Le champion Milwaukee succombe à Detroit

Dans la séquence actuelle de la NBA avec le coronavirus dans lequel il y a des jours où tout fan peut avoir le vertige des changements dans les équipes, qui joue et qui ne joue pas, qui a été infecté et qui ne l’a pas, ils peuvent donner le surprend. Grand ou petit. Celui dont nous allons traiter ici est l’un des plus gros, bien sûr, si l’on regarde le classement. Les Pistons prennent d’assaut la maison des Bucks 106-115. Ce qui précède n’est pas une phrase qui tombe à plat sans donner de contexte, et c’est que les Pistons étaient la dernière équipe du tableau jusqu’à aujourd’hui et les Bucks sont les champions actuels de la compétition.. Il peut toujours y avoir un bouleversement, comme disent les anglo-saxons, dans le sport professionnel, mais les circonstances temporaires dans lesquelles la NBA évolue depuis un mois pour ne pas suspendre plus de matchs qu’elle n’en a déjà en attente n’a rien à voir avec ce résultat. Milwaukee avait presque toutes ses troupes de référence et avait Giannis Antetokounmpo (31 ans) et Jrue Holiday (29 ans) étant splendide face au rebord, donc le mérite C’est encore plus grand pour les Pistons de Saddiq Bey, ce grand homme qui venait de battre les Spurs avec un triple sans place et qui a marqué 34 points en tant que nouveau chez quelqu’un d’autre. chef du spectacle.

Saddiq Bey est un joueur curieux qui remplace bien la victime de Jerami Grant. Il a terminé avec 8/13 dans les triples et ne coupe pas un cheveu en les lançant ou en jouant au maniement du ballon malgré une vocation d’attaquant de puissance et un corps pour jouer à l’intérieur. Mais il serait injuste de ne pas souligner également Josh Jackson et son tir du 13 septembre venant en remplacement. Ils étaient le duo gagnant.

Dès le premier instant, il y eut un succès extérieur dans les Pistons. Ils ont beaucoup misé de l’extérieur et ont bien déplacé le ballon pour avoir de meilleures positions. Cela ressemblait à des rôles changés. Mais ce n’est qu’en deuxième mi-temps que cela a payé. La domination initiale d’Antetokounmpo a cédé la place à Holiday, qui a été celui qui a chargé en seulement deux minutes le partiel positif avec lequel les visiteurs avaient mené jusqu’à sept points. Au troisième quart, la distance est de nouveau passée à sept pour Detroit et a de nouveau été annulée quelques minutes plus tard. A dix minutes de la fin, avec une série de 2-10, le moment décisif est arrivé auquel MIlwaukee ne pouvait plus répondre avec plus d’habileté.

Les Pistons (7-28) enchaînent les victoires consécutives et échappent à la lanterne rouge, un honneur qui par le nombre de défaites appartient désormais au Magic non seulement à l’Est mais aussi à la Ligue dans son ensemble. Les Bucks (25-14) respirent car, à l’exception des Bulls de tête, les autres équipes avec lesquelles ils combattent dans les premières places ont chuté ce jour : Brooklyn Nets et Miami Heat.