Le champion NXT UK WALTER veut affronter le «meilleur lutteur du monde» Brock Lesnar et un homme qu’il a étudié, Samoa Joe

Ce dimanche à NXT TakeOver 36, WALTER et Ilja Dragunov se rencontrent dans le match revanche de leur classique 2020.

La paire s’affrontera pour le championnat NXT UK de WALTER et la première bataille qu’ils ont eue il y a 10 mois a déjà été qualifiée de l’un des matchs de lutte professionnelle les plus brutaux de l’histoire récente, alors comment surpassez-vous cela?

La blessure de WALTER a retardé le match revanche, mais maintenant il est prêt pour TakeOver 36

Les deux hommes essaieront de faire exactement cela au Capital Wrestling Center de NXT un jour retiré de SummerSlam. talkSPORT a eu la chance de parler à WALTER, qui, au moment de la rédaction, a régné pendant 865 jours au sommet de NXT UK

Sur éventuellement affronter Brock Lesnar…

« Brock Lesnar est comme, je pense – je ne sais pas combien de temps il ne lutte pas, deux ans ? – pour les années qui ont précédé cela, je pense qu’il était le meilleur lutteur du monde.

“Personne n’était plus intelligent, personne ne tirait plus d’argent, personne ne savait comment se protéger [like he did]. Il n’était pas là tout le temps [and] J’adore cette présentation sur lui. Je pense qu’il est fantastique.

Lesnar balance une queue de cheval ces jours-ci ! Il n’a pas catché depuis avril 2020

« Certains des meilleurs matchs de la WWE ces dernières années ont impliqué Brock parce qu’il est fantastique. Il va ressembler à un million de dollars, mais tous ceux qui le luttent vont ressembler à ça aussi, quand ils auront un match de compétition avec lui.

« Évidemment, ce serait formidable de faire [face Lesnar]. “

Sur peut-être face à Samoa Joe…

« J’adorerais lutter contre Joe. Nous avons en quelque sorte occupé le même endroit, juste dans des générations différentes. Je pense que cela le rend intéressant.

«Quand je grandissais et que je regardais la lutte et que j’ai commencé à chercher d’autres luttes à étudier et des trucs comme ça, Joe était l’homme partout. Il était le champion du record de la Ring of Honor.

Samoa Joe affrontera Karrion Kross à TakeOver 36

« Il a fait le grand match avec [Kenta] Kobashi que j’ai regardé 10 fois ou quelque chose comme ça – j’ai adoré. Joe a fait tellement de bonnes choses en catch, ça me ferait plaisir, évidemment. »

Face à Ilja pour la deuxième fois à la WWE…

«Ilja est peut-être mon plus grand rival au cours des dernières années. Il me suit partout [laughs]. Ilja et moi venons du même endroit en ce qui concerne la lutte en Allemagne et nous avons une mentalité similaire sur la façon dont la lutte devrait être.

« De plus, notre style de lutte en Allemagne a toujours été très physique et très intense. Je suis heureux de pouvoir présenter mon genre de lutte à un large public maintenant, en particulier en tant que représentant de NXT UK ou de la lutte européenne en général.

WALTER et Ilja Dragunov ont eu un classique instantané

Se blesser et reporter le match revanche…

“[The injury happened] quand je me préparais pour le match avec Ilja en Angleterre. C’est à ce moment-là que je me suis blessé, dès la première séance d’entraînement.

“[It was] rien de fou, juste un mouvement de base et ça a mal tourné. Ce truc peut toujours arriver, c’est ce que c’est. Tout est guéri maintenant, je suis prêt à partir.

“Maintenant, cela nous a permis de le faire à TakeOver juste après SummerSlam, donc cela a conduit à quelque chose de bien, je pense.”

WWE

WALTER a régné en tant que champion pendant plus de 865 jours

Sur le membre de l’Imperium Alexander Wolfe quittant la WWE…

«Quand il s’agit de ça, je me dis toujours que c’est la nature de la lutte. Parfois, vous passez beaucoup de temps avec les gens autour de vous, puis de nulle part, quelqu’un prend une décision et vous ne le faites plus.

«Des années plus tard, cela change à nouveau et vous restez avec eux à nouveau. Donc, évidemment, je me sentais mal pour lui personnellement de perdre son poste là-bas, mais, d’un autre côté, il semble être très excité par l’avenir et ce qu’il peut faire, donc je suis heureux pour lui à cet égard.

« Ce n’est pas la fin du monde de perdre ce travail, il y a tellement de possibilités pour tout le monde. Qui sait, peut-être qu’on le reverra un jour ?

Alexandre Wolfe [left] a travaillé aux côtés de WALTER dans Imperium mais a quitté la WWE cet été

Sur l’idée de voyager aux États-Unis chaque semaine pour être sur le roster principal…

« Ce n’est pas un scénario dont j’ai parlé avec eux. Je ne sais pas. Je suis heureux dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Je suis le seul gars qui détient un championnat d’Europe à la WWE et je suis un représentant de la lutte européenne. Pour être authentique avec ça, je dois en quelque sorte vivre en Europe si cela a du sens [laughs].

«À l’avenir, personne ne peut rester au sommet pour toujours. À un moment donné, c’est sa nature. Personne n’a fait ça avant [being uneaten forever] donc nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

“Pour l’instant, je me concentre sur le fait d’être le champion NXT UK et j’ai un gros match à venir avec Ilja dimanche et le résultat de cela va décider dans quelle direction je vais dans mon avenir, donc je ne peux même pas faire de suppositions ou spéculations moi-même.

“Donc, ce n’est pas quelque chose auquel je passe trop de temps à penser pour être honnête.”

