Le championnat d’Espagne de Superbike s’est décidé ce week-end à Jerez

31/10/2021 à 20h55 CET

Les Championnat d’Espagne de Superbike Il est arrivé ce week-end pour son dernier rendez-vous de la saison 2021 au Circuit Ángel Nieto de Jerez où tous les titres étaient en jeu à l’exception de la catégorie Open600 où Unai orrade champion a été proclamé à Valence.

Dans la catégorie des Superbike, Óscar Gutiérrez a été spectaculaire tout au long du week-end malgré les conditions pluvieuses difficiles du week-end. Guitérrez a remporté la victoire dimanche suivi de Naomichi Uramoto et Román Ramos qui ont complété le podium. Mais, la lutte pour le titre de la catégorie était entre Ivo Lopes et Jordi Torres. Torres n’a pas réussi à se sentir à l’aise pendant le test et Lopes a réussi à faire une meilleure course et a finalement remporté la médaille d’or, Torres a remporté l’argent et Gutiérrez le bronze.. Alors que dans Open1000 les protagonistes étaient Christian Palomares qui a passé un excellent week-end, Dani Sáez et Ville Valtonen.

ETn Supersport, le titre a été décidé samedi dans une course dans laquelle personne ne voulait trop risquer à cause de la pluie et ils sont restés assez éloignés l’un de l’autre, Miquel Pons a gagné en se montrant à tout moment le plus rapide, Corantin Perolari a terminé deuxième et Borja Gómez était troisième, position qui lui a suffi pour remporter la couronne de la catégorie. Dans la course de dimanche avec le championnat déjà décidé avec 10 tours restants, un drapeau rouge pour un accident a arrêté la course et Borja Gómez a terminé vainqueur, Miquel Pons deuxième et Pedro Nuno troisième. Les médailles en Supersport sont allées à Borja Gómez, Dani Valle et Simon Jespersen et en Open600 à Unai Orradre, Mauro González et Luis Miguel Verdugo.

Le champion de SBK Junior Il a également été décidé samedi où la course a été marquée par la bagarre entre le leader, Álvaro Díaz, Pepe Osuna et Yeray Ruiz. Après une première position très disputée, Álvaro Díaz a réussi à remporter la victoire et a été proclamé champion avec style. Dans la course de dimanche avec le champion déjà décidé, Pepe Osuna a été le plus fort et a remporté la victoire, suivi de Díaz qui n’a pas pu l’atteindre et de Julio García qui a complété le podium. Les médailles du championnat sont allées à Álvaro Díaz, or, Yeray Ruiz, argent et Eric Fernández, bronze..

Au Moto4 La course de dimanche était très tendue dans des conditions très difficiles à cause de la pluie. Beñat Fernández, Alex Longarela, Iaroslav Karpushin, Izan Rodríguez et Enzo Hoarau, ont été les protagonistes de la lutte pour la victoire et les positions ont été échangées d’innombrables fois, finalement Beñat a remporté le test, Izan deuxième et Enzo troisième. Dans le général Alex Longarela a remporté la médaille d’or, Beñat Fernández l’argent et Pedro Alomar le bronze.

Dans la catégorie des PréMoto3 le titre s’est également joué ce dimanche entre Álvaro Fuertes et Marco García. Garcia a dominé la course PreMoto3 du début à la fin et même si Fuertes était à 33 secondes du premier, la deuxième position lui a suffi pour devenir champion. Fuertes a finalement remporté le titre et García a remporté la médaille d’argent, le troisième classé de la saison était Eduardo Gutiérrez. Enfin, dans Promo3 les médailles sont allées à Jesús Ríos, David Gónzalez et Xavi Vidal et dans le Berceau des champions pour David González, Xavi Vidal et Xavier Martínez.