Le champion WBA des poids mi-moyens Jamal James affronte le concurrent invaincu Radzhab Butaev le samedi 30 octobre sur SHOWTIME

LAS VEGAS (13 octobre 2021) – Le champion WBA des poids mi-moyens Jamal « Shango » James défendra son titre contre le concurrent invaincu Radzhab Butaev dans un match de 12 rounds qui sera la tête d’affiche de l’action télévisée en direct sur SHOWTIME le samedi 30 octobre lors d’un Premier Boxing Champions événement qui se tiendra à la Michelob ULTRA Arena du Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® commence à 22 h HE / 19 h HP et mettra en vedette la star montante des poids welters Jaron «Boots» Ennis dans un combat de 10 rounds contre le vétéran Thomas Dulorme dans le co-événement principal de la nuit. Le concurrent invaincu des poids légers Michel Rivera ouvrira la télédiffusion contre l’Argentin Matías Romero dans une attraction de 10 rounds.

Les billets pour cet événement promu par TGB Promotions sont déjà en vente sur AXS.com. Ennis contre Dulorme est promu en partenariat avec D&D Boxing. Rivera contre Romero est promu en partenariat avec Sampson Boxing.

« Une carte remplie des meilleurs prétendants et des futurs champions prometteurs sera présentée dans la fenêtre SHOWTIME le 30 octobre à Las Vegas », a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. «Jamal James a forgé ses batailles sur son chemin vers les échelons supérieurs de la division des poids welters et cherche à se rapprocher d’être considéré comme un combattant d’élite s’il peut vaincre Radzhab Butaev invaincu. Les compétitions préliminaires mettent également en vedette deux étoiles montantes comme Jaron Ennis et Michel Rivera qui cherchent à impressionner sous les lumières d’une grande scène. »

James (27-1, 12 KO) est originaire de Minneapolis, Minnesota et revient sur le terrain après avoir remporté le titre intérimaire lors de son précédent combat contre Thomas Dulorme en août 2020 avant d’être élevé au rang de champion « régulier ». Le boxeur de 33 ans a une séquence de sept victoires consécutives qui comprend des victoires sur Abel Ramos, Diego Gabriel Chaves et Antonio DeMarco, et quatre de ces sept combats se sont déroulés à domicile avec un soutien féroce de la part des fans de sa ville natale. S’il gagne le 30 octobre, James ferait un pas de plus vers une potentielle revanche contre son seul bourreau : le champion du monde WBA des poids welter de Cuba, Yordenis Ugas.

« Je me suis entraîné à 100% », a déclaré James. « Je suis ravi de pouvoir remonter sur le ring et défendre mon titre. Ce combat va me permettre de montrer que je suis une élite dans ce métier et que je dois être reconnu comme l’un des meilleurs ».

Butaev (13-0, 10 KOs) a 27 ans et peut enfin rencontrer James dans ce concours tant attendu et exigé par la WBA. Butaev a combattu environ 400 combats en tant que boxeur amateur avant de devenir pro en 2016 et d’éliminer six de ses sept premiers adversaires. Le Russe qui s’entraîne à Brooklyn, New York, est revenu sur le ring en décembre 2020 et a arrêté Terry Chatwood, invaincu auparavant, au troisième tour de cette soirée.

« Nous avons travaillé très dur avant ce combat », a déclaré Butaev. « Tout se passe bien au camp et nous sommes ravis de pouvoir monter sur le ring pour affronter James. J’ai vu James se battre et ce sera certainement un choc de styles contrastés. Je peux vous assurer que je vais me battre et en faire un combat passionnant pour commencer à écrire les lignes de ma propre histoire le 30 octobre ».

Ennis (27-0, 25 KOs) est l’un des nouveaux membres du panthéon des grands boxeurs de Philadelphie, combinant une sublime capacité de boxe avec une puissance naturelle dans les deux mains. Ennis a 24 ans et a obtenu son diplôme en tête d’affiche de sa première émission de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING en avril de cette année après avoir joué plusieurs numéros de ShoBox: The Next Generation. Il a profité de cette opportunité et a arrêté l’ancien champion du monde Sergey Lipinets. Cette victoire par élimination directe a donné à Ennis 17 KO lors de ses 18 derniers combats, et son seul défaut était une non-décision au premier tour contre Chris van Heerden en décembre 2020.

« Je suis ravi d’être de retour sur le ring le 30 octobre sur SHOWTIME à Las Vegas », a déclaré Ennis. « Ce sera une nouvelle étape pour devenir champion du monde ! Vous n’avez encore rien vu. Il est temps pour moi de continuer à briller pour être un grand. Je veux déjà le temps de frimer et de m’amuser venez ».

Dulorme (25-5-1, 16 KOs) a 31 ans et a eu une carrière remarquable dans les divisions 140 et 147 livres face aux champions du monde du calibre de Yordenis Ugas, Jessie Vargas et Terence Crawford. Né à Marigot, Guadalupe mais représentant la Caroline, Porto Rico, Dulorme s’est remis de sa défaite contre Crawford pour le titre des 140 livres avec deux KO consécutifs avant de perdre aux points dans une décision acharnée contre Ugas. Le prétendant au titre mondial réalise de solides performances avec des défaites de deux points contre Jamal James et Eimantas Stanionis.

« Je pense avoir montré contre Stanionis que je suis toujours à un niveau élevé », a déclaré Dulorme. « Beaucoup de gens m’ont dit que j’avais gagné ce combat, et j’ai pensé la même chose. Je suis ravi d’affronter Ennis car c’est un bon combattant mais il n’a jamais affronté quelqu’un comme moi. Les fans peuvent s’attendre à voir une autre grande performance de ma part sur SHOWTIME. »

Rivera (21-0, 14 KOs) est né à Saint-Domingue, en République dominicaine et s’entraîne actuellement à Miami, en Floride. Il s’est fait un nom en 2019 en s’imposant face à Juan René Téllez lors de ses débuts aux États-Unis. Le joueur de 23 ans a continué de progresser en 2020 en arrêtant Fidel Maldonado Jr. et en remportant une décision unanime contre le concurrent léger LaDarius Miller. Rivera a continué à dominer en 2021 avec une paire de KO en arrêtant Anthony Mercado en février et en éliminant Jon Fernández de manière spectaculaire en juillet sur SHOWTIME.

« Romero a fait une grosse erreur en prenant ce combat », a déclaré Rivera. «Ce qu’il a vu de moi dans le gymnase n’est pas la même chose qu’il va voir le soir du combat. Il est loin d’être un combattant de nuit. Il plie sous la pression ou court. C’est un bon combattant, mais il n’est pas à mon niveau. Je ne le laisserai pas aller aussi loin qu’Isaac Cruz. Le 30 octobre, je vais lui donner la raclée de sa vie. »

Romero (24-1, 8 KOs) a fait ses débuts aux États-Unis en mars de cette année et a perdu un combat serré aux points contre le meilleur concurrent léger Isaac Cruz sur SHOWTIME. Le natif de Cordoba, en Argentine, avait gagné plusieurs fois en 2020, s’imposant aux points contre Javier José Clavero en novembre après avoir arrêté Gabriel Gustavo Ovejero en mars. Le joueur de 25 ans cherche à rebondir après sa première défaite et à devenir un prétendant au titre face à un autre grand rival de la division des 135 livres.

« Rivera et moi avons le même promoteur, et j’ai personnellement demandé à Sampson Lewkowicz de me permettre de le combattre une fois que j’ai vu qu’il n’avait pas de rival », a déclaré Romero. «Je suis prêt à le combattre parce que je sais que je suis capable de le battre. Nous nous sommes entraînés dans le même gymnase, mais nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble. Votre style est parfait pour le mien. Ce sera une autre victoire à ajouter à ma collection. »