difficiles. Votre président, Gérard Lopez; votre directeur sportif, Luis Campos; Son entraîneur, Galtier; et deux joueurs débutants, Maignan et Soumaré; ont déjà quitté le club cet étépénalités ont incorporé des renforts dans cette fenêtre de marché.

Le PSG s’est largement renforcé dans cette fenêtre avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Achraf Hakimi (Inter), Wijnaldum (Liverpool) et Sergio Ramos (Real Madrid). Loin d’en rester là, le président et propriétaire du club, Nasser Al-Khelaïfi, veut essayer la signature de Leo Messi, qui n’a pas renouvelé avec le FC Barcelone et est actuellement agent libre.

Battre à nouveau le PSG, quelque chose de presque impossible

Le LOSC Lille entame la saison 2021/22 avec l’illusion de se battre à nouveau pour le titre de Ligue 1, bien que conscient des limites : elles n’ont guère été renforcées, ce que le PSG a fait. Avec Neymar et Mbappé comme leaders absolus, avec l’expérience de Ramos et Wijnaldum et le talent de Donnarumma et Achraf, les Parisiens veulent dominer le football français d’une main de fer et revenir au sommet.

Les hommes de Gourvennec affrontent un Metz qu’ils connaissent bien : sur les cinq derniers duels, Lille a gagné quatre fois et fait match nul. Depuis la saison 1989/90, les deux équipes se sont rencontrées 38 fois.