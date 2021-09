Le changement climatique menace des joyaux naturels uniques au monde

13/09/2021 à 09h00 CEST

Sur plus d’un millier d’enclaves déclarées site du patrimoine mondial par l’UNESCO, 218 sont des espaces naturels. Cette liste sélective comprend des habitats de base pour la conservation d’espèces animales et végétales uniques, des formations géologiques et physiographiques incomparables et avec une valeur universelle pour la beauté qu’elles préservent.

Cependant, parallèlement à cette liste exceptionnelle, il y a la « Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en péril », qui comprend les environnements gravement menacés par le facteur humain (braconnage, exploitation minière, exploitation forestière illégale, routes, expansion agricole, guerres, introduction d’espèces envahissantes) ou par des catastrophes naturelles.

Cette liste essaie d’indiquer directement les domaines qui nécessitent une assistance internationale urgente pour leur survie et, parfois, ce sont les pays eux-mêmes qui demandent leur inclusion.

Sur les 52 espaces collectés par l’UNESCO Dans cette ‘liste noire’, 16 sont des lieux naturels. Parmi ceux-ci, 11 se trouvent en Afrique, deux en Asie et dans le Pacifique, deux autres en Amérique latine et dans les Caraïbes et un aux États-Unis. Bien que les raisons susmentionnées soient les plus fréquentes, la vérité est qu’il existe un dénominateur commun, qui est à la fois cause et conséquence : le changement climatique.

“Je dirais que le changement climatique est déjà devenu un facteur structurel”, déclare Javier Andaluz, porte-parole de Climate Change d’Ecologistas en Acción, qui le considère comme une conséquence de plus de la dégradation du patrimoine naturel mondial.

«Quand on parle de chasse, de braconnage & mldr; c’est très facile à savoir ; vous savez plus ou moins combien d’animaux disparaissent, il est facile de les compter. Quand on parle d’enjeux climatiques, c’est beaucoup plus complexe car les conditions que le climat produit se produisent dans de nombreux domaines », ajoute-t-il.

Madagascar, un trésor naturel en danger

L’un de ces endroits à risque est le Les forêts tropicales d’Atsinanana à Madagascar, qui ont été reconnus comme patrimoine mondial de l’Unesco en 2007 et trois ans plus tard sont entrés dans la liste des zones menacées.

Il y a plus de 60 millions d’années, cette île de l’océan Indien s’est séparée des masses continentales et a suivi une évolution indépendante, rendant sa biodiversité « unique », selon l’UNESCO. D’où la présence d’espèces endémiques, comme le lémurien, gravement menacé par le braconnage et l’exploitation forestière illégale.

Cependant, ce cocktail mortel est complété par les effets du changement climatique sur l’île. Selon une étude publiée par la revue Nature Climate Change, “le changement climatique anthropique va exacerber les pressions de la déforestation et de la surexploitation”.

Les chercheurs ont lancé plusieurs hypothèses dans lesquelles ils ont averti que l’habitat de deux types de lémuriens (vari rouge et varus noir et blanc) pourrait être réduit entre 29% et 59% en raison de la déforestation, jusqu’à 75% en raison du changement climatique et même jusqu’à 95 % si les deux facteurs sont combinés, d’ici 2070.

« Nous assistons à un changement très rapide auquel les espèces ne sont pas préparées. Ils peuvent évoluer, mais ils prennent beaucoup de temps. Donc si ce que nous faisons, c’est réduire le nombre d’individus et que les populations d’espèces sont petites, isolées, il leur est très difficile de s’adapter », ajoute Luis Suárez, responsable de la Conservation au WWF. “Bien sûr, la combinaison des deux facteurs peut être mortelle, mais ils sont également mortels indépendamment.”

Éléphants de Tanzanie

Tout aussi inquiétant est ce qui arrive aux éléphants de la réserve de gibier de Selous, en Tanzanie, qui est un site du patrimoine mondial depuis 1982 et figure sur la liste des risques depuis 2014.

La population de ces grands mammifères a été réduite de 90 % depuis qu’elle a reçu la reconnaissance par l’Unesco, il y a près de quatre décennies, d’un grave déclin qui affecte non seulement leur habitat, mais favorise également les déséquilibres climatiques.

Une équipe de scientifiques de l’Université de Sant Louis a conclu dans une étude pour la revue Nature Geoscience que les éléphants contribuent à la création de forêts à haute densité avec une plus grande capacité d’absorption de dioxyde de carbone.

Cela s’explique par le fait que ces animaux ont tendance à manger des plantes à croissance rapide, comme des arbustes ou des petits arbres, tandis que les espèces à croissance lente, plus denses et plus absorbantes en CO2 en profitent pour dominer progressivement la forêt. Ainsi, la disparition des éléphants provoque moins d’absorption et, par conséquent, une plus grande émission de gaz polluants dans l’atmosphère.

Les Everglades, victimes du déluge

Le parc national des Everglades, en Floride (États-Unis), l’un des refuges de mangroves les plus importants de tout l’hémisphère occidental, a été déclaré site du patrimoine mondial en 1979 et inscrit sur la liste des espaces à risques, pour la deuxième fois, en 2010. Comme le rapportait l’UNESCO à l’époque, l’entrée d’eau dans les marais avait baissé de 60% et la pollution avait généré un excès de croissance des plantes, ainsi que le déclin conséquent des espèces marines. Derrière tout cela se cache le développement agricole et urbain.

A cela s’ajoute l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique, qui inonde progressivement les Everglades d’eau salée, déplaçant les populations de mangroves, ces arbres qui s’enracinent là où l’eau douce et l’eau salée se confondent.

« Les écosystèmes sont des interrelations : ce qui change un facteur en change un autre. Le plus grand danger du changement climatique n’est pas tant l’augmentation de la température, mais la vitesse à laquelle les changements se produisent », prévient Javier Andaluz.

Si la tendance n’est pas corrigée, les joyaux universels tels que la grande barrière de corail australienne et d’autres environnements uniques seront les prochains à occuper une place sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Patrimoine en péril

Parc national du Manovo-Gounda St Floris

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Réserve Naturelle Intégrale du Mont Nimba

COTE D’IVOIRE-GUINÉE

Parc national des Virunga

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Parc national de Kahuzi-Biega

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Parc National de la Garamba

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Réserve faunique à okapis

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Parcs nationaux du lac Turkana

KENYA

Réserve de gibier de Selous

TANZANIE

Parc national du Niokolo-Koba

SÉNÉGAL

Réserves naturelles de l’Air et du Ténéré

NIGER

Réserve de biosphère Río Platano

HONDURAS

Forêts tropicales humides de Sumatra

INDONÉSIE

Les forêts tropicales d’Atsinanana

MADAGASCAR

Îles et aires protégées du golfe de Californie

MEXIQUE

Site de Rennell Est (Rennell Island)

LES ÎLES SALOMON

Parc national des Everglades

ÉTATS UNIS