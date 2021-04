Le champion Palmeiras gagne in extremis avec un joueur en moins

22/04/2021 à 06:32 CEST

. / Lima

le Palmeiras, champion de la Copa Libertadores 2020, a entamé mercredi la défense de son titre avec un triomphe in extremis sur l’Université des sports par 2-3 grâce à un but de Renan sur le dernier jeu du match. Le but de Renan a permis à Palmeiras d’économiser trois points qui semblaient presque certains au début de la seconde période avec des buts de Danilo et Raphael Veiga et cela, après le expulsion d’Alan Empereur, Ils semblaient presque impossibles à sauver avec le doublé que l’Uruguayen Enzo Gutiérrez avait marqué pour le «U». Avec cette victoire, l’équipe brésilienne fait ses débuts en tant que leader du Groupe A, le groupe de la mort de cette édition des Libertadores, où l’Équateur Independiente del Valle et l’Argentine Défense et Justice, champion de la Coupe d’Amérique du Sud 2020, sont également à égalité .à un but de son jeu. La victoire a également permis à Palmeiras de se remettre de la défaite récente de la Super Coupe du Brésil et de la Recopa Sudamericana aux tirs au but, et a empêché son entraîneur, le Portugais Abel Ferreira, d’enregistrer sa pire série de résultats depuis son arrivée sur le banc de “ Verdao ”.

L’expulsion d’Empereur à la 64e minute pour un double carton jaune a été la clé du match, car jusqu’à ce moment, Palmeiras était le propriétaire et le seigneur du jeu, mais en seulement trois minutes, il a vu Universitario le faire correspondre presque sans se rendre compte du 0- 2 avantage qu’il avait avec les buts de Danilo Oui Raphael Veiga. Sur le rallye immédiatement après l’envoi, Gutierrez il a terminé un centre au filet dans le premier tir au but que l’équipe péruvienne a fait tout au long du match. À peine trois minutes plus tard, une main innocente de Danilo s’est soldée par un penalty que Gutiérrez lui-même a exécuté d’un coup de canon directement au centre du but.

Avec un joueur de moins, le ‘Verdao’ n’a jamais été le même qu’avant l’expulsion de l’Empereur, a perdu sa sécurité et s’est montré comme une équipe craignant de perdre le point qui lui a donné l’égalité. Rien à voir avec l’équipe n’avait été vu depuis le début du match, une équipe presque imprenable, très sûre d’elle-même, qui aurait pu écraser l’équipe péruvienne. Avec peu d’effort, le ‘Verdao’ était en tête au tableau d’affichage à 20 minutes dans un coin où Danilo terminait presque seul au deuxième poteau, si près de la ligne de but qu’il n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets. Auparavant, son coéquipier au milieu de terrain, Patrick De Paula, avait déjà donné la première frayeur à l’Universitario avec un tir au demi-tour qui avait été dévié.

Ensuite, ce fut Danilo lui-même qui a failli marquer son deuxième but avec un pied gauche du bord de la zone qui manquait à quelques centimètres du poteau, et plus tard Luan García a envoyé un coup de canon à la barre transversale.

Au début de la seconde mi-temps, Veiga a porté le score à 0-2 avec un tir puissant qui a glissé à travers l’équipe jusqu’au gardien péruvien José Carvallo, et rien n’indiquait que le match serait si compliqué pour Palmeiras, au point qu’il l’aurait fait. pour assurer le triomphe avec lui But de Renan à la 95e minute.