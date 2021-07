Le changement climatique et l’orbite de la Lune provoqueront davantage d’inondations côtières en 2030

23/07/2021 à 13h00 CEST

Le changement climatique et la Lune entraîneront une augmentation des inondations côtières à partir des années 2030. C’est la conclusion d’une étude menée par la NASA et l’Université d’Hawaï, qui révèle que les marées hautes dépasseront plus fréquemment les seuils d’inondation connus dans le monde.

Les inondations dues à la marée haute sont déjà un problème dans de nombreuses villes des côtes de la planète. La National Oceanic and Atmospheric Administration a enregistré un total de plus de 600 inondations de ce type en 2019 aux États-Unis.

Cependant, à partir du milieu des années 30, l’alignement de l’élévation du niveau de la mer sur un cycle lunaire fera commencer à souffrir les villes côtières. une décennie d’augmentation spectaculaire du nombre d’inondationsselon l’étude, qui prend en compte toutes les causes océaniques et astronomiques connues des inondations.

Les résultats de la recherche indiquent que les inondations se produiront parfois en grappes durant un mois ou plus, selon les positions de la Lune, de la Terre et du Soleil. « Lorsque la Lune et la Terre sont spécifiquement alignées l’une avec l’autre et avec le Soleil, l’attraction gravitationnelle qui en résulte et la réponse correspondante de l’océan peut amener les citadins à faire face inondations tous les jours ou tous les deux jours& rdquor;, alerte de la NASA.

“Les zones basses proches du niveau de la mer sont de plus en plus menacées et ils souffrent d’inondations accrues, et ne feront qu’empirer », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

“La combinaison de l’attraction gravitationnelle de la Lune, de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera d’exacerber les inondations côtières sur nos côtes et dans le monde”, a-t-il déclaré.

Informations cruciales pour prévenir les dommages

« L'équipe Sea Level Change de la NASA fournit des informations cruciales afin que nous puissions planifier, protéger et prévenir les dommages à l'environnement et aux moyens de subsistance des personnes touchées par les inondations », ajoute Nelson.

« C’est l’effet cumulatif dans le temps qui aura un impact & rdquor ;, explique Phil Thompson, professeur à l’université d’Hawaï et auteur principal de l’étude, publiée dans ” Nature Climate Change & rdquor ;.

Étant donné que les inondations à marée haute impliquent une petite quantité d’eau par rapport aux ondes de tempête, il y a une tendance à les considérer comme un problème moins important dans l’ensemble, note Thompson.

« Mais s’il inonde 10 ou 15 fois par mois, une entreprise ne peut pas continuer à fonctionner avec son parking sous-marin. Les gens perdent leur emploi parce qu’ils ne peuvent pas aller travailler. Et les puisards qui s’infiltrent deviennent un problème de santé publique”, explique-t-il.

Pourquoi y aura-t-il plus d’inondations? La principale raison, selon les chercheurs, est un «oscillation régulière dans l’orbite de la lune qui prend 18,6 ans pour terminer & rdquor ;.

Il n’y a rien de nouveau dans cette oscillation, qui a été enregistrée pour la première fois en 1728. Ce qui est dangereux, c’est comment l’un de ses effets sur l’attraction gravitationnelle de la Lune, principale cause des marées sur Terre, se combinera avec l’élévation du niveau de la mer. suite au réchauffement de la planète.

Au milieu de ce cycle lunaire de 18,6 ans, les marées quotidiennes régulières de la Terre sont supprimées : les marées hautes sont inférieures à la normale et les marées basses sont plus élevées que la normale. Dans l’autre moitié du cycle, ils sont amplifiés : les marées hautes montent, et les marées basses, descendent encore plus.

Les marées hautes, toujours plus hautes

Les marées hautes, toujours plus hautesIl arrive que l’élévation globale du niveau de la mer due au changement climatique pousse les marées hautes dans une seule direction : vers le haut. Ainsi, “la moitié du cycle lunaire de 18,6 ans contrecarre l’effet de la montée du niveau de la mer à marée haute et l’autre moitié renforce l’effet”, explique la NASA.

La Lune est maintenant dans la partie amplification des marées de son cycle. Cependant, le long de la plupart des côtes des États-Unis, le niveau de la mer n’a pas suffisamment monté pour que, même avec cette « poussée » lunaire, les marées hautes dépassent régulièrement les seuils de crue.

L’histoire sera différente la prochaine fois que le cycle amplifie à nouveau les marées, au milieu des années 2030, prédisent les scientifiques.

« L’élévation mondiale du niveau de la mer due au changement climatique se poursuivra pendant encore une décennie. Un niveau de la mer plus élevé, amplifié par le cycle lunaire, entraînera une augmentation du nombre d’inondations sur la plupart des côtes continentales des États-Unis, d’Hawaï et de Guam.

L’Alaska sera épargné une autre décennie par les inondations

Seules les côtes de l’Extrême-Nord, y compris l’Alaska, seront épargnées pendant encore une décennie ou plus car ces superficies terrestres augmentent en raison de processus géologiques à long terme », explique la NASA.

Ben Hamlington du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, co-auteur de l’article et chef de l’équipe Sea Level Change de l’agence, note que les résultats de l’étude sont une « ressource vitale & rdquor ; pour les urbanistes côtiers, ils peuvent « se préparer à des événements extrêmes au lieu de plus d’inondations à marée haute ».

« Comprenez que tous les événements sont regroupés au cours d’un mois particulier, ou que vous pourriez avoir des inondations plus graves dans la seconde moitié de l’année que dans la première ; ce sont des informations utiles », souligne-t-il.

Un outil d’inondation de marée haute développé par Thompson existe déjà sur le portail du niveau de la mer de l’équipe de la NASA, une ressource pour les décideurs et le grand public. L’outil sur les inondations côtières sera mis à jour dans un proche avenir sur la base des résultats de cette étude.

Simulateur de changement de niveau de la mer de la NASA : https://vesl.jpl.nasa.gov/

