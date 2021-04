Le championnat du monde reprend dans l’inconnu Rallye de Croatie

22/04/2021 à 10h16 CEST

.

Le Championnat du monde des rallyes 2021 reprend entre vendredi et samedi avec le différend de la troisième épreuve marquante, le Rallye de Croatie, qui fait ses débuts au calendrier pour remplacer le Mexique et se joue entièrement sur asphalte.

Le dernier rallye organisé uniquement sur cette surface a eu lieu en août 2019, il y a exactement 86 semaines, en Allemagne. Pour cette raison, de nombreux pilotes ont peu d’expérience sur l’asphalte sec avec les voitures d’aujourd’hui.

Selon les organisateurs, le rallye croate inconnu aura jusqu’à six types d’asphalte différents, tous avec des niveaux d’adhérence différents. Cette fonctionnalité rend le test plus exigeant pour les voitures et les conducteurs.

Le fabricant Pirelli explique que pour cette raison, “choisir le bon caoutchouc en Croatie peut faire la différence, étant donné le manque de connaissance des sections, dessinées sur des routes avec différents types de surfaces, qui incluent des spéciaux lisses, rapides et tordus, ou d’autres abrasifs , coupe technique et étroite. L’effet du temps peut également ajouter des difficultés.

Le championnat reprend avec le Finlandais Kalle rovanpera (Toyota Yaris) en tête du classement général avec 39 points après avoir été quatrième du Rallye de Monte-Carlo et deuxième de l’Arctique-Finlande, où les victoires ont été partagées par le septuple champion de France Sébastien Ogier (Toyota Yaris) et estonien Ott Tänak (Hyundai i20 coupé).

Le Belge est deuxième avec 35 points Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) et troisième avec 31 est Ogier, à égalité au quatrième, les Britanniques Elfyn Evans (Toyota Yaris). Tänak Il est cinquième avec 27.

Le rallye, basé à Zagreb, aura un parcours total de 1 279,87 kilomètres, dont 300,32 répartis en vingt spéciales: huit vendredi, huit samedi et quatre dimanche.