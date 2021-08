Le changement climatique aggrave également la crise des puces | La technologie

in

Tout indique que la crise provoquée par le manque de puces durera plus longtemps qu’on ne le pensait initialement.

Différents facteurs sont à l’origine de la pénurie de puces qui secoue la planète. Téléphones portables, consoles de jeux, appareils électroménagers, voitures … Au cours des derniers mois, nous avons vu comment cela affectait de plus en plus de secteurs et, malheureusement, il ne semble pas que la situation s’améliore dans un avenir proche.

Pour comprendre la crise, il faut savoir qu’une des entreprises clés est TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le plus grand fabricant du secteur qui est situé à Taïwan. Aux problèmes d’approvisionnement de tous et aux barrières dans la chaîne de production et de distribution que la pandémie de coronavirus a provoquées, une autre situation s’ajoute.

Le changement climatique provoque sécheresses inhabituelles à TaïwanA tel point que le gouvernement du pays a privilégié l’arrivée d’eau aux usines de frites avant les agriculteurs eux-mêmes.

Dans certaines usines de TSMC, utiliser plus de 60 000 tonnes d’eau chaque jour pour la fabrication de chips, une quantité énorme qui est de plus en plus difficile à collecter en raison de la sécheresse qui dure depuis des mois dans la région et qui peut provoquer d’importants changements géopolitiques l’année prochaine.

N’oublions pas que la situation s’est également aggravée il y a quelques mois par un autre phénomène survenu au Texas et lié aux dérèglements climatiques qui continuent d’être subis : la vague de froid sans précédent qui a stoppé et endommagé des usines. Comme on le voit, tout semble s’être retourné les uns contre les autres ces derniers mois.

On ne sait pas combien de temps le crise des puces affectant toute la planète, mais les défis auxquels l’industrie est confrontée sont très importants et il semble difficile qu’ils soient résolus en quelques mois.