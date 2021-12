Le changement climatique a transformé Vénus en un paysage infernal. La Terre est-elle la prochaine ?

« Hellscape » est le mot le plus approprié pour décrire la surface de Vénus, la deuxième planète du soleil. À 900 degrés Fahrenheit, c’est la planète la plus chaude du système solaire, grâce à une atmosphère presque entièrement composée de dioxyde de carbone. Des nuages ​​​​d’acide sulfurique hautement corrosif sont drapés sur un paysage volcanique de coulées de lave acérées comme des rasoirs. Plus grave encore, la pression à la surface de Vénus est environ 92 fois supérieure à la pression que vous ressentiriez au niveau de la mer sur Terre.

« C’est vraiment presque divertissant, comiquement horrible, comme si une sorte de divinité cosmique a eu une journée vraiment très grincheuse et est devenue non, je vais ruiner cette planète », a déclaré Robin George Andrews, journaliste scientifique et vulcanologue. Andrews le compare à être dans une cocotte-minute à un kilomètre sous l’eau. « Si vous vous teniez à la surface, vous seriez pancake et vous fondriez », dit-il. Vos yeux exploseraient à cause de la pression – « ce qui serait dégoûtant », ajoute-t-il.

Pourtant, alors qu’Andrews le relaie dans son nouveau livre, Super Volcanoes: What They Reveal about Earth and the Worlds Beyond, certains scientifiques soupçonnent que Vénus ressemblait autrefois à la Terre, avec un océan d’eau liquide comme ceux qui soutiennent la vie sur notre planète. Pour Andrews, la question de savoir ce qui est arrivé à la ruine de Vénus est captivante et même existentielle.

« Vénus et la Terre sont des frères et sœurs planétaires », dit-il. « Ils ont été faits en même temps et faits de la même matière, mais Vénus est apocalyptique et horrible de toutes les manières possibles. La Terre est un paradis. Alors pourquoi avons-nous un paradis à côté d’un paradis perdu ?

Les scientifiques savent que quelque chose sur Vénus a déclenché des niveaux de changement climatique vraiment catastrophiques, faisant grimper les températures de surface de centaines de degrés. Mais ils ne savent pas exactement quoi. J’ai parlé à Andrews pour un épisode d’Inexplicable, le podcast scientifique de Vox sur les questions sans réponse, sur ce qui aurait pu déclencher l’apocalypse de Vénus et pourquoi nous devrions nous en soucier. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

L’épisode du podcast présente également une discussion avec Sara Seager, une planétologue du MIT et une experte des exoplanètes, ou planètes en dehors de notre système solaire, qui soulève la question alléchante : et si, malgré le cataclysme, quelque chose était encore vivant sur Vénus ?

Les origines de Vénus pourraient nous en dire long sur notre place dans l’univers

A gauche, Vénus telle qu’elle est aujourd’hui. Sur la droite, l’interprétation d’un artiste de l’endroit où les océans auraient pu se trouver à la surface dans le passé.NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech (à gauche) et NASA (à droite)

Brian Resnick

Vous dites que la question de « ce qui a tué Vénus » est existentielle. Qu’est-ce qui fait qu’il en est ainsi ?

Robin George Andrews

C’est vraiment une question de savoir pourquoi sommes-nous ici. Y répondre nous aidera à répondre à la question : Sommes-nous seuls ? Existe-t-il d’autres Vénus ou Terres ?

Si la Terre est l’intrus, quelle chance avons-nous d’exister ? Si Vénus est l’intrus, alors peut-être que nous ne sommes pas si spéciaux après tout.

Brian Resnick

Ainsi, la Terre et Vénus ont commencé comme des planètes similaires, puis ont emprunté des chemins différents. Vous voulez savoir quel chemin est le plus commun dans le cosmos ?

Robin George Andrews

Quand vous entendez dans les nouvelles que les scientifiques ont découvert une exoplanète semblable à la Terre, ils pourraient aussi bien dire, nous avons trouvé une exoplanète semblable à Vénus. Nous ne savons pas si cela ressemble à un monde habitable selon nos normes humaines de surface, ou s’il a subi ce genre de changement climatique apocalyptique comme Vénus. Un bon moyen de déterminer ce qui est peut-être plus courant dans le cosmos est d’étudier la Terre et Vénus, car ce sont des frères et sœurs.

« Nous ne savons pas à quelle fréquence les volcans décident de détruire les planètes sur lesquelles ils se trouvent »

Brian Resnick

Comment les scientifiques savent-ils ou soupçonnent-ils que Vénus était autrefois plus agréable, voire habitable ?

Robin George Andrews

Ainsi, même si Vénus aujourd’hui a l’air et est apocalyptique dans tous les sens du terme, des sondes ont examiné son atmosphère et ont découvert qu’il y avait beaucoup d’« eau lourde » dans l’atmosphère. L’eau lourde est exactement ce que cela ressemble. L’eau à laquelle nous sommes habitués, ce H2O classique, que l’on trouve couramment partout sur Terre, est un type d’eau plus courant dans tout le cosmos. L’eau lourde remplace en quelque sorte cet hydrogène par quelque chose appelé deutérium, qui est comme une version plus lourde de l’hydrogène.

Brian Resnick

Que signifie trouver de l’eau lourde ?

Robin George Andrews

Si vous mesurez la quantité d’eau lourde qui existe quelque part, vous pouvez faire une estimation raisonnable de la quantité d’eau classique qu’il y a ou qu’il y avait sur cette planète. Cela suggère qu’il y avait autrefois beaucoup d’eau classique sur Vénus, au moins l’équivalent d’un océan d’eau sur Vénus. Si cette eau existait sous forme liquide, quelles sont les chances que Vénus soit habitable à un moment donné ? Ce n’est pas improbable, même si aujourd’hui cela semble impossible.

Brian Resnick

Cela devait-il faire combien de temps, cette Vénus habitable ?

Robin George Andrews

Je pense qu’il est possible que l’eau ait toujours été de la vapeur, et qu’elle n’ait peut-être jamais été de l’eau liquide. Mais si c’était le cas, alors il aurait pu être habitable pendant des milliards d’années. Peut-être jusqu’au dernier milliard d’années.

Brian Resnick

C’est donc de cela dont nous parlons lorsque nous disons que Vénus était « vivante ». Qu’entendons-nous par « tué » ?

Robin George Andrews

La mort, dans ce cas, est un changement climatique incontrôlable. Changement climatique absolument irréversible et mettant fin au monde. La température moyenne de la planète a augmenté de quelque chose comme plusieurs centaines de degrés Fahrenheit. Il s’est vraiment en quelque sorte cuit à mort.

Suspect n°1 de la mort de Vénus : Le soleil

Du plasma jaillit de la surface du soleil.NASA/Solar Dynamics Observatory

Brian Resnick

Donc la question, j’imagine, est de savoir comment Vénus s’est cuisinée.

Robin George Andrews

Il y a en quelque sorte deux grandes théories sur ce qui a tué Vénus. L’option n°1 est le soleil. D’après ce que nous savons de notre soleil et des autres étoiles, quand ils sont en quelque sorte dans leur adolescence, ils deviennent hyper-excitables, et ils deviennent plus chauds et plus brillants assez rapidement. Si le soleil devient en fait plus brillant et plus chaud trop rapidement, même si vous avez peut-être cette eau à la surface, le soleil peut la faire bouillir. Et c’est un destin que beaucoup d’exoplanètes, ou planètes en dehors de notre galaxie, sont présumés avoir subi.

Brian Resnick

Et une fois que l’eau de Vénus se vaporise…

Robin George Andrews

Cette vapeur est un gaz à effet de serre qui aurait accentué l’effet de serre. Et puis le dioxyde de carbone sortant des volcans embryonnaires de Vénus aurait juste scellé l’affaire. Cela pourrait expliquer pourquoi nous voyons Vénus telle qu’elle est aujourd’hui.

Brian Resnick

Si ce jeune soleil très excitable est ce qui a tué Vénus, la Terre aurait été bien, n’est-ce pas ?

Robin George Andrews

Oui, la Terre aurait été bien. Il semble que la Terre ait été épargnée du pire.

Suspect n°2 de la mort de Vénus : les volcans brise-plaques tectoniques

Représentation d’un artiste d’une Vénus volcaniquement active.NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin

Brian Resnick

C’est donc un suspect dans notre polar. Quel est l’autre suspect ?

Robin George Andrews

L’autre suspect se trouve être mon truc préféré : les volcans.

Brian Resnick

Comment vos volcans préférés ont-ils pu tuer une planète ?

Robin George Andrews

Il y a deux cent cinquante-deux millions d’années, la Terre a connu sa pire extinction de masse, ce qu’on appelle la Grande Mort. Au moins 90 pour cent de toute vie a été anéantie, et les principaux suspects étaient ce genre de fissures volcaniques qui se sont ouvertes en Sibérie. Il a produit une inondation de lave de la taille d’un continent qui a mis environ deux millions d’années à éclater.

Cela provoque donc des explosions géantes et libère également tous ces gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et cela crée un effet de réchauffement climatique qui fait augmenter la température d’une douzaine de degrés. [Celsius]. Cela a causé la mort de 90 pour cent de toute la vie sur Terre. La Terre a dû en quelque sorte se réinitialiser. Et l’idée est, eh bien, et si cela se produisait sur Vénus, mais en pire ?

Brian Resnick

Qui pourrait tuer la planète ?

Robin George Andrews

Si vous n’en avez qu’un [Great Dying-scale] éruption, ça pourrait aller, parce que Vénus avait une tectonique des plaques. La tectonique des plaques est essentiellement le thermostat d’une planète.

Brian Resnick

La tectonique des plaques – c’est ainsi que les continents flottent et s’entrechoquent. Comment agissent-ils comme un thermostat ?

Robin George Andrews

Le dioxyde de carbone peut s’imprégner dans l’océan et s’infiltrer jusqu’à ces plaques tectoniques. Si les plaques tectoniques plongent les unes sous les autres, alors vous enterrez du carbone [and slowing the greenhouse effect].

Brian Resnick

D’accord, mais comment cassez-vous ce système d’enfouissement du carbone ?

Robin George Andrews

Vous avez deux de ces éruptions épiques semblables à celles de Great Dying en même temps.

Cela déclenchera immédiatement une période assez intense de réchauffement climatique. Et les océans vont juste commencer à bouillir.

Désormais, la tectonique des plaques pourrait enterrer le carbone pendant un certain temps. Mais si vous faites bouillir vos océans, ce dioxyde de carbone n’a rien pour se dissoudre. Et si vous vous débarrassez de cette eau, la tectonique des plaques elle-même s’arrête. Si vous vous déshydratez [tectonic plates], vous les rendez cassants – ils ne peuvent plus enterrer le carbone. C’est essentiellement la fin du jeu. Si vous brisez la tectonique des plaques, vous avez brisé le monde.

Le jury scientifique est toujours absent

Les nuages ​​de Vénus capturés en infrarouge. JAXA / ISAS / FLÉCHETTES / DAMIA BOUIC

Brian Resnick

Nous avons donc nos deux suspects ici. Nous avons le soleil et nous avons des éruptions massives sur Vénus qui ont brisé Vénus. Lequel devrions-nous condamner ici ?

Robin George Andrews

Les volcans semblent plus probables parce que nous pouvons voir comment cela s’est produit sur Terre, mais dans une moindre mesure. Mais si cela était porté devant un tribunal, ils seraient tous les deux présumés non coupables, simplement parce qu’il n’y a pas encore de preuves révélatrices.

Brian Resnick

Alors comment résoudre ce mystère ?

Robin George Andrews

Il y a essentiellement une flotte de missions qui va démêler la composition géologique de Vénus aujourd’hui. S’il a l’air sec et qu’il a toujours été sec, alors peut-être que le soleil l’a fait, car il est déshydraté depuis longtemps.

Mais s’il semble qu’il y ait encore de la déshydratation, cela signifie que vous avez encore de l’eau quelque part. Si Vénus était encore un peu détrempée à l’intérieur et qu’il y avait toujours de l’eau à cracher, les volcans ont probablement tué Vénus.

Brian Resnick

La Terre pourrait-elle un jour tirer une Vénus ?

Robin George Andrews

[Laughs.] Ouais, ça pourrait. Ne paniquons pas – je veux dire, ces sortes d’éruptions sont comme des millions d’années dans le temps. Ce n’est donc pas comme si personne ne verrait cela venir et nous serions instantanément condamnés. Mais cela pourrait arriver. Et la question est : est-ce normal qu’une planète n’ait qu’une seule de ces éruptions vraiment épiques qui changent la donne à la fois ? Ou est-ce juste un coup de chance ?

Le fait que personne ne connaisse la réponse à cette question m’excite étrangement, perversement. Nous ne savons pas à quelle fréquence les volcans décident de détruire les planètes sur lesquelles ils se trouvent.

Brian Resnick

Les gens évoquent parfois Vénus dans le contexte du changement climatique. C’est un exemple de la gravité d’une planète lorsque les gaz à effet de serre commencent à s’accumuler dans l’atmosphère. Pourrions-nous, les humains, être potentiellement le volcan ?

Robin George Andrews

Le rythme auquel nous déversons du dioxyde de carbone dans le ciel est pire que ce qui se passait pendant la Grande Mort, en termes de quantité de carbone par an.

Brian Resnick

Mais nous aurions besoin de maintenir cela pendant des millions d’années pour correspondre, non?

Robin George Andrews

Droit.

Brian Resnick

C’est étrangement rassurant qu’il est peu probable que les humains brisent complètement la Terre.

Robin George Andrews

Oui. Je pense que ce serait une idée terrible de rendre hommage à ce qui est arrivé à Vénus.