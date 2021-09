Le changement climatique a causé 115 morts par jour depuis 1970

09/03/2021 à 09:08 CEST

Les catastrophes naturelles multipliées par cinq au cours du dernier demi-siècle, portée par le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qu’il provoque, qui ont fait en moyenne 115 morts et 202 millions de dollars perdus par jour (169,1 millions d’euros), selon le bilan le plus exhaustif qui ait été publié sur cette question. à ce jour.

Malgré l’impact causé par de tels chiffres, la vérité est que grâce à la technologie qui permet d’émettre des alertes précoces et de mieux gérer les catastrophes, le nombre de morts est aujourd’hui presque trois fois moins qu’il y a un demi-siècle, comme l’a confirmé ce mercredi le Organisation météorologique mondiale (OMM), principale approbation scientifique de ce rapport.

“Le nombre d’événements météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes augmente, et ces événements seront plus fréquents et plus graves dans de nombreuses régions du monde en raison du changement climatique”, a déclaré le chef de l’OMM Petteri Taalas lors d’une conférence de presse.

Plus de sécheresses en Méditerranée

Cela signifie qu’il y aura plus de vagues de chaleur, de sécheresses et d’incendies de forêt comme ceux observés récemment en Europe et en Amérique du Nord.

Sur la base des modèles analysés, les scientifiques prévoient que dans de vastes régions d’Asie et d’Amérique du Nord, les températures augmenteront et que les pluies seront plus intenses au cours des prochaines décennies.

L’inverse se produira de manière prévisible dans le bassin méditerranéen, en Afrique australe, en Australie et dans certaines zones du continent américain, où les sécheresses s’accentueront.

“C’est une mauvaise nouvelle en ce qui concerne les catastrophes et la productivité agricole”, a déclaré Taalas. C’est également une mauvaise nouvelle pour les populations les plus exposées aux conséquences dévastatrices de ces catastrophes.

Actuellement, les victimes de déplacements forcés dus aux catastrophes naturelles sont plus nombreuses que celles causées par les conflits armés dans le monde, a révélé la cheffe de l’ONU pour la réduction des risques de catastrophe, Mami Mizutori, qui a accompagné Taalas dans la présentation du rapport.

Entre 1970 et 2019 (la dernière année avec des données mondiales), il y avait plus de 11 000 catastrophes de nature météorologique, climatique ou hydrologique, qui a causé au total deux millions de morts et la somme astronomique de 3,64 milliards de dégâts matériels.

En ce qui concerne les décès, plus de 90 % se sont produits dans les pays en développement, avec des sécheresses, des tempêtes, des inondations et des températures extrêmes comme catastrophes causant (dans cet ordre) les taux de mortalité les plus élevés.

Entre 1970 et 2019, en Europe 1 672 catastrophes ont été enregistrées, causant 159 438 décès et pertes économiques dues au changement climatique et évaluées à 476 500 millions de dollars. Bien que les inondations (38%) et les tempêtes (32%) aient été les causes les plus fréquentes des catastrophes enregistrées, les températures extrêmes ont fait le plus grand nombre de morts (93%), tuant 148 109 personnes au cours de la période de 50 ans analysée.

Sur le Vieux Continent, deux vagues de chaleur extrêmes de 2003 et 2010 ce sont eux qui ont causé le plus grand nombre de décès (80 %) : 127 946 personnes ont péri à la suite des deux événements. Ces deux épisodes faussent les statistiques de mortalité en Europe. La canicule de 2003 a causé la moitié des décès dans la région (45 %) et a causé un total de 72 210 décès dans les 15 pays touchés.

Moins de morts, mais plus de pertes économiques

La tendance est toutefois à une réduction des décès, comme on l’observe en comparant la moyenne de 170 décès quotidiens dans les années 1970 et 1980, avec les années 1990 dans les années 1990, et la 40 décès enregistrés au cours de la dernière décennie.

Bien au contraire, les pertes économiques n’ont fait qu’augmenter, mais cela est principalement dû à l’augmentation du volume des actifs assurés et au développement d’infrastructures à plus forte valeur ajoutée.

Les tempêtes ont été le phénomène le plus dévastateur en termes de dommages économiques (521 000 millions de dollars / 440 779 millions d’euros), suivis des inondations (115 000 millions de dollars / 97 300 millions d’euros).

Selon les données de l’OMM, les pertes signalées entre 2010 et 2019 étaient sept fois plus élevées que celles enregistrées entre 1970 et 1979.

Systématiquement, les pays pauvres ont fait le plus grand nombre de victimes mortels, tandis que ceux qui perdent le plus en raison de la valeur économique des biens touchés sont les nations riches.

Le premier cas est illustré par les pays où se sont produites les catastrophes météorologiques, climatiques ou hydrologiques les plus meurtrières : la sécheresse de 1983 en Éthiopie, qui a fait 300 000 morts, et au Soudan, avec 150 000 morts.

Les États-Unis se classent parmi les six premiers sur la liste des pays avec les plus grandes pertes économiques dues aux catastrophes liées au changement climatique, dont l’ouragan Katrina a été le plus coûteux (163 milliards de dollars / 131,914 milliards d’euros).

Ils sont suivis des ouragans Harvey, Maria et Irma, tous survenus en 2017, et qui ont causé respectivement des pertes de 96 000, 69 000 et 58 000 millions de dollars, uniquement aux États-Unis.

