Le champion poids welter unifié Errol Spence, Jr. mis à l’écart dans un combat très attendu contre le champion de huit divisions Manny Pacquiao en raison d’une blessure à l’œil

LAS VEGAS (10 août 2021) – Le champion poids welter unifié Errol Spence, Jr. a été contraint de se retirer de ce qui devait être son combat incontournable contre le champion des huit divisions et ancien champion des poids welters Manny Pacquiao le samedi 21 août au T-Mobile Arena de Las Vegas en raison de une blessure à l’œil gauche.

Le champion cubain WBA des poids mi-moyens, Yordenis Ugas, remplacera Spence et défendra son titre contre Pacquiao, qui a remporté ce titre lorsqu’il a battu Keith Thurman lors de leur dernier combat en juillet 2019. Ugas s’apprêtait à défendre son titre pour la première fois. contre l’Argentin Fabián Maidana dans le co-événement principal de l’undercard original Spence-Pacquiao. Être élevé au rang de l’événement principal face à une légende comme Pacquiao signifie qu’Ugás obtiendra un combat qui définira sa carrière.

Spence a découvert qu’il avait une déchirure de la rétine lors d’un examen médical avant le combat mené par la Nevada State Athletic Commission lundi à Las Vegas. Il est rentré mardi à Dallas, au Texas, et a subi une intervention chirurgicale pour réparer la blessure mercredi. On s’attend à ce que Spence récupère à 100% et revienne éventuellement sur le ring.

“Je suis très déçu de ne pas pouvoir affronter Manny Pacquiao le 21 août”, a déclaré Spence. «J’étais enthousiasmé par le combat et l’événement, mais malheureusement, les médecins ont détecté une déchirure dans mon œil gauche et ils m’ont dit que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale immédiatement et qu’il n’y avait aucun moyen que je combatte mon œil dans cet état. Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde, vous savez que je reviendrai dès que possible. Je suis revenu de situations pires.”

Pacquiao, pour sa part, a demandé que « tout le monde se joigne à la prière pour un rétablissement complet d’Errol Spence Jr. », et a déclaré « Dieu merci, ils ont découvert son problème oculaire avant qu’il ne subisse d’autres dommages. J’ai accepté de combattre Yordenis Ugas le 21 août pour le championnat WBA des super-welters. La bonne façon, la seule façon, de gagner un titre mondial, c’est de le faire à l’intérieur du ring. »

“Il est regrettable qu’Errol ait subi cette déchirure de la rétine et ait dû passer sous le bistouri sans pouvoir participer à cet événement à la carte. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. “Nous sommes ravis par le fait que Manny pourra affronter Ugás, et que Ugás peut être comparé à l’homme qui savait autrefois comment avoir cette même ceinture Ugás faisait déjà partie du co-événement principal et s’y préparait. date, il est donc prêt pour ce grand défi en défendant son titre contre une légende de la boxe dans un combat qui définira sa carrière.”

Ugás (26-4, 12 KO) est un vétéran de 35 ans qui s’est imposé comme un poids welter d’élite depuis son retour de son congé sabbatique en 2016 et a été élevé au titre de champion du monde en janvier lorsqu’il a remporté sa ceinture. après avoir battu Abel Ramos en septembre de l’année dernière. Le Cubain de Santiago réside actuellement à Miami et a connu une séquence de huit victoires consécutives avant d’être battu par Shawn Porter aux points après une décision partagée étroite lors de leur combat pour le championnat du monde en mars 2019. Le médaillé de bronze olympique s’entraîne à Las Vegas et a a prévalu contre des adversaires auparavant invaincus comme Jamal James, Omar Figueroa Jr. et Bryant Perrella et des prétendants vétérans comme Thomas Dulorme et Ray Robinson.

“C’est un honneur de combattre le grand champion multi-divisions, Manny Pacquiao, et je suis plus que prêt à relever ce défi”, a déclaré Ugas. «Je respecte énormément Pacquiao, mais je suis venu le battre. Je m’entraîne dur avec mon entraîneur Ismael Salas et je suis sûr qu’ensemble nous aurons la stratégie idéale pour lutter contre Manny. Je souhaite à Errol Spence Jr. un prompt rétablissement et j’espère que les fans savent que je serai à mon meilleur pendant ce combat. “

« Tout le monde connaît mon histoire et comment je suis arrivé aux États-Unis avec la volonté de poursuivre mon rêve de devenir champion du monde, et il est maintenant temps de marquer mon héritage avec une victoire et de devenir l’un des meilleurs boxeurs cubains de tous les temps. J’aime mon pays et je veux dédier ce combat à tous les hommes et femmes qui se battent pour la liberté.”