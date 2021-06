Le changement climatique efface les plus anciennes peintures de l’humanité | Vie

Dans les collines de Maros-Pangkep, sur l’île de Sulawesi, en Indonésie, se trouvent les plus anciennes peintures rupestres de l’humanité. Et ils se séparent.

Dans un complexe de grottes calcaires, presque au niveau de la mer, plus de 300 sites ont été trouvés avec peintures rupestres vieilles de 40 000 ans. L’image du cochon que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture est la plus ancienne image figurative connue, datée d’il y a 45 500 ans.

Les experts qui étudient et cataloguent ces peintures depuis plus de deux décennies (beaucoup sont encore à découvrir), ont vérifié comment sa détérioration s’est accélérée ces dernières années, en raison du climat extrême du changement climatique.

Presque tout l’art rupestre de Maros-Pangkep est peint avec un pigment rouge ou violet dans cette couche externe dure. La roche extérieure est résistante, elle a donc duré plus de 40 000 ans. Le problème est la couche juste en dessous.

Il est difficile d’imaginer un enfant de deux ou trois ans survivant à la préhistoire. Du moins de notre point de vue sur ce que signifie élever un enfant, très différent de nos ancêtres il y a 700 000 ans.

L’eau qui coule dépose des minéraux dans les espaces vides sous la croûte, et certains de ces minéraux se cristallisent en sels minéraux. Ces cristaux poussent et poussent la couche supérieure, la brisant en morceaux. Et avec elle, les plus anciennes peintures rupestres de l’humanité.

Beaucoup de gens croient que le changement climatique signifie des températures plus élevées, mais ce n’est pas le cas. Dans la plus grande partie de la Terre, cela signifie que les conditions météorologiques extrêmes sont plus extrêmes. C’est-à-dire des températures plus élevées en été mais aussi plus basses en hiver, des tempêtes, des ouragans et des cyclones plus puissants et plus fréquents, etc.

L’Indonésie est un pays de pluies de mousson, dont l’eau est ce qui inonde les grottes où se trouvent les peintures rupestres. Ces pluies sont plus prononcées lorsque le climat local passe d’extrêmement humide à extrêmement sec tous les quelques mois. C’est ce qui se passe en Indonésie à cause du changement climatique, où de plus en plus fréquemment, de fortes inondations de mousson sont suivies de périodes de sécheresse intense.

Les experts ont constaté que les peintures se sont détériorées plus rapidement au cours des 5 dernières années qu’au cours de la vie des autochtones qui y vivent, comme ils l’admettent eux-mêmes.

Ce qui est dramatique, c’est que peu peut être fait. Il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau de s’infiltrer dans la roche et les cristaux qui se forment, brisant les peintures. La seule solution, freiner le changement climatique et avec lui l’extrémisme de la mousson, et la fréquence avec laquelle les eaux remplissent les grottes.

La première œuvre artistique de l’Humanité, et bien d’autres monuments historiques, comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, en dépendent.