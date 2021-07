Le changement climatique, la plus grande préoccupation des Européens avant le covid

16/07/2021 à 9h05 CEST

Le changement climatique est la principale préoccupation des Européens. Ils croient que c’est le problème le plus grave auquel le monde est confronté, selon les résultats d’un récent sondage Eurobaromètre. Plus de neuf répondants sur dix considèrent le changement climatique comme un problème grave (93 %) et près de huit sur dix (78 %) le considèrent comme très grave.

Cependant, les différences sont notables entre les États membres : alors qu’en Suède (43%), au Danemark (35%) et aux Pays-Bas (34%) un pourcentage significatif classe le changement climatique comme le plus grand problème mondial, ce chiffre est beaucoup plus faible dans les pays comme la Bulgarie (5%), la Roumanie et l’Italie (7%). En Espagne, ce chiffre était de 16%, légèrement inférieur à la moyenne de l’UE (18%).

Le rapport commence par examiner les perceptions des Européens sur le changement climatique. Pour la première fois depuis que cette question a été incluse dans l’enquête, ils identifient le changement climatique comme le problème le plus grave auquel le monde dans son ensemble est confronté.

Ainsi, le changement climatique a été considéré comme le défi le plus sérieux auquel le monde doit faire face (18%), suivi par la pauvreté, la faim et le manque d’eau potable, et la propagation des maladies infectieuses (tous deux 17%) ; la situation économique (14 %) et la dégradation de la nature (7 %).

Un résultat surprenant

Les auteurs de l'enquête considèrent qu'il s'agit d'un «résultat surprenant& rdquor; dans le contexte actuel de pandémie de covid. Et cela montre "le niveau élevé d'inquiétude face au changement climatique malgré la plus grande crise sanitaire mondiale grave depuis des décennies".

En fait, la proportion d’Européens qui pensent que le changement climatique est un problème très grave est stable depuis 2019, à près de huit sur dix.

La deuxième partie du rapport explore le point de vue des Européens sur la nécessité d’agir contre le changement climatique. Plus de la moitié des personnes interrogées pensent que les gouvernements nationaux (63%), les entreprises et l’industrie (58%) et l’UE (57%) sont responsables de la lutte contre le réchauffement climatique en Europe.

Suivant la tendance observée entre 2017 et 2019, la proportion de répondants citant chacun des six acteurs répertoriés a augmenté, en particulier ceux qui choisissent l’UE et les entreprises et l’industrie.

De même, les gouvernements nationaux, régionaux et les autorités locales ont connu une augmentation significative des mentions depuis 2019). En outre, près des deux tiers des Européens déclarent avoir personnellement agi contre le changement climatique dans les six mois précédant la consultation. C’est le plus haut niveau depuis 2011.

Une description plus précise des actions menées pour lutter contre le changement climatique révèle que la quasi-totalité des Européens, 96 %, ont mené au moins une action contribuant à lutter contre le réchauffement climatique.

Les trois quarts ont réduit leurs déchets et les ont périodiquement séparés pour le recyclage, tandis qu’environ six sur dix ont réduit leur consommation d’articles jetables dans la mesure du possible.

Alternatives vertes aux voitures

Alternatives vertes aux voituresParmi les actions de lutte contre le changement climatique qui ont perdu du terrain depuis 2019, l’utilisation régulière d’alternatives écologiques à la voiture particulière se démarque particulièrement. Les auteurs de l’étude pensent que cela pourrait être une conséquence de la pandémie de coronavirus.

Les attitudes des Européens vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique et de la transition vers les énergies propres sont abordées dans le troisième chapitre du rapport. La plupart considèrent la lutte contre le changement climatique comme « Une opportunité & rdquor; tant pour les citoyens que pour l’économie européenne.

Près de neuf répondants sur dix conviennent que lutter contre le changement climatique doit être une priorité pour améliorer la santé publique, et plus de six sur dix pensent que l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique peut avoir des effets positifs pour les citoyens de l’UE.

En matière économique, une large majorité des personnes consultées pense que les technologies peuvent aider à créer de nouveaux emplois et qui conduira à une innovation qui rendra les entreprises de l’UE plus compétitives.

La grande majorité des Européens soutiennent que la réduction des importations de combustibles fossiles en provenance de l’extérieur de l’UE augmentera la sécurité énergétique et bénéficiera économiquement à l’Union.

Dans ce contexte, il est également largement admis qu’il doit y avoir un un soutien financier public accru à la transition vers des sources d’énergie propres, et que le coût des dommages causés par le changement climatique est bien supérieur à l’investissement nécessaire à une transition verte.

Le rapport analyse également les points de vue sur les responsabilités des gouvernements nationaux et de l’UE dans la lutte contre le changement climatique. Les trois quarts des Européens pensent que leur gouvernement n’en fait pas assez pour faire face à l’urgence climatique.

Minimiser les émissions de gaz à effet de serre

Minimiser les émissions de gaz à effet de serreDe même, près de neuf répondants sur dix estiment qu’il est important à la fois pour leur gouvernement national et pour l’Union européenne de fixer des objectifs ambitieux pour augmenter la quantité d’énergie renouvelable utilisée d’ici 2030. Et la même proportion pense que leur gouvernement et l’UE devraient apporter leur soutien pour augmenter les niveaux d’efficacité énergétique d’ici 2030.

Plus : neuf Européens sur dix conviennent que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites au minimum et que les émissions restantes sont compensées pour l’économie de l’UE est climatiquement neutre d’ici 2050.

Les trois quarts des personnes interrogées pensent également que l’argent du plan de relance économique devrait être investi en priorité dans le nouveau économie verte, plutôt que dans l’économie traditionnelle basée sur les combustibles fossiles.

L’enquête Eurobaromètre a été menée auprès de 26 669 citoyens des 27 États membres de l’UE entre le 15 mars et le 14 avril de cette année.

Rapport de référence : https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=75838

