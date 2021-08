le champion est réuni avec son peuple

21/08/2021 à 18:54 CEST

.

Un an, cinq mois et deux semaines plus tard, Les supporters de l’Atlético de Madrid reviendront au Wanda Metropolitano pour retrouver leur équipe, avec le champion, dans le match de la deuxième journée contre Elche, avec les débuts dans le onze de Rodrigo de Paul et toujours sans Luis Suárez, toujours remplaçant.

Pas encore terminé, toujours avec les conditions d’une capacité réduite à 40 pour cent -27 000 spectateurs-, avec la distance de sécurité, avec le masque indissociable et avec les restrictions de la pandémie, l’équipe rojiblanco va à nouveau sentir ses supporters depuis les tribunes, entendre le bruit, vibrer.

Depuis 7 mars 2020, avec le 2-2 entre l’équipe rojiblanco et Séville, alors que son équipe n’a concouru que pour entrer en Ligue des champions il y a deux saisons, en 2019-20, avec onze rendez-vous à disputer avant la fin du championnat, les supporters de l’Atlético qu’il n’avait pas rentré dans sa « maison ». Ni alors ni pendant toute l’année académique 2020-21.

Il n’a pu voir sur le terrain aucun des 38 matchs, ni dans le 19 sur son territoire ni dans le 19 en tant que visiteur, de toute la saison historique de son équipe, le leader indéniable de LaLiga Santander presque depuis le début, s’est précipité plus tard, et dernier champion à Valladolid, avec les encouragements des supporters à l’extérieur du stade.

Le métropolite Wanda ne pouvait pas rugir avec ce but de Luis Suárez qui a signé le retour du champion contre Osasuna (2-1) Dans l’avant-dernière date du tournoi, quand l’Atlético ressentait le plus de pression en première position puis dans le doute, traqué par le Real Madrid. Pas même lors des débuts du ‘9’ uruguayen lors de la première journée, lors de ce 6-1 contre Grenade dont il a contribué à deux buts.

La première victoire contre Barcelone en Ligue de l’ère Diego Simeone s’est également déroulée à huis clos, à l’image de l’enchaînement des triomphes, huit de suite -dont 1-0 contre l’équipe du Barça- avec lequel l’Atlético a montré la saison dernière qu’il était un sérieux prétendant, plus tard champion, pour remporter la Ligue 2020-21.

Il n’a pas non plus souffert dans ses sièges de stade avec le Celta 2-2 dans les derniers instants ou la défaite 0-2 avec Levante (le seul du parcours à domicile). Il n’a pas non plus pu acclamer le héros Jan Oblak lorsqu’il a sauvé un penalty contre Joselu Mato, d’Alavés, au bord de la fin, avec la Ligue en ébullition. Aujourd’hui, ce sont des souvenirs de télévision.

Jusqu’à cette nouvelle saison, jusqu’à la deuxième journée de la campagne 2021-22, dans la défense du titre de l’Atlético, avec sa capacité de 68.000 spectateurs réduite à 27.000 fans, qui vont encourager à un vainqueur de l’Atlético dimanche dernier à ses débuts en tant que champion actuel à Balaídos (1-2) et indéniable en deux ans dans son stade.

Entre 2019-20 et 2020-21, avec 45 matches officiels sur ses terres, l’Atlético n’en a perdu que deux (0-1 avec Barcelone en 2019-20 et 0-2 avec Levante en 2020-21). Dans le même temps, il a tiré 12. Et a remporté 31. Maintenant, il accumule cinq victoires d’affilée au Wanda Metropolitano, où Il partira ce dimanche même sans le buteur Luis Suárez, toujours au tir.

Pour le deuxième match consécutif, l’attaquant uruguayen partira du banc. Aussi Kieran Trippier et Renan Lodi, les derniers à rejoindre la pré-saison, avec Ange Corréa. L’Argentin jouera depuis le début, comme il y a une semaine à Balaídos, où il était le principal protagoniste avec deux buts. Il en compte huit lors des dix derniers matchs, entre la finale de la Ligue et le début de l’actuelle, plus le match amical de pré-saison qu’il a disputé contre Feyenoord.

A ses côtés, Yannick Carrasco, comme lors du premier rendez-vous à Vigo. En fait, ils répéteront dix des onze titres de Balaídos : Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Geoffrey Kondogbia, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección et Thomas Lemar, en plus de Carrasco et Correa, également structuré dans un 5-3-2.

Les nouveautés sont Rodrigo de Paul, qui fait ses débuts comme titulaire au milieu de terrain, et le poste de Kondogbia, qui, selon les tests, remplacera Mario Hermoso, sanctionné pour son expulsion à Vigo, dans l’axe de la défense. Joao Félix et Santiago Arias ne sont pas non plus disponibles et Felipe Monteiro et Héctor Herrera sont dubitatifs, faute de la dernière séance d’entraînement, cet après-midi au Metropolitano.

En face, Elche aborde le match avec des sentiments positifs après la bonne image offerte lors de ses débuts en championnat et avec peu à perdre dans un match qui n’est pas dans leur ligue, puisqu’il n’a jamais réussi à s’imposer en tant que visiteur du champion actuel.

L’équipe d’Elche, avec un bloc presque identique à l’an dernier, s’accroche à l’effet provoqué par l’arrivée de l’Argentin Darío Benedetto, leur attaquant le plus médiatique, pour améliorer leur succès contre le but rival, seul aspect négatif qui a laissé sa première dans la compétition.Benedetto est arrivé en forme et prêt à jouer, même s’il cumule à peine quatre séances d’entraînement avec ses coéquipiers, il est donc fort probable qu’il débutera le match depuis le banc et que la pointe d’attaque sera pour son compatriote Lucas Boyé et Pere Milla.

Compositions probables :

Athlète de Madrid: Oblak ; Llorente, Savic, Giménez, Kondogbia, Saúl; De Paul, Koke, Lemar ; Carrasco et Correa.

Elche : Kiko Casilla ; Bigas, Gonzalo Verdú, Roco; Josan, Marcone, Guti, Mojica ; Fidel, Milla; Lucas Boye.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

Stade: le métropolite Wanda.

Heure: 19h30.