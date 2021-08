Le championnat IBF Galahad-Dickens poids plume, le clou du Fight Camp 2 ce samedi après-midi

Le siège de Matchroom, comme Eddie Hearn appelle modestement son manoir, à Brentwood (Angleterre) accueille ce samedi après-midi la deuxième des trois livraisons du Fight Camp de ce 2021.

En tête de l’événement, un combat pour le titre mondial vacant où les co-concurrents se sont déjà affrontés il y a pas moins de huit ans, le premier des Britanniques étant nommé vainqueur. Gala des enfants (27-1, 16 KO) battu en 2013 James Dickens (30-3, 11 KO) avec le titre britannique des super poids coq à gagner par KO technique au 10e tour des douze convenus. Depuis lors, la meilleure carrière de l’alors vainqueur de ce premier duel.

Celui de Sheffield, le bourreau de compatriotes comme Sergio Prado ou Iván Ruiz Morote, a remporté le titre précité de son pays, le Commonwealth ou celui de l’Europe en super poids coq ; Déjà à la plume, il a trouvé sa seule défaite, par le titre mondial et une décision partagée serrée contre Josh Warrington. Dickens de Liverpool était également plus tard champion national et avait sa chance de remporter un titre mondial, tombant au deuxième tour face à Guillermo Rigondeaux. Après plusieurs titres intermédiaires et avoir remporté le tournoi MTK Golden Contract, il obtient sa deuxième chance, comme son rival, d’être le meilleur au monde.

La victoire de Galahad est rémunéré à 1,36 € par euro misé, tandis que celui de Diable à 3,25 €, mais il existe aussi des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Le reste de la soirée se caractérise par de nombreux poids lourds, jusqu’à trois duels. Le titre anglais, dix tours, parmi les puissants Fabio Wardley (11-0, 10 KO), champion et challenger vétéran Nick webb (17-2, 13 KO), le croate sauvage, toujours séduisant à regarder, Alen Babic (7-0, 7 KO) contre le local Mark Bennett (7-1, 1 KO) et le nouveau venu Johnny Fisher (2-0, 2 KO) affrontant Danny Whitaker (4-3, 0 KO) dans le derby britannique. Les deux derniers procès examinés ont été convenus pour huit et quatre tours, respectivement.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

La note féminine de la nuit est fixée par l’explosif poids coq australien Ponts Ébanie (5-1, 2 KO), qui tentera de rebondir après sa première défaite contre Shannon Courtenay; votre adversaire sera Bec connolly (3-9, 0 KO), huit rounds.

Il y aura une présence espagnole au gala, puisque Kevin Baldospino (9-5-2, 1 KO) affronte les locaux dans un duel difficile Aqib Fiaz (6-0, 0 KO). Le combattant Euskobox tentera de surprendre huit rounds au super poids plume dans, pas de chance, le seul combat non diffusé par DAZN.

Nous pouvons voir Kevin Baldospino à partir de 19h10 environ sur les réseaux sociaux de Matchroom. Le reste de l’événement sera diffusé sur DAZN à partir de 20h00, toujours à l’heure espagnole.