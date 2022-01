Le changement climatique est une menace existentielle ; L’ESG, un investissement conscient dans l’avenir : Akanksha Sharma, ESG, expert en politiques et auteur

Selon l’enquête MSCI 2021 Global Institutional Investor Survey, environ 79% des investisseurs en Asie-Pacifique ont augmenté l’exposition ESG de leurs investissements en raison de Covid-19.

L’environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance d’entreprise (ESG) sont devenus des thèmes clés pour investir en Inde. La taille des actifs des fonds ESG a augmenté de près de cinq fois pour atteindre 12 300 crores de roupies au cours des dernières années. Auparavant, la National Stock Exchange (NSE) avait lancé NSE Prime, un cadre qui permet aux entreprises de se soumettre à des normes de gouvernance supérieures à celles requises par la réglementation en vigueur. Financial Express Online rattrapé Akanksha Sharma, expert ESG et politique et auteur de « Pour le plus grand bien commun » connaître son point de vue sur l’ESG et les questions connexes. Extraits :

Aujourd’hui, les investisseurs sont extrêmement sensibles à l’ESG. Comment l’ESG aide-t-il à créer de la valeur partagée ?



L’ESG implique une approche synergique pour garantir que les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d’une entreprise sont pilotés par le haut en alignement avec le cœur de métier de l’entreprise. Cela garantit que les opérations commerciales, les partenaires tout au long de la chaîne de valeur, les investisseurs et les communautés bénéficient des opérations vertes, de la RSE et d’autres efforts similaires. En d’autres termes, l’ESG est un investissement conscient dans l’avenir de l’entreprise, de la société et de la planète. Adopter l’énergie propre, l’efficacité de l’eau, la gestion des déchets et d’autres ne sont pas seulement des mesures pour un meilleur environnement, mais se traduisent par de multiples avantages en termes d’économies de coûts, de circularité, de gestion efficace des parties prenantes et d’investissements supplémentaires.

Comment les risques climatiques sont-ils liés à l’ESG ?



Le changement climatique est une menace existentielle. Cependant, à plus d’un titre, l’Asie est la première ligne du changement climatique qui affecte l’environnement, ainsi que les personnes ; augmentation des déplacements, de la pauvreté et des inégalités. D’une part, les villes côtières sont exposées aux risques d’inondations et de typhons, à la chaleur et à l’humidité, tandis que d’autre part certaines sont confrontées à des sécheresses. Je pense que nous devons nous adapter aux néo-états d’esprit pour diagnostiquer les risques climatiques, protéger les personnes en renforçant les infrastructures ; construire des défenses vertes et grises, telles que la restauration des écosystèmes naturels ; abris de secours en cas de catastrophe et ainsi de suite. En outre, la résilience des communautés peut être renforcée par la décentralisation des ressources garantissant l’accès aux produits de financement et d’assurance aidera à maintenir l’équilibre subtil entre le maintien de la croissance économique et la réponse au changement climatique.

Quelles sont les principales tendances et risques ESG en Asie ?



Actuellement, la maturité ESG en Asie diffère, certains pays devant d’autres. Cependant, outre des évolutions réglementaires solides, le paysage ESG en Asie est accéléré au même niveau que les normes mondiales grâce à des directives de gestion des risques ESG, à des comités de pilotage et à des collaborations croisées entre les acteurs du secteur. Les sentiments des investisseurs, en particulier ceux des États-Unis et de l’Europe ; et l’activisme ont également été une force motrice derrière ce changement.

L’intérêt croissant pour l’ESG en Asie est entrecoupé de préoccupations pertinentes des investisseurs selon lesquelles de nombreuses entreprises sont confrontées à des risques imminents. Le risque climatique physique aggravé par les événements météorologiques extrêmes et la pandémie ont posé un défi aux entités déjà à court de capitaux. En réponse, ils ont reporté les dépenses en capital et réduit les effectifs, suscitant des inquiétudes quant aux résultats négatifs en matière de santé et de sécurité et au risque de réputation, car des facteurs tels que l’augmentation des émissions de GES de portée 2, les problèmes de droits de l’homme, les normes de travail équitable et la diversité, entre autres, existent toujours en Asie. .

Quels sont les défis des lentilles ESG en Inde et comment peuvent-ils être résolus ?



Malgré son succès à l’échelle mondiale, il existe d’innombrables défis lors de la mise en œuvre d’efforts ESG et qui marquent le paysage d’investissement ESG de l’Inde. Le coût d’emprunt élevé des obligations vertes en est un exemple.

Akanksha Sharma, expert ESG et politique et auteur de « Pour le plus grand bien commun »

Le manque d’information en Inde est également énorme. Nous ne disposons pas d’un système standardisé de suivi des métriques ESG. De plus, les incidents d’écoblanchiment, détournant le produit des investissements ESG vers des projets nocifs pour la société et l’environnement, tout en se montrant respectueux de l’environnement, sont monnaie courante. C’est là qu’il y a un besoin de réglementations qui freinent une telle utilisation abusive des fonds ESG.

Cependant, malgré ces défis, l’ESG est une nécessité étant donné que des problèmes tels que le changement climatique, la pauvreté, les violations des droits de l’homme et d’autres sont bien réels. La BRSR et la notion de Social Stock Exchange contribueront indéniablement à standardiser le reporting et à dynamiser l’espace d’investissement ESG en Inde. Les modifications apportées l’année dernière à la loi sur la RSE apporteront également plus de transparence, une attention accrue à l’impact durable et à l’innovation.

Dans l’ensemble, le mouvement ESG doit être accéléré grâce à la collaboration entre les parties prenantes afin de créer des solutions durables et évolutives pour résoudre certains des problèmes les plus pertinents au monde.

Comment voyez-vous ces changements faire évoluer l’espace ESG dans un futur proche ?



Le BRSR devrait renforcer les rapports ESG en Inde et apporter plus de clarté et de comparaison pratique entre les entreprises et les secteurs. Cela permettra aux entreprises de regarder au-delà de la simple performance financière et de reconnaître le potentiel des pratiques commerciales conformes aux normes socio-environnementales.

Être conforme aux normes ESG rassure les parties prenantes sur des retours sur investissement durables en plus de créer des gains d’efficacité pour les entreprises elles-mêmes. Et l’importance de la performance ESG et des instruments connexes tels que les obligations vertes ou sociales, les obligations liées au développement durable et d’autres ne fera que croître. Environ 120 milliards de dollars ont été investis dans des investissements durables en 2021.

Et surtout maintenant, alors que la pandémie a eu un impact disproportionné sur les normes sociales et des disparités socio-économiques accrues, la demande pour que les entreprises soient responsables est plus forte que jamais. Les entreprises doivent définir leur objectif ESG et l’utiliser comme un guide qui leur permettra d’améliorer leur réputation, d’atténuer les risques, d’améliorer leurs performances commerciales et leur leadership dans le secteur. La haute direction et le conseil d’administration ont le devoir moral d’aider à ancrer l’ESG dans les stratégies, la culture, etc. d’une entreprise, influençant en fin de compte la prise de décision à travers les fonctions et sa chaîne de valeur.

