Le championnat WNBA de Chicago Sky avec Candace Parker est trop beau pour être vrai

CHICAGO – Le discours éclair sur la décision de Candace Parker de signer avec le Chicago Sky en tant qu’agent libre était tellement prometteur dès le début. Les Sky étaient considérés comme une équipe en plein essor avec le meilleur meneur de jeu de la ligue, un excellent tireur de tous les temps sur l’aile et un entraîneur-chef à la pointe de l’innovation offensive. Il ne leur manquait qu’un gros morceau. Entrez Parker, le héros de la ville natale et légende vivante, prêt à transmettre la sagesse apprise pendant deux décennies sous les projecteurs pour redonner de la gloire au basket-ball de Chicago et le faire devant les personnes qui l’ont élevée dans le jeu.

Cela semble toujours tellement plus facile sur le papier. Parker se blesserait à la cheville lors du deuxième match de la saison et le Sky a perdu sept matchs de suite sans elle. Juste au moment où il semblait que les Sky avaient trouvé leur rythme, ils ont rencontré un problème à la fin de la saison régulière, perdant quatre de leurs six derniers matchs pour entrer dans les séries éliminatoires avec une équipe de .500. Chicago avait besoin de gagner deux matchs à élimination directe juste pour atteindre une série standard au meilleur des cinq. Leur prix pour l’avoir fait était un affrontement avec la tête de série Connecticut Sun, l’équipe dirigée par le MVP nouvellement couronné et possédant l’une des défenses les plus avares de tous les temps.

Le Sky avait toujours trouvé un moyen de prospérer face à de longues cotes depuis son entrée dans les séries éliminatoires, mais maintenant ils étaient en train de relever leur plus grand défi à ce jour. Avec l’opportunité de remporter le premier championnat de l’histoire de la franchise à domicile lors du quatrième match de la finale de la WNBA, Chicago s’est retrouvé avec un coup de poing dans la bouche. Lorsque le centre vedette Brittney Griner a effectué un lay-up pour ouvrir le quatrième quart-temps, le Sky a devancé le Phoenix Mercury de 11 points. Une défaite signifierait un cinquième match décisif en Arizona, le site d’une défaite déchirante en prolongation pour le Sky quelques jours plus tôt.

Des histoires comme celle que Parker essayait d’écrire se sentent souvent prédestinées une fois qu’elles sont terminées, mais en réalité, elles sont décidées dans de petits moments qui peuvent basculer dans les deux sens.

Allie Quigley, l’autre star locale du Sky, a dû frapper trois trois points d’embrayage au quatrième quart, et un autre revirement dans le poste qui aurait pu être son look le plus difficile de tous. Le Mercury a dû manquer layup après layup dans les dernières minutes. Courtney Vandersloot a dû flétrir la défense avec sa pénétration de dribble et sa précision de passes, et Stefanie Dolson a dû faire tomber ses tirs flip, même lorsque le ballon semblait s’accrocher à la jante pendant une éternité.

Avec le Sky en baisse de trois à deux minutes de la fin, Parker a dû frapper un trois-points ouvert de l’aile bien qu’il soit 1 sur 4 de la profondeur à ce point dans l’après-midi.

D’une certaine manière, tout s’est mis en place. Alors que le Mercury terminait le match avec un dernier échec, Parker a saisi le rebond et s’est précipité de l’autre côté du sol lorsque le buzzer final a retenti. Elle a serré sa mère et son père dans ses bras, les parents qui la conduisaient à des matchs partout à Chicago au cours de sa carrière riche en histoires à la Naperville Central High School. Elle a serré sa fille dans ses bras, l’enfant à qui elle a donné naissance après seulement un an dans la WNBA, alors qu’elle venait de terminer une saison MVP en tant que recrue.

« Je pense que parfois vous n’avez pas à raconter votre histoire ; le temps le fera », a déclaré Parker après le match. « Je pense que c’est quelque chose que j’ai vécu. »

Le Mercury a gagné tous les quarts sauf le quatrième du match 4. Avec un championnat en jeu, le Sky a terminé avec une période de 26-11 pour voler un match dans lequel ils ont été largement dominés. Parker l’a qualifié de microcosme de la saison à la fin. . L’idée que Sky devienne champions de la WNBA semblait trop farfelue pour être vraie jusqu’à ce que cela se produise.

L’arrivée de Parker dans sa ville natale a donné à Chicago l’opportunité de rêver d’un championnat, mais elle ne l’a pas gagné toute seule. Le Sky a incarné une véritable approche d’équipe tout au long de leur course éliminatoire enchantée, gagnant avec une attaque égalitaire, une défense de piégeage et un sol parfaitement espacé qui exigeait que tout le monde en uniforme soit sur la même longueur d’onde.

Il aurait pu s’effondrer tant de fois. En fin de compte, la décision de Parker de venir au Sky et la course au championnat de son équipe ressemblaient vraiment à ce qu’elle était censée être.

Photo de Stacy Revere/.

Courtney Vandersloot et Allie Quigley, le couple marié qui avait été la fondation du Sky pendant si longtemps, n’a jamais eu besoin d’être vendu à James Wade lorsqu’il a été embauché comme entraîneur-chef et directeur général de Chicago avant la saison 2019. Wade arrivait déjà avec la plus haute recommandation possible de l’un des plus grands joueurs de tous les temps : Candace Parker.

Parker avait joué pour Ekaterinbourg en Russie plus tôt dans sa carrière lorsque Wade a été recrutée comme assistante pour les séries éliminatoires de l’équipe. Lorsque Parker a vu Vandersloot dans un club en Espagne lors d’un événement de basket-ball américain des années plus tard, elle a donné à Wade son soutien total. À l’époque, Parker était encore sous contrat avec les Los Angeles Sparks, la seule équipe WNBA pour laquelle elle avait jamais joué.

« Il vient de voir le match », a déclaré Parker. « Il a joué le jeu de la façon dont il évoluait, et j’ai juste eu l’impression que la façon dont ils jouent, c’est comme l’entraîneur parfait pour eux. »

À l’époque, personne n’aurait pu imaginer le succès immédiat de Wade et l’opportunité d’ajouter Parker en agence libre deux ans plus tard. Les choses n’ont tout simplement pas fonctionné comme ça pour le Sky. C’était une franchise qui semblait mordue de serpent pendant la majeure partie de leur existence.

The Sky sortait de sa première apparition en finale de la WNBA dans l’histoire de la franchise en 2014 lorsque tout s’est effondré. Tout d’abord, la superstar centre Sylvia Fowles a demandé un échange et a raté la première moitié de la saison 2015 jusqu’à ce que Chicago l’envoie finalement au Minnesota Lynx. Deux ans plus tard, Elena Delle Donne a demandé un échange et le Sky l’a finalement envoyée aux Washington Mystics.

Fowles gagnerait deux championnats et un MVP au Minnesota. Delle Donne a remporté un MVP et un championnat à Washington. Pour diverses raisons, le Ciel ne pouvait pas rendre l’un ou l’autre heureux. Chicago n’était tout simplement pas un endroit où les superstars de la WNBA voulaient jouer.

Les choses ont commencé à changer pour le Sky lorsqu’il a quitté son aréna de banlieue caverneux de Rosemont pour le nouveau Wintrust Arena du côté sud de Chicago pour le début de la saison 2018. Wade est embauché l’année suivante et transforme immédiatement l’équipe à son image. Le Sky est passé de 13-21 à 20-14 lors de la première saison de Wade et a terminé avec la deuxième meilleure attaque de la ligue.

Le Sky a perdu un match éliminatoire déchirant lorsque Dearica Hamby a volé une passe de Vandersloot et a frappé un tir en demi-terrain pour envoyer les As de Las Vegas contre Chicago dans un match éliminatoire en simple élimination.

La pandémie a interrompu la saison suivante alors que la ligue évoluait dans une bulle à Bradenton, en Floride. Le Sky était considéré comme une équipe prête à se lancer dans la lutte, mais cela ne s’est jamais produit. Diamond DeShields et Azura Stevens ont tous deux subi des blessures et ont quitté la Floride avant la fin de la saison. Le Sky a perdu un autre match éliminatoire en simple élimination, cette fois contre le Connecticut Sun.

Les gens autour de la ligue pouvaient voir ce que Wade construisait, mais l’équipe se sentait toujours comme une star à court de vrais conflits.

Photo de Stacy Revere/.

Chicago attirait Parker pour des raisons qui allaient au-delà de ses racines dans sa ville natale. Elle savait que Chicago avait déjà en place le type d’équipes de championnats de vétérans dont Vandersloot et Quigley avaient besoin.

Parker et Quigley retournent à leurs années de lycée en tant que les deux meilleurs joueurs de l’État dans la classe de 2004. Parker était une sensation hors de Naperville qui était considéré comme l’équivalent de LeBron James dans le jeu féminin. Quigley n’avait pas de profil national, mais s’était fait connaître localement en jouant aux côtés de sa sœur Sam à l’Académie catholique de Joliet. Parker a remporté deux championnats nationaux et deux Wooden Awards en jouant pour le légendaire entraîneur Pat Summit au Tennessee. Les sœurs Quigley sont restées à la maison pour jouer à DePaul.

Les deux joueurs ont été sélectionnés lors du repêchage de 2008, Parker devenant n ° 1 au classement général et entrant dans la ligue en grande pompe, tandis que Quigley a été nommé n ° 22 au milieu du deuxième tour.

Alors que Parker devenait une célébrité, Quigley a rebondi dans la ligue, jouant pour cinq équipes au cours de ses quatre premières années. Elle était prête à abandonner définitivement le basket-ball professionnel lorsque le Sky lui a donné une invitation au camp en 2013.

« J’ai l’impression que c’était dans ma tête, que ce serait ma dernière remise des gaz. C’était comme si j’en avais marre d’aller dans toutes ces équipes différentes et de ne pas jouer, et ma confiance était en baisse », a déclaré Quigley. « Je pense que j’ai juste donné tout ce que j’avais pour cette dernière chance parce que c’était à la maison, et je voulais que ça marche si mal. »

C’est à peu près à l’époque où elle s’est rencontrée et a discrètement commencé à sortir avec Vandersloot. Les deux étaient un match parfait sur le terrain. Vandersloot était le général de sol de génie qui avait une capacité unique à faire passer ses coéquipiers ouverts. Quigley commençait à s’imposer comme la meilleure tireuse de la ligue. La symétrie en dehors du terrain était encore meilleure, et les deux ont annoncé qu’ils s’étaient mariés juste avant que le calendrier ne bascule à 2019.

Il est difficile d’imaginer où en serait l’un sans l’autre. Avec Quigley repérant son jeu, Vandersloot s’est épanouie comme l’un des plus grands meneurs de jeu de l’histoire de la ligue. Elle a mené la ligue pour les passes décisives au cours des cinq dernières saisons et détient presque tous les records associés aux passes de la WNBA. Quigley est passée de presque hors de la ligue à trois fois All-Star et au tireur à longue distance le plus décoré de sa génération.

Les liens qui unissent le Sky à Chicago et les uns aux autres ne pourraient pas être plus forts. Ils avaient juste besoin d’une course en séries éliminatoires profonde pour que le monde le remarque.

Photo de Stacy Revere/.

On ne se souviendra pas seulement de Sky pour les vedettes en tête de liste. L’ensemble de la rotation a apporté d’énormes contributions à cette course au titre.

Kahleah Copper est arrivée dans le commerce de Delle Donne et a passé ses trois premières saisons en tant que joueuse de banc qui n’a jamais marqué plus de 7,1 points par match. Elle a fait un tour de star dans la bulle en l’absence de DeShields et est devenue une star encore plus grande lors des séries éliminatoires de cette année. La coupe implacable de Copper, sa défense d’attaque solide et ses attaques de transition lui ont valu la MVP de la finale.

Dolson a effectué un lay-up sur une alimentation de Vandersloot pour donner au Sky leur première avance de la seconde moitié avec 1:22 à jouer. Lors de la possession suivante, elle a frappé un autre lay-up mis en place par Vandersloot pour porter l’avance à quatre points. Dolson a été confrontée à des questions sur sa défense et sa mobilité tout au long de la saison, mais en séries éliminatoires, elle a constamment frappé de gros trois points, fait des lectures de passes intelligentes, a terminé à l’intérieur et a fait assez pour ralentir un monstre à l’intérieur comme Griner lorsque son équipe en avait besoin. .

DeShields a fourni l’athlétisme et la défense sur l’aile. Stevens a donné à l’équipe une autre présence au poste qui pourrait étirer le sol en attaque. Dana Evans a résolu le problème de longue date du meneur de jeu de l’équipe, et Astou Ndour-Fall et Lexie Brown ont également aidé à renforcer le banc.

Pendant la majeure partie de cette saison, le Sky semblait être une équipe qui avait toutes les pièces mais ne pouvait pas les assembler. Cela a changé lorsque les séries éliminatoires ont commencé.

« Je pense que lorsque les séries éliminatoires ont commencé, nous nous sommes donné une table rase », a déclaré Copper après la célébration du championnat. « Nous avons totalement oublié la saison régulière, nous ne nous soucions pas du classement. Nous savions que nous devions simplement traiter chaque match comme un match à élimination directe, et j’étais heureux que nous ayons pu jouer à ces matchs à élimination directe et ressentir cette pression car une fois que nous arrivions à une série, nous savions déjà ce qu’il fallait.

« Je suis tellement fier de cette équipe sur la façon dont nous avons eu une mémoire à court terme sur l’oubli de la saison régulière, ce qui était très important, et d’entrer dans les séries éliminatoires et de tuer complètement. »

Le rêve de Parker de rentrer chez lui et d’amener un championnat à Chicago semblait ne jamais se concrétiser pendant une si grande partie de cette saison. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas. Cette équipe Sky est l’exception à cette règle.

« J’ai eu des flashbacks au lycée quand j’ai réalisé pour la première fois que nous avions remporté le championnat d’État. » Parker a déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qui se passait dans sa tête lorsque la sonnerie finale a retenti.

Près de 20 ans plus tard, Parker était à nouveau une championne dans sa ville. Elle ne pourrait pas mieux l’écrire si elle essayait.