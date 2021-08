Le champion incontesté des poids légers Josh Taylor se défendra contre Jack Catterall

Comme nous le soulignions il y a quelques semaines dans ESPABOX, le tout nouveau champion du monde incontesté des super légers Josh Taylor (18-0, 13 KO) ne sera pas surclassé, pour l’instant.

Taylor a accepté de faire sa première défense des quatre titres contre le plus vieux challenger des quatre agences. Et ce n’est autre que le britannique aussi Jack Catterall (26-0, 13 KO), qui attendait son opportunité depuis plus de deux ans et a abandonné pour que Taylor et José Ramírez se rencontrent dans l’unification des quatre ceintures.

La date choisie est le 18 décembre; Ce sera au SSE Hydro de Glasgow (Ecosse), un endroit qui, disent-ils, a déboursé une bonne somme d’euros pour accueillir cet événement spectaculaire.