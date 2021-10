Le championnat du monde des mastodontes revient avec Tyson Fury contre Deontay Wilder

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Comme le dit le proverbe, il n’y a pas de date limite qui ne soit pas respectée, ni de date qui ne soit atteinte, et le 9 octobre, la trilogie complète du championnat WBC (et la ceinture de champion The Ring) est présentée afin que tous les amoureux des os du Colorado soient heureux, malgré le fait que nous vivons des temps étranges où l’osseux rôde partout avec le coronavirus et sans aller jusque là jusqu’à Tyson Fury lui-même et son camp d’entraînement ont été infectés et le combat contre Deontay Wilder a dû être reporté à cette date. L’événement se déroulera au T-Mobile Arena de Las Vegas et l’actuel champion d’Angleterre surnommé “The Gypsy King” veut mettre les choses au clair après un nul et une victoire qui lui donne encore le privilège de rester invaincu avec 30 victoires. , 21 via le chloroforme, au contraire le challenger Alabama pride connu dans le milieu mamporro sous le nom de “The Bronze Bomber” dit qu’il ne va pas tourner autour du pot et espère gagner la troisième fois qui sera le charme, son record C’est 42-1, le match nul et 41 KO. La première fois qu’ils se sont vus, ils ont eu leurs moments de contrôle du combat et encore beaucoup ne peuvent pas expliquer comment Fury a réussi à se relever après avoir été inerte quelques secondes sur la toile et mené une guerre acharnée qui a laissé le concours nul. Dans le match revanche, Tyson n’a pas fait de prisonniers et a commencé à lancer des coups à gauche et à droite pour que Wilder ait l’air sans défense et tout s’est terminé au septième tour. Bref, les querelles entre les deux boxeurs sont la soupe de l’actualité, mais au final un seul des deux redescendra du ring le bras levé. Ensuite, nous verrons si Wilder est complètement remis de l’opération qu’il a subie et si les effets secondaires de Covid-19 ne laissent pas de traces dans le développement de Fury. L’accueil des protagonistes sera le mardi 5 octobre au Toshiba Plaza de la T-Mobile Arena, le mercredi 6 la conférence de presse de règlement, le jeudi la conférence de pré-salle et le vendredi la pesée officielle mais aucune de celles-ci les événements sauf l’arrivée seront ouverts au public. Et les règles de prévention et de sécurité pour les locaux et les étrangers restent les mêmes avec l’utilisation de masques de protection, qui doivent être utilisés à tout moment sauf si vous devez boire ou manger, et petit à petit vous donnez un coup de grâce efficace à cette pandémie qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde, mais étant conscients de la gravité de la situation ensemble, nous pouvons tous faire mieux pour revenir à une vie normale. Dieu nous préserve de tout mal.