Le champion met Napoli invaincu à l’épreuve

21/11/2021 à 12:12 CET

pari

Inter Milan-Naples

Dimanche, 18h00

Après douze jours, Naples ne sait toujours pas ce que c’est que de perdre en Serie A. Il n’a fait que deux matchs nuls cette année. Le reste, des victoires. Et pourtant, il peine à garder la tête. Les Napolitains sont premiers, oui, mais à égalité de points avec Milan, qu’ils dépassent à la différence de buts.

C’est ici que l’Inter Milan veut faire des dégâts, le champion endommagé par un été au cours duquel la meilleure star et entraîneur de l’équipe est parti. Les interistas sont descendus d’un cran, mais ils sont à seulement sept points de Naples et avec une victoire ce dimanche au Meazza, ils pourraient prendre une bonne part au classement, en plus de sécuriser leur position en Ligue des champions.

Ils arrivent au bon moment, après ne pas avoir perdu au cours des six derniers tours, mais il a été démontré que cette saison, ils souffrent davantage dans les matchs importants. Ils ont fait match nul contre Milan et la Juventus, et ont perdu contre la Lazio, ainsi que contre le Real Madrid en Ligue des champions. La marche des talents se fait surtout remarquer dans cette classe de matches et c’est pourquoi le quota de champion actuel va jusqu’à [2.25]. Juicy la saison dernière, celle-ci pas tellement.

La valeur, dans ce cas, est à Naples, avec laquelle, oui, nous devons compter avec le danger de la facilité qu’ils ont à voir les cartons rouges. Au cours des quatre derniers matchs, il a reçu trois. Sa victoire à [3.3] est risquée, mais nous voyons beaucoup plus réalisable la double opportunité que nous offre Betfair de [1.62].