Le championnat de Verstappen vaut la peine de rater le titre des constructeurs – Horner – .

Pas un seul membre de l’équipe Red Bull n’échangerait le championnat des pilotes de Max Verstappen contre le titre des constructeurs, selon le directeur de l’équipe Christian Horner.

Verstappen est devenu le deuxième champion du monde de Red Bull après avoir remporté le Grand Prix d’Abou Dhabi le week-end dernier, mais l’équipe a perdu la couronne des constructeurs au profit de ses rivaux Mercedes.

S’exprimant lors du gala de remise des prix de la FIA à Paris où son pilote a officiellement reçu son trophée du championnat, Horner a déclaré que manquer le bonus financier de remporter le championnat des constructeurs n’inquiétait guère son équipe.

« Les constructeurs sont là où se trouve l’argent », a déclaré Horner. «C’est là que les revenus qui entrent dans le sport sont distribués en fonction de vos performances au championnat. Et je pense que chaque employé de notre équipe, probablement la plupart des équipes, est récompensé en fonction de sa position dans le championnat des constructeurs par opposition aux pilotes.

« Maintenant, les chauffeurs » [championship] a évidemment la popularité et il a le prestige. Je ne pense pas qu’il y ait un seul employé au sein de notre entreprise qui aurait échangé une première place dans les constructeurs pour ce championnat de pilotes. Tout le monde – quand on voit la réaction de Max lorsqu’il a visité l’usine hier – est tellement fier de ce qu’il a accompli. Le prestige du championnat du monde des pilotes, c’est le grand. C’est celui que vous voulez vraiment. Et c’est pourquoi cela signifiait tant d’y parvenir dimanche soir.

Verstappen a reçu son prix de la FIA sans aucune inquiétude quant à la contestation par Mercedes des résultats du Grand Prix d’Abou Dhabi après avoir annoncé qu’elle ne ferait pas appel plus tôt dans la journée.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a affirmé que son pilote, Lewis Hamilton, s’était « fait voler » son huitième titre par le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi après un redémarrage tardif de la voiture de sécurité pour la course au cours de laquelle seul un certain nombre de voitures doublées ont été autorisées à dépasser. le meneur.

Horner a déclaré que Red Bull était convaincu que les menaces de recours de Mercedes ne vaudraient rien et que Verstappen et Red Bull avaient également des raisons de se sentir lésés par les décisions prises à leur encontre cette saison.

« Nous n’avons pas vraiment senti qu’il y avait des motifs pour une menace », a déclaré Horner. « Nous étions évidemment devant les commissaires pendant un bon moment et il y a eu beaucoup de discussions sur ce qui s’est passé. Mais les voitures de sécurité sont habituelles en Formule 1. Nous l’avons vu tout au long de cette saison.

« La détermination du directeur de course est toujours de relancer la course. C’est un mandat clair depuis de très nombreuses années maintenant. On en a donc beaucoup fait. Mais c’est comme ça. »

Red Bull « a eu tellement de décisions contre nous » au cours de la saison, y compris plus tôt dans la course de Yas Marina, a déclaré Horner. «Nous avons senti que certaines de ces décisions en Arabie saoudite étaient contre nous.

« On sentait qu’on n’avait pas eu de chance, par exemple, à Imola. Lewis est dans le bac à gravier, hors course, à un tour de retard et son coéquipier chute avec une Williams et il récupère le tour et il est deuxième sur la grille et il termine deuxième.

« L’accident à Silverstone – un drapeau rouge, il obtient une pénalité, mais il remporte toujours la course avec le tour le plus rapide. Nous avons donc senti que beaucoup de choses étaient contre nous cette année, mais les choses ont l’habitude de s’arranger et de s’équilibrer au cours de l’année.

