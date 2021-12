Le championnat de Formule 1 de Max Verstappen était l’encapsulation parfaite d’une folle saison de F1

Retiré des zigzags émotionnels du dernier tour de la saison de Formule 1, le résultat semble à peu près correct.

Max Verstappen a finalement mis fin au battage médiatique quasi messianique qui l’entoure depuis son enfance, dépassant Lewis Hamilton à quelques secondes de la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi pour remporter son premier championnat du monde à 24 ans.

La nature du résultat semble également correcte ; si Verstappen était le meilleur pilote cette année, c’était par une marge imperceptible. Il est donc juste que lui et Hamilton ont passé la tête et l’élan d’innombrables fois cette année, et que si Verstappen a remporté le titre des pilotes, l’équipe Mercedes de Hamilton a remporté le titre des constructeurs. Mais il convient également que Verstappen ait gagné non seulement sur le fil, mais dans des circonstances controversées qui ont laissé Mercedes (et ses fans) se sentir lésé et toutes les parties confuses.

Hamilton avait la course et le titre, plus ou moins dans le sac jusqu’à ce qu’une paire de périodes de prudence mal chronométrées – mais tout à fait nécessaires – ait rassemblé le peloton et permis à Verstappen de chausser des pneus neufs. Mais avec un tour et un changement à faire, le directeur de course Michael Masi a effacé les voitures doublées qui protégeaient le champion en titre de son rival. Cette décision, qui se situe dans une zone grise juridique qui a conduit Mercedes à protester contre les résultats, a ouvert la voie à la décision de Verstappen de faire le roi, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, criant après Masi à la radio.

Il s’agit de la Formule 1, un sport qui connaît une renaissance aux États-Unis grâce aux docuseries à accès illimité de Netflix Drive to Survive, qui combine le joli paysage ambitieux d’un film de voyage avec le drame du sport de haut niveau avec la constante maussade, passive- médisance agressive d’une émission de téléréalité de base par câble. C’est comme de l’herbe à chat pour les centaines de milliers de téléspectateurs qui se sont levés à l’aube dimanche matin pour voir comment la dernière histoire se terminerait. Si l’un de ces centaines de milliers de téléspectateurs était des professeurs d’anglais au secondaire, ils ont sûrement tous pointé du doigt leur écran de télévision à ce moment-là et ont crié : « Aha ! Un microcosme !

La dernière action de fond de la saison – qui comprend la passe décisive de Verstappen, la décision controversée finale de Masi et la dernière protestation de Mercedes – découle d’un accident du pilote Williams Nicholas Latifi au 54e tour sur 58.

Jusque-là, la course avait été tendue mais assez routinière. Hamilton, partant deuxième, avait devancé Verstappen au premier virage dès le départ, et les deux ont failli se heurter quelques virages plus tard alors que le pilote Red Bull tentait de reprendre la position. L’équipe Red Bull a tenté de convaincre Masi que Hamilton avait pris un avantage en quittant la piste, mais Masi et les commissaires étaient convaincus que Hamilton n’avait quitté la piste que pour éviter d’être désossé par la fente désespérée de Verstappen à l’intérieur du virage. Isolément, le manque d’action était une mauvaise pause pour Verstappen, mais cela correspondait à une saison d’arbitrage sans intervention car les deux prétendants au championnat ont échangé de la peinture une demi-douzaine de fois au cours de l’année.

Au moment où Latifi s’est écrasé, Hamilton essayait d’arracher les dernières lambeaux de vie d’un jeu de pneus durs qu’il avait montés au 15e tour. Verstappen, quant à lui, le poursuivait sur un caoutchouc plus frais et plus adhérent, mais ne faisait pas assez d’avance. Dans une interview à mi-course, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, semblait résigné au fait que Hamilton était tout simplement trop rapide et, sauf miracle, Verstappen manquerait de tours avant de rattraper son retard.

L’affrontement de Latifi avec le mur a changé cela. La décision de sortir les drapeaux d’avertissement sur tout le parcours et la voiture de sécurité – qui a ralenti le peloton, a regroupé le peloton et a pratiquement annulé l’avance de 10 secondes de Hamilton – n’a pas eu de chance pour Hamilton, mais n’a pas suscité de controverse. Latifi avait heurté la barrière assez fort pour vendre des morceaux de sa voiture tout au long du parcours, et il n’y avait aucun autre moyen de nettoyer les débris en toute sécurité. Alors que le peloton était au ralenti, Verstappen s’est arrêté pour la deuxième fois, chaussant sa voiture de pneus tendres qui ne duraient pas plus de quelques tours mais étaient idéaux pour une accélération rapide et un sprint ultime jusqu’à l’arrivée. Hamilton n’a pas pu répondre sans abandonner la tête de la course et est resté sur ses vieux pneus plus lents.

Encore une fois, malchanceux mais pas controversé. Masi a cependant pris deux décisions qui ramèneraient finalement le titre à Verstappen. La première consistait à ordonner un redémarrage à un tour de l’arrivée, alors que la course aurait pu légalement se terminer sous drapeau jaune. Deuxièmement, et presque simultanément, il a permis à cinq voitures doublées de dépasser Hamilton et de rejoindre le tour de tête, mais quatre autres ont occupé la position.

Et c’est là que les petits caractères deviennent importants. Après la course, Mercedes a protesté contre le résultat en vertu de deux articles du règlement de la Formule 1. Le premier concernait l’article 48.8 ; Mercedes a allégué que Verstappen a dépassé Hamilton sous la voiture de sécurité, mais après une audience, la FIA n’a trouvé aucune raison d’annuler le résultat pour ces motifs. La deuxième objection, plus compliquée, concerne l’article 48.12, qui régit les voitures doublées dans les conditions de la voiture de sécurité. Une lecture stricte de cette règle semblerait indiquer que Masi pouvait permettre à toutes ou à aucune des voitures doublées de se dérouler, mais il ne pouvait pas diviser le peloton. De plus, le libellé de la règle — « une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité retournera aux stands à la fin du tour suivant » — indique que le drapeau vert est redescendu un tour trop tôt.

L’argument en faveur du maintien des voitures en place est évident : avec la voiture de Latifi toujours sur le parcours et une rafale de travailleurs occupés à nettoyer le désordre, il n’était pas prudent d’avoir un défilé de voitures criant jusqu’à 200 milles à l’heure . Mais s’ils avaient tenu la position, Verstappen aurait dû se faufiler à travers cinq voitures en un tour avant de monter dans la queue de Hamilton, ce qui aurait privé le public du spectacle de fin de course auquel il a pu assister. Si les neuf voitures avaient été autorisées à se dérouler elles-mêmes, la course n’aurait peut-être pas pu redémarrer à temps pour obtenir des tours sous drapeau vert, donnant à Hamilton le titre de manière extrêmement décevante.

Alors Masi a divisé le bébé, ce qui a poussé Verstappen, avec des pneus plus rapides, contre le pare-chocs de Hamilton comme un étudiant de première année du secondaire sur le point de se faire gronder par les chaperons lors du bal du retour. Il n’y avait qu’une seule façon pour la course de se terminer à partir de là.

Tout au long de la saison, Horner et Wolff ont soulagé le stress de la lutte pour le titre en exprimant leurs frustrations sur le directeur de course de Formule 1, chacun à sa manière : Wolff avec un franc-parler de stentor, Horner avec son attitude d’arrière-ban conservateur. Masi est une cible facile car il a été promu à ce poste après la mort soudaine de son prédécesseur populaire et de longue date, et parce que Wolff et Horner semblent considérer sa manière diplomatique de parler comme une invitation à travailler avec les arbitres. Mais avec Wolff à l’oreille après le drapeau à damier, Masi a baissé le pied : « Toto ? Masi a déclaré : « Cela s’appelle une course automobile. Nous avons fait des courses de voitures.

Dans l’arbitrage sportif, la cohérence, l’équité et la précision ne sont souvent pas aussi importantes que l’apparence de cohérence, d’équité et de précision. Et même en appréciant les complexités de la position de Masi, il semble que la controverse du dernier tour n’est que le point culminant d’une accumulation d’une saison, dans laquelle personne ne semble particulièrement satisfait de la façon dont le sport est arbitré.

La bataille de cette année entre Verstappen et Hamilton a opposé un jeune prometteur agressif au début de son apogée à un grand sagace de tous les temps vers la fin du sien. Dès la première course, ils ont livré un spectacle passionnant après l’autre, mais la dernière image de cette grande rivalité sera celle d’un redémarrage controversé, et le col lui-même prendra le pas sur les protestations qui l’ont suivi.

Mercedes pourrait faire appel de la décision de la FIA devant le Tribunal arbitral du sport, auquel cas ce litige pourrait durer des jours ou des semaines. Et si Mercedes gagne sa cause, qui cela satisfera-t-il vraiment ? Pas Hamilton, qui a été gracieux dans la défaite après la course. Et probablement pas l’équipe Mercedes, qui n’a plus rien à prouver par le biais d’un litige après avoir remporté sept doublés consécutifs de championnat de 2014 à 2020, et le titre des constructeurs cette année en plus.

La controverse de fin de saison diminue tout le monde, y compris Verstappen, qui, après avoir forcé Hamilton à quitter la piste au Brésil et écopé de 15 secondes de pénalités pour conduite dangereuse en Arabie saoudite il y a une semaine, était un citoyen modèle lors de la finale de la saison. Sa saison est une pour les âges : 22 départs, 10 pole positions, 10 victoires et huit deuxièmes places. Tout en repoussant le package Hamilton-Mercedes, la combinaison pilote-voiture la plus dominante de l’histoire de la F1. Pendant six ans, son agressivité et son talent alléchant ont fait de lui l’un des pilotes les plus populaires du sport, mais ce n’est que maintenant qu’il avait l’équipement et la régularité pour monter un véritable défi pour le titre. Maintenant, les résultats valident le battage médiatique.

Ce serait une fin de saison plus satisfaisante : se rendre compte que Verstappen est passé à la vitesse supérieure et a réussi le battage médiatique ; discuter de la place d’Hamilton parmi les grands – il a maintenant une panne de moteur, une entrée dans la voie des stands mal jugée et un redémarrage étrange après avoir remporté 10 championnats du monde au lieu de sept ; ou vers 2022, lorsque Hamilton et Verstappen pourront renouveler leur rivalité, et comment un remaniement des règles, la résurgence de Ferrari et la promotion de George Russell dans l’équipe Mercedes pourraient rendre l’année encore plus imprévisible.

Au lieu de cela, le championnat du monde 2021 s’est terminé comme il a persisté toute l’année : de façon spectaculaire, avec une conduite à couper le souffle et dans une pluie de frustration partisane. Ce n’est pas idéal, mais c’est une excellente télévision.