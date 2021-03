« Le changement à Barcelone a été bon pour moi »

29/03/2021 à 20:12 CEST

Jorge Cuenca est l’un des arrières centraux qui visent plus haut dans le football espagnol. A 21 ans, il brille avec l’Espagne des moins de 21 ans lors du Championnat d’Europe organisé en Slovénie et en Hongrie et ce mardi, il continuera de débuter contre la République tchèque pour fermer la passe aux quarts de finale qui se joueront en juin.

Cuenca brille à Almería, prêté par Villarreal, et c’est un fixe pour Luis de la Fuente. Le Barça l’a vendu cet été à l’équipe jaune pour 2,5 millions, plus 4 autres en variables. Bien sûr, une option de rachat et 20% des bénéfices d’une vente future sont économisés.

Le joueur a expliqué que le saut vers le football professionnel et très exigeant « Ça me va très bien, j’ai changé de scène, j’ai trouvé un football différent et j’en suis très content& rdquor;.

Cuenca ex conscient que « un championnat comme celui-ci est une vitrine, tout le monde veut se montrer en Europe. Ces championnats sont vus par les plus grands clubs et nous voulons faire du bon travail.

« Le football des petits sans VAR »

L’Espagne n’a pas encore concédé de but en Eurocup, ce qu’elle considère « vital»et a fait remarquer que« l’équipe est très impliquée et déterminée à défendre ensemble ».

L’Européen des moins de 21 ans se joue sans VAR, ce que Cuenca apprécie. Almería, son club, a été gravement touché ce samedi par un penalty controversé dans la remise contre Leganés, et son entraîneur José Gomes, monté en colère. Cuenca est heureuse de jouer ce tournoi sans VAR: « Ca retourne au foot quand j’étais petit, j’aime ça. Dans certaines situations controversées, ils peuvent vous être plus bénéfiques ou plus nuire, mais un peu de vieux football est bon pour nous.