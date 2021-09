Le champion jockey jeté hors de son cheval dans une vidéo effrayante, va le premier face à la balustrade

Jockey Oisin Murphy – un double champion britannique de course de plat – a vécu un moment terrifiant avant une course jeudi … lorsque son cheval est devenu incontrôlable et l’a jeté la tête la première dans une balustrade.

L’incident effrayant s’est produit à l’hippodrome de Salisbury au Royaume-Uni … lorsque Murphy préparait un cheval de 2 ans, Oasis Gift, prêt pour ses débuts dans un événement de sept stades.

Dans les images, il semble qu’Oasis soit effrayée et commence à perdre le contrôle – se précipitant et se précipitant à travers le ring de parade avec Murphy sellé.

Dernières nouvelles : le champion jockey @oismurphy reçoit un traitement médical après cet incident dramatique dans le paddock de Salisbury Nos meilleurs vœux à Oisin et nous vous apporterons plus de nouvelles au fur et à mesure que nous les aurons

Le jockey irlandais de 26 ans tenait bon pour la vie … mais a été éjecté de son poulain et a plongé la tête la première dans le rail. Le cheval a alors traversé la clôture et a continué à courir.

Murphy a été envoyé à l’hôpital NHS de Londres après l’accident et, d’une manière ou d’une autre, ne s’est retrouvé qu’avec quelques coupures au visage.

“J’ai eu quelques points de suture à la lèvre et au visage. J’ai déjà été libéré”, a déclaré Murphy sur Twitter.

@oismurphy est entré lentement dans l'ambulance d'urgence.

“Très reconnaissant pour leur travail et tous les gentils messages.”

Oasis – qui a été attrapé et indemne – a été retiré de la course et Murphy montera le cheval de course pur-sang japonais, Chrono Genesis, dans le Prix de l’Arc de Triomphe dimanche.