Le champion marche sur le gaz

Le champion continue d’accumuler les victoires, et avec le sourire aux lèvres car ce moment de protocoles COVID et de pertes en cascade l’a sans autre absence que le très long et durable Brook Lopez. Les autres sont là, lo et les Bucks sont passés de leur 6-8 initial à 17-5 pour le total de 23-13 avec lequel ils chassent les Nets et les Bulls dans l’Est. Ils ont gagné à Orlando (110-127), une piste simple où ils rejoueront également demain. Il s’agit de leur quatrième victoire consécutive, la cinquième en sept matchs.

Il y avait une peur, due en grande partie à un excès de relaxation : le Magic était 19-0 au troisième quart (de 47-76 à 66-76 en moins de cinq minutes). Et ils ont eu une certaine vie (98-106) dans le dernier quart-temps avant que Khris Middleton et Jrue Holiday n’aient lié sept points et sauvé une victoire qui semblait certaine en première mi-temps, dans laquelle les Bucks ont amassé 29 points d’avance. Ils sont allés à la pause 45-72. Giannis Antetokounmpo a terminé avec 28 points, 6 rebonds et 6 passes, Middleton avec 21 points, Jrue avec 18 et 10 passes et Bobby Portis avec 19 points et 7 rebonds (17 points en première mi-temps). Dans le Magic, ravagé par les absences et dans une année totalement perdue (7-28 maintenant), Wendell Carter a terminé avec 19 points et 10 rebonds et Le rookie Franz Wagner, qui réalise une belle saison, a signé son meilleur score : 38 points (27 en seconde mi-temps) avec 7 rebonds et 3 passes décisives. Le Magic, pour qui tout va mal, a au moins atteint le n ° 8 dès le dernier brouillon.

RAPTORS 109-SIXERS 114

Les Sixers, aux allures beaucoup moins optimistes que les Bucks, ont bien sûr également atteint le record (109-114) et sont toujours positifs (18-16). Ils ont eu la chance de jouer à Toronto contre des Raptors complètement dévastés par les pertes et qu’au moins ils ont récupéré Pascal Siakam (28 + 6 + 8) et Gary Trent Jr, qui ont ajouté 19 points et 7 passes mais ont échoué dans les dernières attaques, lorsque les Raptors ont abandonné (0-6 dans la dernière minute) après avoir combattu avec fierté et devancer (109-108) ces dernières possessions. Chris Boucher était en grande partie à blâmer : 28 points et 19 rebonds.

Mais ni Boucher ni personne d’autre n’avaient les réponses pour arrêter Joel Embiid, qui a joué un autre match formidable : 36 points, 11 rebonds et 4 passes décisives avec 11/16 de tir. Le Camerounais est au niveau MVP (33 + 10 de moyenne sur les cinq derniers matchs), mais son équipe ne joue pas à l’aise avec lui à ce niveau et face à des adversaires en situation précaire. Mauvais signe. Au-delà du centre exceptionnel, le meilleur était le poignet de Niang (19 points, 5 triples). Tobias Harris a terminé avec le premier triple-double de sa carrière (19 + 12 + 10) même si son match n’a pas été brillant du tout. Quelque chose qui peut être appliqué à presque tous vos compagnons.

CHALEUR 119-SORCIERS 112

Devant les Sixers et derrière les Bucks (maintenant 22-13, quatrième de l’Est) marche le Miami Heat, qui a battu les Wizards qui, après leur fascinant début de saison, sont déjà 17-17, dans 50% des victoires et huitièmes de sa Conférence. C’était un de ces jeux de survie qui, malheureusement, commencent à foisonner en NBA. Les locaux avaient huit joueurs disponibles… et Jimmy Butler (énorme : 25 + 8 + 15) s’est retrouvé avec des problèmes de cheville. La liste des victimes des Wizards, dirigée par Bradley Beal, était pratiquement interminable.

Au minimum, cela valait le poids du trio Butler-Tyler Herro (32 points, 6 rebonds, 5/7 en triples) -Duncan Robinson (26 points, 8/16 en triples). Le Heat avait une avance de 28 points dès le troisième quart, mais a dû ramer à nouveau lorsqu’un Wizards têtu est passé à cinq. Il ne leur en a pas donné plus. Spencer Dinwiddie continue de récupérer de bons sentiments (24 + 7 + 11), Kyle Kuzma a terminé avec 22 points et 7 rebonds et Bertans a ajouté 19 points avec un 5/10 en triple.

TIMBERWOLVES 88-KNICKS 96

Ce n’était pas joli du tout. Mais les Knicks ont gagné au Minnesota et ont deux victoires consécutives. Ils ne sont pas à un bon niveau, mais ils ont de la chance : à Noël, ils ont affronté des Hawks avec de nombreuses pertes et cette fois, ils ont rendu visite à des loups également dans le cadre et épuisés après s’être serrés pour gagner un jour avant les Celtics de manière héroïque. C’est quatre défaites en cinq matchs pour les Wolves. Les deux équipes ont un 16-18 identique. Peu de chose.

C’était, dans les circonstances dans lesquelles il était joué, un jeu fondamentalement horrible. Les Wolves tiraient à 40%, les Knicks 41%. Mais les locaux ont ajouté un terrible 7/38 en triple et les visiteurs un bon 16/40 (et un terrible 6/16 en lancers francs), dont un très important dans les dernières minutes (pour 81-88) de RJ Barrett, qui il était par ailleurs très gris (8 points, 10 coups). Comme Kemba Walker (10 points, 11 tirs) et Fournier (13 points, 14 tirs). La meilleure chose, en l’occurrence, était la capacité de rebond, contre une équipe très limitée à l’intérieur, de Julius Randle (13 points sur 20 tirs mais 15 rebonds) et Mitchell Robinson (14 + 18). Towns, Russell et Edwards sont toujours absents pour les Wolves. McDaniels a ajouté 18 points et 6 rebonds et le héros contre les Celtics, Nowell, est cette fois resté à 11 points et 6 passes décisives. Malik Beasley a marqué 20 points sur 23 tirs et un triple 4/16 et Greg Monroe, à son deuxième match avec l’équipe, est revenu à la hauteur : 7 points, 6 rebonds, 4 passes décisives.

ROIS 117-TONNERRE 111

A Sacramento, le duel d’équipes faibles de l’Ouest s’est terminé par victoire pour les Kings, qui ont joué à domicile et ont fait moins de victimes qu’un Thunder très épuisé. C’est désormais 14-21 pour les locaux et 12-21 pour l’OKC, qui a tenu le match tant bien que mal au rythme de Shai Gilgeous-Alexander, qui a terminé avec 33 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Les Kings ont obtenu la victoire dans les 4 premières minutes du quatrième quart, lorsqu’ils ont converti un 87-81 en 98-81 avec une séquence de 11-0 entièrement signée par Hield (21 points) et Haliburton (24 avec 10 passes), le meilleur des Californiens lors des derniers matchs. Harrison Barnes a terminé avec 17 points dans un autre match très discret de la Fox (12 points, 8 passes décisives, 4/17 tirs).