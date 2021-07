Le Championnat d’Espagne Lorente vs Antúnez, point culminant de la soirée de boxe à Barcelone

in

Tout est prêt pour un nouveau spectacle de Nuits de boxe BCN qui aura comme ‘Main Event’ le Championnat d’Espagne Entrez Christophe Lorente Oui J. Jesús Antúnez ce même 24 juillet dans les installations de CEM Mundet (Barcelone).

Le boxeur local Cristóbal Lorente 11-0-1 (4ko) fera face au plus grand défi de sa carrière professionnelle à ce jour lorsqu’il rencontrera J. Jesús Antúnez 7-0 (3ko) pour la couronne vacante des poids plume. Tous deux arrivent invaincus au rendez-vous et avec le statut d’« aspirant officiel », ce qui montre l’incroyable duel que nous allons vivre.

Karla Mérida et Marijana Dasovic

De plus, nous aurons le deuxième combat professionnel de Karla Mérida qui, après de beaux débuts, affrontera le combattant serbe Marijana Dasovic. La note négative a été la positive dans Covid-19 de Irakli Kurasbediani qui devait revenir sur le ring dans notre émission et n’a pas pu s’entraîner dans des conditions optimales pour se rendre au rendez-vous, nous lui souhaitons donc un prompt rétablissement et une bonne santé.

L’événement débutera à 19h00 avec plusieurs des meilleurs combattants amateurs du moment et un sincère hommage sera rendu à l’équipe catalane de boxe amateur, après avoir obtenu la première place par équipes dans le 93e édition du championnat d’Espagne de boxe amateur, avant le conflit du combat stellaire.

19h00

1. (AUCUNE Limite) TONI GARCIA VS SEBAS DIAZ (Usine de Boxe) 3×3 -81kg

19h20

2. (Gimnàs Damian) IVAN PEREZ contre JERONI RODRIGUEZ (Gladius) 3×3 -59kg

19h40

3. (CB Iberia) ABDEL NAIJOU VS ALI ENNAOUI (Sparta & Basic Factory) -69kg 3×3 -70kg

20h00

4. (CB Barcelone) PEDRO ANGEL VS GIULIANO MARTIN (Usine de boxe) 3×3 -65kg

2

0 : 20H

5. (EB Xavi Urpi) MANUEL BUENO VS AYOUB EL MADJOUB (Team Pepe) 3×3 -55kg

20 : 40H

6. (KO Verdun) KARLA MERIDA vs MARIJANA DASOVIC (Serbie)

4×2 -56kg

REPOS 10-15′

21 : 20H

7. (Équipe Kolo) DANI NOGALES contre RAFA SANTOS (Équipe du Tonnerre) 3×3 -69kg

21h40

8. (Xfit) ANDREU CABALLERO vs NIL DE LA CRUZ (CB Cornella) 3×3 -69kg

22h00

9. (Sparte) AITOR ALMARZA vs AYOUB ZAKHARI (Usine de boxe) 3×3 -75kg

22 : 20H

10. (KO Verdun) CRISTOBAL LORENTE vs J. JESÚS ANTÚNEZ (CD Gutiérrez)

POIDS PLUME CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

10 TOURS -57,2kg