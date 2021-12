Le changement climatique entraîne des risques pour la santé

Ces derniers temps, une grande attention a été consacrée aux effets environnementaux et économiques du changement climatique. Mais beaucoup moins d’attention a été accordée aux effets possibles du changement climatique, en particulier du réchauffement climatique, sur la santé des populations, notamment celles des pays les plus pauvres. Il s’agit d’une tendance qui nécessite une attention immédiate si les effets négatifs du changement climatique sur la santé doivent être évités ou minimisés. Selon certaines estimations, au moins 1 personne sur 6 dans le monde subira les conséquences du changement climatique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le réchauffement climatique et les changements de précipitations causent la perte d’au moins 150 000 vies chaque année. Ce chiffre pourrait augmenter considérablement si les tendances actuelles du changement climatique se poursuivent. L’OMS déclare également que le risque de décès et de maladie lié au changement climatique va au moins doubler au cours des 20 prochaines années. Paradoxalement, les pays qui ont le moins contribué au réchauffement climatique sont les plus vulnérables à ses conséquences négatives.

Le réchauffement climatique peut affecter la santé des populations à la fois directement et indirectement. Les effets directs peuvent résulter de décès liés à la chaleur ou de catastrophes météorologiques telles que les ouragans et les incendies de forêt liés à la sécheresse. Les effets indirects peuvent résulter d’altérations de processus écologiques complexes tels que des changements dans les schémas des maladies infectieuses, dans la quantité et la qualité de la production alimentaire domestique, et dans l’approvisionnement en eau potable altéré. Les experts prédisent que la baisse des eaux du Gange pourrait affecter la vie de 400 millions de personnes.

Le changement climatique pourrait également modifier la répartition géographique des vecteurs de maladies et ainsi modifier l’épidémiologie des maladies transmises par les vecteurs. Certaines maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune, la dengue et l’encéphalite, qui sont propagées par les insectes, sont sensibles au climat, car les moustiques prospèrent dans les climats plus chauds. D’autres maladies, comme le choléra, sont étroitement liées à la qualité de l’approvisionnement en eau potable, qui peut être sérieusement érodée par l’augmentation des pluies, entraînant des inondations et une contamination par des micro-organismes.

Le changement climatique affectera sérieusement la production alimentaire, car de nombreuses cultures céréalières peuvent être affectées par des températures plus élevées. Cela aura un effet non seulement sur les quantités de nourriture disponibles mais aussi sur les économies des pays touchés.

Les mauvaises récoltes provoqueront un nombre de décès plus élevé dans les pays pauvres, en particulier chez les enfants, en raison de la malnutrition. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que près de 800 millions de personnes dans les pays en développement n’ont actuellement pas assez à manger, un chiffre qui devrait augmenter considérablement en raison du changement climatique.

De plus, les vagues de chaleur prolongées augmenteront probablement les décès dus aux maladies cardiaques, car le système cardiovasculaire doit travailler plus fort pour garder le corps au frais. Parce que les personnes âgées et les malades sont plus sensibles aux effets des changements extrêmes de température, les vagues de chaleur poseront également des risques pour la santé de ces populations. Un temps plus chaud peut également provoquer une augmentation de l’ozone troposphérique, ce qui augmentera la fréquence des maladies respiratoires en endommageant les tissus pulmonaires et en sensibilisant les voies respiratoires à d’autres irritants.

L’augmentation du réchauffement climatique pourrait exacerber la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles, augmenter le nombre de réfugiés environnementaux fuyant les catastrophes météorologiques et augmenter le risque de migration de maladies et d’épidémies. Bien que l’éventail des conséquences sur la santé soit vaste et leur ampleur difficile à prévoir, les enfants sont parmi les plus vulnérables à ces changements. Étant donné que les enfants constituent près de la moitié de la population dans de nombreux pays en développement, ces problèmes revêtent une importance encore plus grande.

Bien que les populations humaines varient considérablement dans leur vulnérabilité au changement climatique, on peut raisonnablement prédire que les personnes particulièrement touchées seront les populations pauvres et marginales qui ont moins facilement accès à des services de santé adéquats pour répondre aux urgences. À cet égard, le changement climatique exacerbera les disparités entre les riches et les pauvres à travers le monde. Cependant, non seulement les pauvres des pays en développement seront touchés, mais même les pauvres des sociétés industrialisées.

Pour répondre aux défis du changement climatique, cependant, il faut plus que des ressources et de la technologie. Ce qui est nécessaire, c’est une éducation accrue, un plaidoyer et la création de cadres juridiques pour permettre aux citoyens et aux gouvernements de prendre des décisions politiques mieux informées et durables. Il est également important d’élaborer des stratégies de communication des risques.

Pour éviter bon nombre des effets du changement climatique sur la santé, il est important de renforcer les programmes de santé publique afin qu’ils puissent surveiller et traiter la propagation des maladies infectieuses et répondre plus efficacement aux urgences sanitaires dès leur apparition. Le changement climatique est un risque sanitaire des plus graves. Nous ignorerons ses conséquences sur la santé des populations à nos risques et périls.

_______

À propos de l’auteur

Le Dr César Chelala est consultant international en santé publique et

lauréat de plusieurs prix de journalisme.