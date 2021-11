Le champion est de retour : les Bucks balaient à nouveau la NBA

dollars de Milwaukee, le récent champion de la NBA, est de retour dans la compétition. La franchise du Wisconsin est à nouveau une réalité et traverse actuellement son meilleur moment depuis le début de la saison 2021/22. Sur ses 10 derniers matchs, il en a remporté huit dont six victoires lors des six dernières rencontres.

Cela réengage les Bucks dans la lutte pour les premières places du Conférence Est. Il ne faut pas oublier qu’il y a à peine deux semaines, l’équipe affichait une fiche de 4-6. Désormais, avec 12 victoires et huit défaites après 20 matchs, il est classé 5e, à seulement deux matchs du leader : Brooklyn Nets (14-6).

Il convient également de noter que sur ces huit victoires, cinq ont été contre les Orlando Magic (deux), Detroit Pistons (deux) et Oklahoma City Thunder (un), trois des équipes avec le pire bilan de la NBA (en plus, Orlando et Detroit sont respectivement derniers et avant-derniers de la Conférence Est).

Mais les fans des Milwaukee Bucks n’ont pas à s’en tenir à ça. La réalité est que l’équipe joue bien. Tous les joueurs sont branchés, aussi bien les stars (Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton) que les hommes de second rang (Pat Connaughton, Bobby Portis, Grayson Allen…).

Bonsoir. pic.twitter.com/4yl6Y9Xhfh – Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 novembre 2021

Un mois de décembre abordable

Le calendrier continue de sourire à Milwaukee. Ceux du Wisconsin, durant le prochain mois de décembre, disputeront 16 matchs. 10 d’entre eux sont contre des franchises qui ont actuellement un bilan négatif. Ils n’auront comme test décisif que les matchs contre les Charlotte Hornets, les Miami Heat à deux reprises, les New York Knicks et les Dallas Mavericks.