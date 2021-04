Le champion est de retour et avec une nouvelle couronne

Photo: fourni

Par Yesica Palmetta

Dans un affrontement important pour la boxe féminine mondiale, Hanna Gabriels a conquis la ceinture vacante des poids lourds légers de l’Association mondiale de boxe en battant la Mexicaine Martha Lara Gaytán par KO technique. Ainsi, la costaricienne «Amazon» accumule cinq titres à son actif après une présentation énergique samedi soir au Fiesta Casino de San José, au Costa Rica.

L’inquiétude pour une vieille blessure au bras a été rapidement oubliée et a cédé la place au premier tour. En maintenant le plan de mener le combat à longue distance et en faisant prévaloir la plus grande distance avec une bonne condition physique, Gabriels a résolu sans effort un combat que l’on pensait plus long en raison du record du combattant Gaytán qui a été submergé par la décharge forcée de le champion.

Avec le plaisir de pouvoir se produire devant sa famille dans le pays où elle est née, Gabriels a célébré un grand retour sur le ring après une longue période d’inactivité et a exprimé qu’il faisait du bien de partir à la recherche de tous les autres poids lourds. champions de division.et semi-lourd pour devenir le meilleur livre pour livre.

Le Costa Rica a porté le record à 21 victoires avec 12 KO, 2 revers et 1 nul. Bien qu’elle continue d’être la championne des super poids welters de la World Boxing Association, elle pèse maintenant 175 livres pour tout recommencer.