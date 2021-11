Le champion national des expositions canines a remporté deux titres consécutifs

Lire du contenu vidéo

NBC Sports

L’histoire s’est répétée le jour de la Turquie, lorsqu’un chien a remporté deux titres de championnat consécutifs à l’exposition canine nationale.

Elle s’appelle Claire – une Scottish Deerhound – et elle a de nouveau tué lorsqu’elle a été nommée Best in Show. C’est la première fois en 20 ans d’histoire que l’organisation distribue le trophée deux fois de suite au même chien.

DOS À DOS! ?? Scottish Deerhound Claire a été déclaré Best in Show au @Purina National Dog Show pour la deuxième année consécutive ! pic.twitter.com/jDiTaERZtw – NBC Sports (@NBCSports) 25 novembre 2021 @NBCSports

C’était une bouffée d’air frais, avec une foule vaccinée montrant de l’amour pour les différents candidats à 4 pattes, mais il s’agissait de Claire. L’événement s’est déroulé au Greater Philadelphia Expo Center.

Il y avait plus qu’un trophée en jeu. Le propriétaire de Claire, Angela Lloyd, a décroché 20 000 $.

Quant à ceux que Claire a laissés dans la poussière, MM, un Lakeland Terrier, Jade, un Braque allemand, Mo’Ne, un Kuvasz, et puis il y a Winter, un Bulldog.

contrairement à « Le célibataire, » Le National Dog Show reste fidèle à ses hôtes. John O’Hurley et David Frei ont dirigé le spectacle pendant toute sa durée de 20 ans.

Félicitations Claire!!!