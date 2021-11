Le champion invaincu des super-moyens WBA, David Morrell Jr., affronte le concurrent de 168 livres, Alantez Fox

Lors de l’événement principal PBC Boxing Night sur FOX & FOX Deportes le samedi 18 décembre depuis The Armory à Minneapoli

Billets en vente mardi 18 novembre!

MINNEAPOLIS – La sensation cubaine et champion invaincu des super-moyens WBA David Morrell Jr. défendra son titre dans sa ville natale d’adoption de Minneapolis lorsqu’il affrontera le concurrent adopté de 168 livres Alantez Fox le samedi 18 décembre dans le cadre de l’événement principal PBC Boxing Night sur FOX et FOX Deportes en direct de The Armory à Minneapolis.

La télédiffusion débutera à 20 h HE / 17 h HP et mettra en vedette un espoir prometteur comme José Valenzuela qui affrontera le passionnant concurrent léger Austin Dulay dans le co-événement principal de 10 rondes.

Les billets pour cet événement, qui est promu par TGB Promotions et Warriors Boxing, seront mis en vente le mardi 16 novembre et peuvent être achetés via The Armory sur http://ArmoryMN.com/ et via Ticketmaster.

«David Morrell Jr. devient un favori des fans de The Armory dans une ville qui l’a embrassé à bras ouverts comme Minneapolis, et il cherchera à poursuivre son ascension dans la division des super-moyens en affrontant le toujours difficile Alantez Fox le 18 décembre. « , a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions.

« L’Armurerie était en délire à propos de David en juin et il leur a donné un KO mémorable au premier tour. Je m’attends à ce que toute cette carte présente une autre atmosphère incroyable alors que nous assistons à la perspective passionnante José Valenzuela dans son test le plus exigeant à ce jour contre Austin Dulay. Ce sera une soirée à ne pas manquer à la télévision sur FOX ou ici à Minneapolis. «

Morrell (5-0, 4 KOs) réside et s’entraîne actuellement à Minneapolis, et il a montré que le talent prodigieux qui l’a aidé à se démarquer en tant qu’amateur depuis son arrivée aux États-Unis en 2019 est toujours bien vivant dans le professionnel environnement. Le boxeur de 23 ans avait été élevé récemment, et avant cela, il s’était déjà imposé en obtenant le titre intérimaire en dominant Lennox Allen alors invaincu en direct sur FOX en août 2020.

Plus récemment, Morrell a ébloui une armurerie bondée en éliminant Mario Cazares, invaincu auparavant, au premier tour de cette soirée. Morrell revient le 18 décembre prêt à faire la une de l’undercard de FOX pour la troisième fois en moins d’un an, y compris ce qui sera son deuxième combat consécutif à The Armory.

« Je suis reconnaissant à toute mon équipe d’avoir eu cette opportunité de me battre à nouveau devant mes fans à The Armory à Minneapolis », a déclaré Morrell. « La nuit que nous avons passée là-bas en juin a été inoubliable et nous nous sommes entraînés en cherchant à tirer parti de cela. Je veux déjà ressentir à nouveau cette énergie des gens et montrer que je suis quelqu’un avec qui faire face dans la division des super-moyens. »

Fox (28-2-1, 13 KOs) a 29 ans et a commencé sa carrière invaincu lors de ses 23 premiers concours de poids moyen, mais il a ensuite rencontré Demetrius Andrade et a perdu ce combat aux points en 2017. Hors d’Upper Marlboro, Maryland, il a rebondi en remportant ses trois combats suivants avant de s’incliner face à Liam Williams lors d’une soirée organisée au Royaume-Uni en décembre 2018.

Les débuts officiels de Fox chez les super-moyens ont eu lieu un an plus tard, en décembre 2020, et ont battu avec succès Marcos Hernández par décision unanime. Son rendez-vous le plus récent était contre Manny Woods en juin de cette année, et Fox l’a arrêté devant la foule à The Armory à Minneapolis.

« Je suis tellement excité de pouvoir me battre pour un titre mondial pour la première fois – c’est ‘SlyAza’ Fox sur FOX! » s’est exclamé Fox. « Ce sera un cadeau de Noël en avance. Achetez vos cadeaux, rentrez chez vous et préparez-vous à voir un spectacle. Je reste toujours intelligent et compte tirer le meilleur parti de cette opportunité. J’ai attendu de me battre pour un titre comme celui-ci toute ma vie et je ramènerai le titre à la maison avec moi. »

Valenzuela (10-0, 6 KOs) est né à Los Mochis, Sinaloa, et s’entraîne actuellement aux côtés du double champion du monde invaincu David Benavidez. Le joueur de 22 ans est professionnel depuis 2018 et a entamé son combat le plus récent avec une séquence de cinq KO consécutifs avant de gagner aux points après 10 rounds pour la première fois de sa carrière contre Deiner Berrio. Valenzuela cherchera à couronner sa grande campagne 2021 le 18 décembre avec sa cinquième victoire de l’année

« Je suis reconnaissant de pouvoir montrer mes talents sur cette grande scène devant le monde entier sur FOX », a déclaré Valenzuela. « Je continue de m’améliorer et je deviens de plus en plus dangereux à mesure que je grandis et que j’apprends. Dulay est un adversaire coriace, mais je serai prêt à prouver ma valeur le 18 décembre. »

Dulay (14-2, 10 KOs) entre dans ce combat après avoir remporté trois de ses quatre derniers combats, et maintenant il cherche à se démarquer avec la victoire la plus importante de sa carrière à ce jour contre Valenzuela le 18 décembre. Le boxeur de 26 ans vient de battre José Gallegos par décision unanime en novembre 2020, secouant le goût amer de perdre auparavant aux points contre l’ancien prétendant au titre Diego Magdaleno. La seule autre défaite du natif de Nashville, Tennessee, a été contre le super poids plume invaincu Chris Colbert.

« Je me sens très fort et j’ai récupéré de ma blessure à la jambe, plus agile et explosif que jamais », a déclaré Dulay. «Ce combat sera excitant et très divertissant avec nos styles similaires. Valenzuela sera un digne rival, mais je vais profiter de ce combat pour donner un nouveau départ à ma carrière. Il devra composer avec la meilleure version d’Austin Dulay le 18 décembre. »

Les téléspectateurs peuvent regarder des émissions PBC en direct sur les applications FOX Sports et FOX NOW ou en se connectant à FOXSports.com. De plus, tous les programmes sont disponibles sur FOX Sports sur le canal 83 de SiriusXM sur la radio satellite et sur l’application SiriusXM.

