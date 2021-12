Le Championnat d’Espagne Santander des Professionnels de Séville présenté

Ce matin le dixième et dernière manche du Santander Golf Tour 2021 au Real Club Sevilla Golf, à Séville. Le tournoi est également le dernier test de la saison dans le LET Access Série.

La présentation sera suivie par Pablo Bernardez, directeur du Comité des professionnels de la Fédération royale espagnole de golf, Rafael Dominguez, président du Real ClubSevilla Golf; Pelayo Castillo Mendieta, directeur commercial de Santander Private Banking ; et Alicia Garrido, directeur exécutif des sports et des affaires.

Rafael Domínguez, président du Real Club Sevilla Golf, a remercié « tous les sponsors et les médias qui rendent ce tournoi possible et qui sont largement médiatisés. Pour nous, c’est un tournoi très important, car, en plus, nous avons pour la première fois quatre joueurs de notre club. Demain, nous espérons que ce sera une journée merveilleuse, et que tous les joueurs pourront profiter d’une journée spectaculaire de Pro-Am avec les joueurs, que d’ici je tiens à remercier pour leur présence dans ce dernier tournoi ».

Le tournoi aura la présence de 36 joueurs, 9 amateurs, et parmi eux 7 joueurs andalous

Pelayo Castillo Mendieta, directeur commercial de Santander Private Banking, a remercié « Nous sommes très heureux de sponsoriser un circuit comme celui-ci, car nous y croyons. Remercier tous les sponsors qui rendent cela possible est un grand motif de satisfaction. Il faut remercier les professionnels pour leurs efforts, pour tout ce qu’ils mettent sur la table et parce que demain ils sont charmants. Ce sera une journée Pro-Am très spéciale ».

Pablo Bernárdez, directeur du Comité des professionnels de la Fédération royale espagnole de golf, a remercié les personnes présentes pour leur présence et a été radieuse lors de la célébration de l’événement : « nous remercions le club de nous avoir permis d’organiser ce tournoi ici, et Santander pour son soutien continu au golf féminin et au championnat espagnol. Elle est indispensable à l’épanouissement des joueurs professionnels mais aussi amateurs. C’est un circuit très exigeant, qui parcourt toujours les meilleurs parcours d’Espagne et je suis convaincu que ce Championnat d’Espagne de Santander pour les Professionnels sera un succès ».

Finalement, Alicia Garrido, directrice exécutive de Sports & Business et directrice du circuit, a remercié la collaboration de tous les sponsors et collaborateurs, ainsi que le soutien médiatique dont dispose le circuit. Il a également rappelé que la journée Pro-Am se tiendra demain mardi et que jeudi, vendredi et samedi le Championnat d’Espagne de Santander pour les professionnels se tiendra au Real Club Sevilla Golf, le dernier test de la saison ». L’action caritative de cette édition est menée par la Fondation Aladina et la Fondation Seve Ballesteros.

Le tournoi sera marqué par la présence de 36 joueurs, 9 amateurs, et parmi eux 7 joueurs andalous. Parmi eux, il y a huit joueuses qui évoluent généralement dans la plus haute catégorie européenne, le Ladies European Tour. Soulignez la présence de Mireia Prat, Elia Folch ou Laura Gómez, qui compte des victoires internationales à son palmarès, ou Harang Lee, qui a réalisé une belle saison sur le Ladies European Tour. De plus, Natalia Escuriola sera présente, à la recherche de son quatrième championnat professionnel d’Espagne.

Demain aura lieu la journée Pro-Am, où une bonne participation est attendue, et à partir de jeudi, les trois jours de compétition auront lieu.

Le tournoi sera également le point culminant de la saison du Santander Golf Tour 2021.