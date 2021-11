Le championnat du monde 2022 de League of Legends sera une affaire multi-villes

L’un des plus grands événements esports au monde se déroulera dans quatre villes nord-américaines l’année prochaine. Riot Games a annoncé que l’édition 2022 du championnat du monde de League of Legends aura lieu à New York, Toronto, Mexico et San Francisco. L’annonce a été faite avant un match NBA entre les Warriors et les Raptors au Chase Center de San Francisco.

Riot dit que ce sera la toute première édition multi-pays de sa compétition annuelle ; c’est aussi le premier à avoir lieu en Amérique du Nord depuis 2016. Les choses commenceront avec la partie play-ins de l’événement à Mexico (l’arène de compétition de la Liga Latinoamerica), suivie de la phase de groupes et des quarts de finale à New York (le Hulu Théâtre au Madison Square Garden), les demi-finales à Toronto (Scotiabank Arena) et culminant avec la finale à San Francisco (Chase Center).

L’édition 2021 des Mondiaux vient de s’achever plus tôt ce mois-ci à Reykjavík, en Islande, après avoir été initialement prévue à Shenzen, en Chine. (La compétition a déplacé les pays en raison de la pandémie.) Le tournoi d’un mois n’a comporté aucun fan, car l’outsider Edward Gaming a dominé les champions en titre DWG KIA, bien qu’il semble que Riot s’attend à ce que cela change en 2022, étant donné son intention d’organiser des matchs. dans les grandes arènes de la NBA.

« Nous sommes ravis de ramener toute l’échelle de notre sport mondial en Amérique du Nord et, si COVID le permet, d’accueillir les fans dans les tribunes de trois pays et de quatre villes différentes », a déclaré Naz Aletaha, responsable mondial de LoL Esports, dans un communiqué. déclaration.